У Скорпионов — любовь, у Весов — долговая яма: каким будет март для всех знаков Зодиака

Вот и наступает первый месяц весны. Хотя на улице по-прежнему стоит зимняя морозная погода, тепло уже совсем близко, а там недалеко и до жары и летнего отдыха. Поэтому весна воспринимается как время перемен и прилива энергии. Перед первым весенним месяцем новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп для всех знаков Зодиака по картам Таро. Если вы верите в эзотерику и хотите подготовиться к марту, то читайте подробности в ее авторской колонке.
Овен — Король Мечей
В этом месяце может наступить момент, когда нужно будет принимать трудное решение, действовать максимально точно и эффективно. Если у вас есть идеи и поставленные цели, то предстоит погрузиться в них с головой.
В любви вы будете очень привередливы, будете замечать малейшие недостатки партнера.
В работе или бизнесе придется принимать жесткие решения, но не забывайте об их эффективности.
Телец — Девятка Жезлов
Эта карта говорит о том, что, опираясь на силы и смелость, вы сможете отстоять свои законные интересы. Возможно, у вас есть какие-то незавершенные дела или ситуации, исход которых зависит только от вас.
В личной жизни стоит надеяться только на себя, для вас март — не лучшее время для новых знакомств.
В финансовой сфере все стабильно.
Близнецы — Справедливость
События месяца глубоко затронут вас. Не пытайтесь переложить ответственность на других, но прежде чем принимать решения, нужно четко все взвешивать.
В любви можно рассчитывать на честность партнера, по крайней мере, в этом месяце. Возможно, вы заключите какое-то соглашение между собой.
В финансах наступит период восстановления, уплаты долгов, получения компенсаций или субсидий. Кому-то могут предложить повышение по карьерной лестнице.
Стоит последить за своим здоровьем: например, пройти диспансеризацию.
Рак — Маг
В этом месяце предстоят важные дела, которые долго откладывались. Все нужные ресурсы у вас есть, нужно переходить к активным действиям. Энергии много, вы способны дать старт чему-то новому.
В финансах вероятна прибыль, но с неба просто так ничего не упадет, нужны действия.
В сфере здоровья карта указывает на высокую физическую активность.
Лев — Семерка Кубков
Перед вами откроется так много возможностей, что будет трудно выбрать и оценить их по достоинству, разобраться с собственными желаниями и понять, чего вам действительно хочется. Есть вероятность того, что возникнет иллюзия благоприятной перспективы.
Чрезмерная влюбленность может вылиться просто в романтические приключения.
В финансах будьте аккуратнее с тратами — есть вероятность потратить значительную сумму денег.
Дева — Отшельник
Стоит некоторое время побыть наедине с собой, поразмышлять, провести самоанализ, привести мысли в порядок. Благоприятное время для работы в одиночку, так вы добьетесь больших результатов. Особенно это касается тех, кто занимается наукой или аналитической деятельностью.
Если есть возможность, то лучше взять отпуск и восстановить жизненную энергию и силы.
Весы — Тройка Мечей
В предстоящий месяц возможно столкновение с обидами и ссорами из-за несовпадения интересов. Возможно, придется отказаться от чего-то дорогого ради достижения целей.
В любовной сфере может быть охлаждение в паре или временное расставание.
Не рекомендуется брать кредиты, потому что можно уйти на долгое время в долговую яму.
Будьте аккуратнее со здоровьем, могут возникнуть стрессовые ситуации, вызванные внешними факторами.
Скорпион — Четверка Жезлов
Месяц ожидается гармоничным, поэтому не бойтесь открываться всему новому. В решениях полагайтесь на свои силы.
Можно встречаться с друзьями и родственниками — это поможет расслабиться и наслаждаться жизнью.
В любви есть готовность открыть свои чувства партнеру, проявить инициативу, построить отношения, а для холостяков — обрести вторую половинку.
Вопросы на работе будут решаться в позитивном ключе. В материальной сфере все благополучно.
Стрелец — Колесо Фортуны
Можно рассчитывать на благоприятные события, месяц принесет хорошие перемены. Ваша задача — ловить моменты.
В любви, казалось бы, уже ничего не ждет, но настало время наладить отношения, при этом не потребуется никаких усилий для обретения взаимопонимания и стабильности со стороны партнеров.
В финансах дела пойдут в гору. Если есть свой бизнес, то ждите процветания. На работе могут выплатить премию.
Козерог — Шестерка Жезлов
Впереди полоса удач, вы почувствуете себя победителем. Если что-то начинали, то ждите благоприятного финала.
В отношениях откроется новый период. А если вы кого-то добивались и долго ждали ответа от второй половинки, то наконец-то настанет тот самый момент.
В финансах откроются новые возможности, которые приведут к росту материального состояния.
Водолей — Семерка Мечей
В этом месяце придется думать головой, проявлять смекалку и хитрость в решении любых вопросов.
В отношениях между партнерами будет не хватать искренности. Как минимум, они будут делать вид, что все хорошо, а на самом деле партнеры будут стараться отказаться от ответственности.
В работе придется сохранять или укреплять свою позицию, обеспечивать себе лидерство. Возможно получение прибыли, но также есть риски из-за необдуманных решений.
Рыбы — Паж Пентаклей
Ожидаются позитивные известия, связанные с деньгами, бизнесом, работой или учебой. Месяц спокойный, будут решаться повседневные вопросы. У вас будет практичный и рациональный подход к делам.
В отношениях, если хотите добиться успеха, придется потрудиться. Нужно как можно лучше узнать своего партнера.
В финансах для достижения успеха потребуется внимание, усидчивость и стремление к росту профессионального мастерства, а также умение применять это на практике.
В здоровье — прекрасное самочувствие и заряд энергии.
Ранее астролог Анна Боровских составила любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на март. По ее словам, этот месяц отлично подходит для того, чтобы найти свою вторую половинку.