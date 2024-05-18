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Развлечения Из отличницы — в скандальную оторву: как Елена Беркова превратилась в звезду фильмов для взрослых и развелась пять раз

Из отличницы — в скандальную оторву: как Елена Беркова превратилась в звезду фильмов для взрослых и развелась пять раз

После позорного изгнания из «Дома-2» она поняла, что ей нечего терять

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Елена Беркова прославилась после участия в «Доме-2»

Елена Беркова вошла в историю телевидения как самая скандальная участница «Дома-2». За отношениями обворожительной брюнетки и Романа Третьякова на проекте следила вся страна, пока не вскрылось то, что помимо участия в шоу Елена также снималась и в фильмах для взрослых. Шокирующее прошлое закрыло девушке двери на проект, но сделало ее настоящей звездой. Рассказываем, через какие трудности прошла Елена Беркова и где она сейчас.

Детство и первая близость

Детство Лена Беркова провела в Николаеве, где ее мама работала учительницей. Звезда вспоминала, что она сама себе напоминала принцессу — красивая одежда, правильные манеры, ангельское личико. Уже в школе у красотки не было отбоя от ухажеров, но Лену интересовала только математика.

Девочка росла отличницей, и родители в дочке души не чаяли. Но в седьмом классе детство закончилось — Лена Беркова заинтересовалась парнями. Первые отношения продлились три года — с ухажером она встречалась с 11 до 14 лет.

В 15 лет Лена Беркова потеряла невинность.

— Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнера: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий, — вспоминала Беркова.

Елена Беркова рано начала встречаться с парнями

В то время девушка серьезно занималась гимнастикой и мечтала стать балериной. Но затем попала на съемки в качестве модели и поняла, что ей нравится позировать перед камерами. Тогда она решила стать актрисой.

В 16 лет будущая звезда познакомилась с мужчиной по имени Альберт. Лена сразу влюбилась в него, и родители дали согласие на брак. Вместе с мужем она занялась бизнесом, открыв международное агентство знакомств, и мечты о съемках отошли на второй план.

Но брак продержался недолго — через три года пара развелась, и Беркова перебралась в Санкт-Петербург к своей сестре. Там она вспомнила о съемках и решила найти работу фотомодели.

Фильмы для взрослых и «Дом-2»

Беркова участвовала в съемках в качестве модели, но безуспешно

Санкт-Петербург оказался не таким приветливым, как ожидала Беркова, работу фотомодели она так и не нашла. Вместо этого девушку пригласили подработать в эротический видеочат. Красотка согласилась и уже там узнала о кастинге на фильмы для взрослых.

— Мне стало интересно. Я решила попробовать. Что-то неизведанное, пугающее всегда будоражит мое сознание: смогу — не смогу, — рассказывала Беркова. — Попробовала. Еще раз попробовала. Собственно, всё. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру.

Так Беркова выглядит сейчас

Не найдя счастья в Питере, девушка переехала в Москву. В столице Лена Беркова успешно прошла кастинг на проект «Дом-2». Эффектная брюнетка сразу полюбилась зрителям, а ее отношения с Романом Третьяковым обсуждали всей страной.

Но спустя несколько месяцев на лобном месте продюсеры решили подлить масла в огонь и рассказать о прошлом Берковой. На площадке «Дома-2» начался настоящий кошмар: Роман Третьяков поспешил бросить возлюбленную, а девушку попросили покинуть шоу.

Беркова и Третьяков были одной из самых ярких пар первого состава «Дома-2»

Позже создатели «Дома-2» признаются, что этот эпизод поднял рейтинги шоу до небес и вывел реалити в вечные телехиты. Но какой ценой! Спустя годы после скандала экс-продюсер шоу признавался, что они зря уничтожили репутацию девушки.

— На тот момент Лена Беркова была просто славная девочка, это можно было не обнародовать, но было принято решение вынести на лобное место. Я считаю, что мы сломали ей жизнь, — раскаивалась Василина Михайловская.

Настоящей порнозвездой она стала потом, потому что ей терять было уже нечего.

Черная полоса в любви

Получив скандальную известность, Елена Беркова решила, что ей нечего терять.

— Конечно, все показывали на меня пальцем. Это было сложно… Но я это перевернула в свою сторону и сделала своим профессиональным амплуа, — вспоминала Беркова.

Девушка вернулась к съемкам в фильмах для взрослых, параллельно устроившись на работу ведущей в шоу «Бесспорно» на МУЗ-ТВ.

Звезда стала ведущей на МУЗ-ТВ

Красотка также пыталась наладить личную жизнь: после «Дома-2» ее познакомили с бизнесменом Владимиром Химченко. Мужчина был намного старше Елены, но это не помешало им пожениться. Однако всего спустя два года Беркова развелась с мужем, заявив, что он регулярно поднимает на нее руку.

Следующим супругом брюнетки стал стриптизер Иван Бельков — у пары даже родился сын Евгений. Но всего через пару месяцев после появления ребенка супруги разошлись.

В 2011 году у Елены Берковой начались проблемы с законом — ее обвинили в хранении наркотиков и приговорили к трем годам условно. Но это не помешало ей найти новую любовь: предприниматель Владимир Сваро сделал предложение Елене во время прямого эфира. Но свадьба так и не состоялась — мужчина без вести пропал в Севастополе в 2013 году.

Браки Елены Берковой оказались неудачными

Оплакивая потерю сожителя, Елена Беркова решила развеяться на вечеринке, где познакомилась с актером Андреем Стояновым. Вскоре артист не только женился на Берковой, но и обвенчался с ней. Но уже в конце 2018 года Стоянов признался, что не справился с ролью супруга, и развелся.

На фоне любовных неудач Елена Беркова начала гастролировать с эротическим шоу и пыталась добиться идеальной внешности. Из-за того, что она практически не ела, в 2019 году попала в больницу в полуобморочном состоянии. Ее близкие уговаривали красотку начать есть, но от вида пищи у Берковой сразу начинался рвотный рефлекс.

Звезда «Дома-2» пыталась достичь идеального тела и чуть не умерла от голода

В этот момент помочь Елене решился миллиардер Александр Путинцев — он предложил обследование и лечение. Вскоре пара объявила о помолвке. Беркова даже признавалась, что ждет ребенка, но черная полоса в ее жизни продолжилась.

У Елены случился выкидыш. По слухам, трагедия произошла на фоне стресса после расставания с Александром. Миллиардер улетел в Индию, оставив бывшую наедине с горем.

Лена Беркова сейчас

После расставания с Александром Елена Беркова долгое время приходила в себя в загородном доме. В 2021 году она поразила публику пластикой груди и намекнула, что вновь несвободна.

Но проблемы со здоровьем никуда не делись — в 2022 году у Елены выпали волосы. Актриса признавалась, что ей не помогли ни капельницы, не гипноз, но ситуация постепенно становится лучше.

— Я полностью поменяла образ жизни. Теперь знаю, что могу всё… У меня начали отрастать «кустики», и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и всё получится. Волосы есть! — радовалась Елена.

Беркова говорит, что изменила свой образ жизни

Сегодня Елена Беркова активно ведет соцсети и продолжает откровенные фотосессии. Несмотря на все трудности, через которые прошла звезда «Дома-2», она по-прежнему радуется жизни и приковывает взгляды тысяч поклонников.

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