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Происшествия «Горит, похоже, зал прилета»: в Минеральных Водах вспыхнул аэропорт — очевидцы засняли дым, валящий из здания

«Горит, похоже, зал прилета»: в Минеральных Водах вспыхнул аэропорт — очевидцы засняли дым, валящий из здания

Публикуем кадры горящего здания

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Пожар охватил 150 квадратных метров

В Минеральных Водах загорелся аэропорт. Пожар начался примерно в 15:30 мск — очевидцы засняли, как из здания валит огонь и густой дым.

— Горит, похоже, зал прилета. Вот наш терминал вылета, но мы туда прилетали, они вместе соединены, — говорит за кадром очевидец пожара.

Предварительно, огонь разгорелся во время строительных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пожар начался в строящемся рядом с аэропортом сооружении на привокзальной площади. Площадь пожара — 150 квадратных метров, заявили оперативные службы.

Спасатели уже локализовали пожар, информации о пострадавших не поступало, заявили в МЧС. В расписании воздушной гавани никаких изменений нет.

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