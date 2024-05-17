Путин прокомментировал наступление на харьковском направлении

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Президент ответил на вопросы журналистов, в том числе и о наступлении войск в Харьковской области. Путин заявил, что происходящее — вина Украины.
— Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, — заявил Путин, — там же гражданские люди гибнут, всё же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, то мы будем вынуждены создать зону безопасности, санитарную зону. Мы это и делаем.
При этом президент России подчеркнул, что планов захватывать сам Харьков не стоит.
Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.
В мае 2024 года российская армия начала наступление в Харьковской области. Минобороны РФ регулярно сообщают об освобождении населенных пунктов в регионе.