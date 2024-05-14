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Происшествия Задержали еще одного крупного чиновника Минобороны — он отвечал за кадры

Задержали еще одного крупного чиновника Минобороны — он отвечал за кадры

Юрия Кузнецова подозревают в уголовном преступлении

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Делом генерала занимаются следователи

Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Чиновника подозревают в уголовном преступлении.

— Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает агентство.

Минобороны — единственное силовое ведомство, где после инаугурации президента сменился руководитель. Вместо Сергея Шойгу новым министром назначен Андрей Белоусов, который раньше трудился на должности вице-премьера. Его кандидатуру предложил Владимир Путин.

Ранее заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Мы делали подробную сводку всего, что известно об этом. Также мы делали подробный разбор биографии скандального чиновника Минобороны. В 2018 году Тимур Иванов вошел в список самых богатых силовиков России.

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Задержание Генерал Генерал-лейтенант Минобороны РФ СК РФ
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