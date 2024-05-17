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Город Девять машин: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков

Девять машин: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков

В полиции прокомментировали ситуацию

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Стас Соколов/NGS.RU

Автомобили полиции заметили на площади Ленина

Вечером 17 мая в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков. Они находятся на площади Ленина, сообщил корреспондент НГС Стас Соколов.

Судя по снимкам, которые сделал журналист, на участке стоят автомобили полиции, в том числе автозак. Он заметил около 9 служебных машин.

На участке находится автозак

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— Сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику нарушений ПДД и общественного порядка, — объяснили в ведомстве.

В апреле в Новосибирске заметили большую колонну машин полиции. Они находились на улице Станционной.

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Автозак Новосибирск Полиция Площадь Ленина МВД
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