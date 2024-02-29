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Мнение

У Скорпионов — любовь, у Весов — долговая яма: каким будет март для всех знаков Зодиака

Новосибирский астролог Анастасия Першина составила Таро-гороскоп

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Некоторых в этом марте ждет финансовая прибыль

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Вот и наступает первый месяц весны. Хотя на улице по-прежнему стоит зимняя морозная погода, тепло уже совсем близко, а там недалеко и до жары и летнего отдыха. Поэтому весна воспринимается как время перемен и прилива энергии. Перед первым весенним месяцем новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп для всех знаков Зодиака по картам Таро. Если вы верите в эзотерику и хотите подготовиться к марту, то читайте подробности в ее авторской колонке.

Овен — Король Мечей


В этом месяце может наступить момент, когда нужно будет принимать трудное решение, действовать максимально точно и эффективно. Если у вас есть идеи и поставленные цели, то предстоит погрузиться в них с головой.

В любви вы будете очень привередливы, будете замечать малейшие недостатки партнера.

В работе или бизнесе придется принимать жесткие решения, но не забывайте об их эффективности.

Телец — Девятка Жезлов


Эта карта говорит о том, что, опираясь на силы и смелость, вы сможете отстоять свои законные интересы. Возможно, у вас есть какие-то незавершенные дела или ситуации, исход которых зависит только от вас.

В личной жизни стоит надеяться только на себя, для вас март — не лучшее время для новых знакомств.

В финансовой сфере все стабильно.

Близнецы — Справедливость

Близнецам предсказывают стабильность в финансах

Близнецам предсказывают стабильность в финансах

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События месяца глубоко затронут вас. Не пытайтесь переложить ответственность на других, но прежде чем принимать решения, нужно четко все взвешивать.

В любви можно рассчитывать на честность партнера, по крайней мере, в этом месяце. Возможно, вы заключите какое-то соглашение между собой.

В финансах наступит период восстановления, уплаты долгов, получения компенсаций или субсидий. Кому-то могут предложить повышение по карьерной лестнице.

Стоит последить за своим здоровьем: например, пройти диспансеризацию.

Рак — Маг

В этом месяце предстоят важные дела, которые долго откладывались. Все нужные ресурсы у вас есть, нужно переходить к активным действиям. Энергии много, вы способны дать старт чему-то новому.

В финансах вероятна прибыль, но с неба просто так ничего не упадет, нужны действия.

В сфере здоровья карта указывает на высокую физическую активность.

Лев — Семерка Кубков


Перед вами откроется так много возможностей, что будет трудно выбрать и оценить их по достоинству, разобраться с собственными желаниями и понять, чего вам действительно хочется. Есть вероятность того, что возникнет иллюзия благоприятной перспективы.

Чрезмерная влюбленность может вылиться просто в романтические приключения.

В финансах будьте аккуратнее с тратами — есть вероятность потратить значительную сумму денег.

Дева — Отшельник

Девам рекомендуют прислушаться к себе

Девам рекомендуют прислушаться к себе

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Стоит некоторое время побыть наедине с собой, поразмышлять, провести самоанализ, привести мысли в порядок. Благоприятное время для работы в одиночку, так вы добьетесь больших результатов. Особенно это касается тех, кто занимается наукой или аналитической деятельностью.

Если есть возможность, то лучше взять отпуск и восстановить жизненную энергию и силы.

Весы — Тройка Мечей

В предстоящий месяц возможно столкновение с обидами и ссорами из-за несовпадения интересов. Возможно, придется отказаться от чего-то дорогого ради достижения целей.

В любовной сфере может быть охлаждение в паре или временное расставание.

Не рекомендуется брать кредиты, потому что можно уйти на долгое время в долговую яму.

Будьте аккуратнее со здоровьем, могут возникнуть стрессовые ситуации, вызванные внешними факторами.

Скорпион — Четверка Жезлов

Месяц ожидается гармоничным, поэтому не бойтесь открываться всему новому. В решениях полагайтесь на свои силы.

Можно встречаться с друзьями и родственниками — это поможет расслабиться и наслаждаться жизнью.

В любви есть готовность открыть свои чувства партнеру, проявить инициативу, построить отношения, а для холостяков — обрести вторую половинку.

Вопросы на работе будут решаться в позитивном ключе. В материальной сфере все благополучно.

Стрелец — Колесо Фортуны


Можно рассчитывать на благоприятные события, месяц принесет хорошие перемены. Ваша задача — ловить моменты.

В любви, казалось бы, уже ничего не ждет, но настало время наладить отношения, при этом не потребуется никаких усилий для обретения взаимопонимания и стабильности со стороны партнеров.

В финансах дела пойдут в гору. Если есть свой бизнес, то ждите процветания. На работе могут выплатить премию.

Козерог — Шестерка Жезлов

Козерогов ждет удача в любви

Козерогов ждет удача в любви

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Впереди полоса удач, вы почувствуете себя победителем. Если что-то начинали, то ждите благоприятного финала.

В отношениях откроется новый период. А если вы кого-то добивались и долго ждали ответа от второй половинки, то наконец-то настанет тот самый момент.

В финансах откроются новые возможности, которые приведут к росту материального состояния.

Водолей — Семерка Мечей


В этом месяце придется думать головой, проявлять смекалку и хитрость в решении любых вопросов.

В отношениях между партнерами будет не хватать искренности. Как минимум, они будут делать вид, что все хорошо, а на самом деле партнеры будут стараться отказаться от ответственности.

В работе придется сохранять или укреплять свою позицию, обеспечивать себе лидерство. Возможно получение прибыли, но также есть риски из-за необдуманных решений.

Рыбы — Паж Пентаклей


Ожидаются позитивные известия, связанные с деньгами, бизнесом, работой или учебой. Месяц спокойный, будут решаться повседневные вопросы. У вас будет практичный и рациональный подход к делам.

В отношениях, если хотите добиться успеха, придется потрудиться. Нужно как можно лучше узнать своего партнера.

В финансах для достижения успеха потребуется внимание, усидчивость и стремление к росту профессионального мастерства, а также умение применять это на практике.

В здоровье — прекрасное самочувствие и заряд энергии.

Ранее астролог Анна Боровских составила любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на март. По ее словам, этот месяц отлично подходит для того, чтобы найти свою вторую половинку.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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