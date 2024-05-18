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Религия обзор Вспомнить всех: что можно и нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Вспомнить всех: что можно и нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Сходить в храм в этот день — еще только полдела

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Как и в другой родительский день, в Троицкую субботу принято ходить на кладбище, чтобы прибраться на могилах близких

Троицкую родительскую субботу называют Вселенской, потому что в этот день верующие поминают буквально всех покойных. То есть каждого когда-либо умершего христианина. В этот день есть свои традиции и запреты, которые чтят православные. Рассказываем о них и о том, когда ждать Троицкую субботу в 2024 году.

Когда наступает Троицкая родительская суббота


Троица, накануне которой православные вспоминают всех умерших христиан, наступает на пятидесятый день после Пасхи. А так как главный религиозный праздник постоянно кочует по датам, Троица и предшествующая ей Троицкая суббота из года в год выпадают на разные числа. В 2024 году Троица наступит 23 июня, следовательно, Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня.


Кого поминают в этот день

Родительская суббота перед праздником Троицы — вселенская, поэтому в нее поминают всех крещеных христиан, умерших с начала веков. В церквях вспоминают также тех, кто не успел перед смертью исповедаться и чье тело не было предано земле: павших в битвах, погибших в катастрофах и стихийных бедствиях, пропавших без вести.

Однако самоубийц и некрещеных во время общей молитвы не поминают: каждый, кто хочет, может сделать это сам.

Что нужно сделать в Троицкую субботу

Первым делом верующие в этот день идут в храм — на литургию и панихиду, где и вспоминаются все усопшие христиане. Если православный хочет, чтобы священник помолился за его родных, перед службой он передает клирику специальную записку с именами умерших. Еще в Троицкую субботу в церкви можно заказать сорокоуст — тогда усопшего будут поминать в каждый из следующих сорока дней.


В храмах в субботу перед Троицей накрывают поминальные столы, и каждый желающий может принести постную еду, фрукты, сладости или литургийное вино. Пищу нужно предварительно освятить.


После службы, как и в другие родительские субботы, православные чаще всего посещают кладбища, где ухаживают за могилами родных и близких (а некоторые — даже за чужими безымянными могилами). Стоит помнить некоторые правила: например, на могиле усопшего не стоит оставлять еду и напитки, да и самому на кладбище лучше не пить.

Вечером православные устраивают поминальный ужин в семейном кругу, на который приглашают даже далеких родственников. На столе в этот день — главное поминальное блюдо кутья, а также пироги, блины и яйца, крашеные в желтый и зеленый цвет. Застолье не должно быть чересчур веселым и пышным.

Кутья — постная каша из цельных зерен с добавлением меда, изюма или сухофруктов.


В Троицкую субботу принято подавать нищим. Подающий обычно просит помолиться за свою родню.

Что нельзя делать в Троицкую субботу


Запретов в этот родительский день тоже хватает. Вот что нельзя делать накануне Троицы:


  • ссориться и ругаться с близкими;

  • врать, обижаться, сквернословить;

  • унывать из-за смерти близкого;

  • пить много алкоголя;

  • заниматься тяжелым физическим трудом;

  • венчаться;

  • бездельничать.


Когда еще поминают родных


Церковь не запрещает поминать родных в любой день, по возможности избегая больших православных праздников. А для тех, кто хочет вспомнить близких и сходить на кладбище именно в родительский день, в 2024 году после Троицкой субботы останется еще две даты — 11 сентября и 2 ноября.

ПО ТЕМЕ
Религия Православие Обзор Родительская суббота Поминание усопших Традиции
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