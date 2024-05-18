«Ржавое ведро полетело»: две Toyota столкнулись на Старом шоссе — разбираемся, кто не прав (жутковатое видео)

В результате аварии оба автомобиля перевернулись, никто не пострадал только чудом Источник: АСТ-54 / vk.com/act54











Порой записи регистраторов новосибирских автолюбителей могут дать фору самым эффектным художественным фильмам о гонках. Правда, если в кино почти всегда понятно, кто из персонажей — положительный герой, а кого в конце ждет заслуженное наказание, на дороге так просто не разберешься. Подобный случай произошел в конце длинных майских выходных на Старом шоссе. Водитель Toyota Land Cruiser Prado решил развернуться в Матвеевке и стал мишенью для прямого попадания Toyota Levin. Встреча закончилась эффектным столкновением с переворотом. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС посмотрел жутковатое видео, чтобы узнать, кто из водителей нарушил больше пунктов ПДД.



Воскресенье, 12 мая, Матвеевка. Длинные выходные подходят к концу, и кажется, все автолюбители очень сильно торопятся домой — ничем иным скорость, с которой красный Levin летит по дороге, объяснить не получается. В этот момент другой водитель за рулем массивного Toyota Prada решил развернуться. По свидетельствам очевидцев, два ряда автолюбителей его пропустили, а вот лихач на седане, который вырулил в третий, остановиться уже не успевал.

Самое удивительное, что, по данным госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал — во всяком случае, серьезно. ДТП зарегистрировали с материальным ущербом.

Источник: АСТ-54 / vk.com/act54

Понять, кто виноват (вернее, кто виноват больше) у подписчиков паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» так просто не получилось. В общей сложности два поста, посвященных ДТП, собрали почти 200 тысяч просмотров — и две максимально оживленные дискуссии. Сошлись подписчики лишь на том, что песня, играющая в машине автора видео, максимально соответствует происходящему на экране.



— Один не убедился, что пропускают, второй — на бешеной скорости. Два осла нашли друг друга. Благо, что без жертв, — прокомментировал видео пользователь под ником Vas Ilii.

— Не буду оценивать кто прав, кто виноват... У меня только один вопрос: почему нельзя повернуть в крайнюю левую полосу, куда тебя пропускают, а потом перестроиться дальше, куда нужно... Почему все лезут сразу через 3 полосы?! Ну ежу же понятно, что может быть слепая зона... Куда вы все торопитесь?! — эмоционально намекает, что виноват таки неповоротливый Prado, Сергей З.

— Если все пропустили «крузака», пусть даже не по правилам, то куда ведро ржавое с такой скоростью полетело? Верно, к логичному исходу, — не согласен пользователь с оригинальным ником Зеленый-Рэйнджер Могучий.

— По ПДД однозначно виноват «крузак», так как его манёвр привел к тому, что автомобиль, имеющий по отношению к нему приоритет, изменил скорость или траекторию движения (это называется непредоставление преимущества). Но по факту, когда Levin будет торчать в заднем бампере «крузака», ему будет максимально сложно доказать свою правоту. Поможет только регистратор, — обращается к ПДД Роман К.

— Причинно-следственные связи никто не отменял. И «крузак» физически не мог видеть такую ракету. Гаишникам, может, и пофиг на здравый смысл, но в суде ответственность поделить очень даже реально, если грамотно сие обосновать, — не согласен Сергей К.

Автоюрист Мария Соловьева тоже посмотрела ролик и пришла к выводу, что так просто в ситуации не разберешься.

— Prado безусловно совершал манёвр, не убедившись в безопасности, но необходимо учитывать, мог ли его водитель видеть правый ряд вообще. А вот по поводу Levin сплошные вопросы. Он двигался по собственной полосе, но его скорость явно выше скорости потока. Нужно знать, было ли превышение скорости, — объяснила автоюрист. — Не исключено, что в итоге автоинспекторы придут к выводу об обоюдной вине.

Иными словами, вывод о чьей-либо виновности будут делать сотрудники ГИБДД и суд, которые точно будут знать не только скорость гонщика на Levin, но и смогут задать экспертам вопросы о том, можно ли было издалека заметить его красный седан.

А как считаете вы, кто виноват в аварии? Гонщик на красном Levin Неторопливый водитель Prado Виноваты оба Подробно объясню в комментариях

Ранее НГС изучал эффектное видео необычного дорожного конфликта: автохам перекрыл дорогу водителю скорой, а тот не стерпел обиды, вытащил его из машины и преподал урок вежливости при помощи кулаков.

