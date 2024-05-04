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Еда инструкция Как приготовить пасху на Пасху: четыре необычных рецепта и один — с которым справится даже ребенок

Как приготовить пасху на Пасху: четыре необычных рецепта и один — с которым справится даже ребенок

Готовить ее нужно за сутки до праздника — успевайте

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Во многих семьях есть свои традиционные рецепты пасхи, но иногда хочется чего-то новенького

Сложно представить себе празднование Пасхи без главных продуктов, которые в этот день должны быть на столе: куличей, крашеных яиц и, конечно, одноименного празднику блюда — Пасхи. Иногда пасхами или пасками называют куличи, но чаще речь идет о творожном десерте в виде четырехгранной пирамиды, который готовят только раз в году. Во многих семьях есть свой собственный рецепт этого блюда. Спорить о том, какой правильный и настоящий, бессмысленно — в каждой семье свои вкусы и традиции. Но если в этом году вы решили попробовать что-то новое или пока не нашли тот самый идеальный рецепт — у нас есть несколько вариантов.

Почти в любом рецепте творог рекомендуют протереть через сито — так комочки измельчаются и он становится мягче и нежнее. При приготовлении заварной пасхи по этому рецепту творог нужно протереть через сито дважды. В отдельной посуде смешайте масло, сметану и три яйца, поставьте на плиту и, непрерывно помешивая, доведите до кипения. Полученную горячую массу влейте в протертый творог, добавьте оставшееся яйцо и перемешайте до однородности. Теперь можно переложить массу в специальную форму — пасочницу, накрыть блюдцем, на блюдце положить небольшой гнет и поставить в холодильник на сутки. Готовую пасху перекладывают на плоское блюдо, чтобы подать на стол.

Для этого рецепта творог, если он влажный, следует сначала отжать под прессом и только потом протирать сквозь сито. Яичные желтки нужно смешать с сахарным песком и растереть добела, а орехи — истолочь или перемолоть. После все ингредиенты тщательно перемешать, переложить в пасочницу и отправить под гнет на холод.

Для приготовления царской пасхи творог тоже нужно протирать через сито дважды. Сливки взбить без сахара. Сливочное масло, сахар и желтки — растереть добела. Масло и сахар при этом можно смешать сразу, а желтки добавлять по одному. Массу нужно растирать до полного растворения кристаллов сахара, когда будет готово — добавить в нее ванилин или тонко молотый и просеянный через частое сито кардамон. Следом в эту массу добавляйте творог, изюм, миндаль, измельченные апельсиновые цукаты или натертую лимонную цедру. Тщательно перемешайте. Последними добавьте взбитые сливки и аккуратно перемешайте сверху вниз. После можно заполнять пасочницу, отправлять под гнет и в холодильник.

Теплое масло нарежьте мелкими кусочками, добавьте сахар, протертый творог и ваниль, тщательно разотрите. Добавьте сметану, сгущенное молоко и изюм. Тщательно перемешайте. Всё! Теперь можно в пасочницу, под гнет и в холодильник.

Бонус: самый простой рецепт пасхи

Этот рецепт можно считать самым простым и при этом вполне классическим — приготовить по нему собственную пасху легко, даже если у вас совсем мало времени, а никаких необычных ингредиентов в нём нет. Ничего перетирать и греть не нужно — просто перемешайте творог, сметану, сахар, ванилин, орехи, цукаты и изюм. Полученную массу переложите в марлю или тканую салфетку, подвесьте ее, чтобы стекла сыворотка, — это можно сделать, просто положив салфетку с массой в дуршлаг или сито. Когда сыворотка стечет (обычно часа достаточно), переложите творожную массу в форму и уберите в холодильник на сутки.

А вы готовите пасху дома?

Конечно, у нас есть секретный семейный рецепт!
В этом году попробую по вашему рецепту
Покупаю готовую
Нет, обходимся яйцами и куличами
Вообще Пасху не отмечаем
Паска — это выпечка, а вы какую-то ерунду придумали!

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