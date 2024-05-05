НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +9

3 м/c,

ю-з.

 741мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

Нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Голосуем на Народной премии
Что съесть на Пасху
Во что наряжается Дава
Планы на выходные
Бросил Cadillac на перекрестке
Идти к врачу или нет
Автомобильный эйджизм
Онлайн-неделя моды
Заводы борются за рабочих
НГС в Telegram
Семья Кармелита и Джозеф-Александр: необычные имена, которые получили новорожденные в Новосибирской области

Кармелита и Джозеф-Александр: необычные имена, которые получили новорожденные в Новосибирской области

В управлении по делам ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена

2 271
26 комментариев
В апреле органы ЗАГС Новосибирской области зарегистрировали 1974 записей актов о рождении

В Новосибирской области в апреле на свет появилось 1974 ребенка. В региональном управлении по делам ЗАГС рассказали, какие самые необычные имена дали своим детям родители в прошлом месяце.

Так, в список редких мужских имен вошли Володар, Лукьян, Марсель и Назар. Среди необычных имен среди мальчиков также стали Серафим, Тим, Тихон, Федерико, Александр-Алекс и Джозеф-Александр.

Для девочек самыми необычными именами оказались Анисия, Ванесса, Влада, Дарьяна, Делия, Златослава и Кармелита. В перечень также попали имена Элиана, Яра, Елизавета-Кристина.

Среди популярных имен для девочек стали София, Алиса, Ева, Варвара, Полина, Виктория, Анна, Мирослава, Милана, Арина. Мальчиков же чаще всего всего называли Михаилом, Александром, Артемом, Максимом, Иваном, Тимофеем, Дмитрием, Кириллом, Романом и Марком.

В марте в перечень редких имен вошли Авдей, Велизар, Добромир, Аврора и другие. Публикуем список.

ПО ТЕМЕ
Дети Имена для детей ЗАГС Новосибирская область
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  60

Дмитрий,  38

Иван,  37

Tatjana,  51

Еленка,  52

Катя Таня,  40

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление