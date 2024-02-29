У Скорпионов — любовь, у Весов — долговая яма: каким будет март для всех знаков Зодиака

Овен — Король Мечей





В этом месяце может наступить момент, когда нужно будет принимать трудное решение, действовать максимально точно и эффективно. Если у вас есть идеи и поставленные цели, то предстоит погрузиться в них с головой.

В любви вы будете очень привередливы, будете замечать малейшие недостатки партнера.

В работе или бизнесе придется принимать жесткие решения, но не забывайте об их эффективности.



Телец — Девятка Жезлов





Эта карта говорит о том, что, опираясь на силы и смелость, вы сможете отстоять свои законные интересы. Возможно, у вас есть какие-то незавершенные дела или ситуации, исход которых зависит только от вас.