Девять машин: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков

Стас Соколов/NGS.RU
Вечером 17 мая в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков. Они находятся на площади Ленина, сообщил корреспондент НГС Стас Соколов.
Судя по снимкам, которые сделал журналист, на участке стоят автомобили полиции, в том числе автозак. Он заметил около 9 служебных машин.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.
— Сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику нарушений ПДД и общественного порядка, — объяснили в ведомстве.
В апреле в Новосибирске заметили большую колонну машин полиции. Они находились на улице Станционной.