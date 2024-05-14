Задержали еще одного крупного чиновника Минобороны — он отвечал за кадры

Делом генерала занимаются следователи Источник: сайт Минобороны РФ











Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Чиновника подозревают в уголовном преступлении.

— Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает агентство.

Минобороны — единственное силовое ведомство, где после инаугурации президента сменился руководитель. Вместо Сергея Шойгу новым министром назначен Андрей Белоусов, который раньше трудился на должности вице-премьера. Его кандидатуру предложил Владимир Путин.