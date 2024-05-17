«Горит, похоже, зал прилета»: в Минеральных Водах вспыхнул аэропорт — очевидцы засняли дым, валящий из здания

В Минеральных Водах загорелся аэропорт. Пожар начался примерно в 15:30 мск — очевидцы засняли, как из здания валит огонь и густой дым.
— Горит, похоже, зал прилета. Вот наш терминал вылета, но мы туда прилетали, они вместе соединены, — говорит за кадром очевидец пожара.
Предварительно, огонь разгорелся во время строительных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пожар начался в строящемся рядом с аэропортом сооружении на привокзальной площади. Площадь пожара — 150 квадратных метров, заявили оперативные службы.
Спасатели уже локализовали пожар, информации о пострадавших не поступало, заявили в МЧС. В расписании воздушной гавани никаких изменений нет.