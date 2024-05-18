Кого больше — мальчиков или девочек? 98 двоен родилось в Новосибирской области с начала года

Также в этом году родилась одна тройня Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Новосибирской области с начала 2024 года родилось 98 двоен, всего 196 детей. Об этом НГС сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.



— В общем количестве записей актов о рождении зарегистрировано двоен — 98, в которых девочек родилось 83, мальчиков — 113. За 4 месяца 2024 года отделами ЗАГС региона составлено 8102 записи актов о рождении, — пояснили в управлении.



Также в этом году родилась одна тройня, на свет появились 2 мальчика и 1 девочка.



За аналогичный период 2023-го в регионе родилось 89 двоен, из них 85 девочек и 93 мальчика.

