Кармелита и Джозеф-Александр: необычные имена, которые получили новорожденные в Новосибирской области

В Новосибирской области в апреле на свет появилось 1974 ребенка. В региональном управлении по делам ЗАГС рассказали, какие самые необычные имена дали своим детям родители в прошлом месяце.
Так, в список редких мужских имен вошли Володар, Лукьян, Марсель и Назар. Среди необычных имен среди мальчиков также стали Серафим, Тим, Тихон, Федерико, Александр-Алекс и Джозеф-Александр.
Для девочек самыми необычными именами оказались Анисия, Ванесса, Влада, Дарьяна, Делия, Златослава и Кармелита. В перечень также попали имена Элиана, Яра, Елизавета-Кристина.
Среди популярных имен для девочек стали София, Алиса, Ева, Варвара, Полина, Виктория, Анна, Мирослава, Милана, Арина. Мальчиков же чаще всего всего называли Михаилом, Александром, Артемом, Максимом, Иваном, Тимофеем, Дмитрием, Кириллом, Романом и Марком.
В марте в перечень редких имен вошли Авдей, Велизар, Добромир, Аврора и другие. Публикуем список.