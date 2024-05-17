Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время

Венера почти месяц будет находиться в знаке Тельца Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











С 19 мая начнется период, во время которого Венера находится в созвездии Тельца. Он продлится до 13 июня. В ведической атсрологии считается, что он благоприятно влияет на любовные и финансовые отношения. Но при этом некоторые могут столкнуться с ревностью и чувством собственничества. подробнее об этом в авторской колонке рассказала ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина.

Венера в знаке Тельца — это ее наилучшее положение. Планета отвечает за проявление женской энергии, всего прекрасного, красоты, наслаждения чувственными отношениями, эмоциями. Влияет на выстраивание долгосрочных взаимоотношений с партнером.



Если люди находятся в романтических отношениях, то этот период — хорошее время для того, чтобы сделать союз более прочным и надежным. Например, создать семью или изменить статус отношений. При этом может особенно сильно влиять энергия ревности. Стоит отслеживать в себе эти моменты и работать над ними.



Парам можно устраивать романтические ужины, купить новую красивую посуду, приготовить блюда, которые раньше не пробовали. Сходить в ресторан, потому что энергия Тельца подразумевает наслаждение через пищу.



Венера в Тельце приземляет, сглаживает эмоции, помогает достичь согласия. Поэтому время можно использовать, чтобы разрешить конфликты.



Для одиноких людей — время, чтобы найти партнера. Считается, что люди, которые в это время закладывают базу для отношений, создают долгосрочные крепкие союзы.



Время подходит для того, чтобы получать какие-то чувственные наслаждения: сходить на массаж, в салоны красоты, сделать уходовые процедуры, поехать на природу, провести время за городом. Также можно посещать театры и музеи, чтобы заряжаться энергией от искусства и красоты.



С точки зрения финансов, Телец — это такой очень материальный денежный знак. Он отвечает за денежные накопления и за умение их увеличивать. Поэтому наступает хорошее время для того, чтобы свои свободные денежные средства положить на вклад, чтобы они приносили прибыль в будущем. Либо можно вкладывать деньги в какие-то ценности. Это могут быть украшения, золото, которые в будущем обеспечат стабильность.



Период также влияет на общение с родом. Поэтому можно устроить семейный праздник, съездить к родителям, бабушкам и дедушкам, навестить других родственников.



Также время считается удачным для того, чтобы сделать практичные покупки для своего гардероба. Речь не о каких-то сезонных вещах, которые порадуют этим летом, а в следующем сезоне вы их уже не наденете. Желательно сделать долговременные вложения в свой гардероб: приобрести классические вещи, которые долго вас радовать.



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