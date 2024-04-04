«Полиция вся куда-то рванула»: колонну автозаков и УАЗов заметили на улице Станционной

В Новосибирске сегодня, 4 апреля, рано утром водители заметили большую колонну машин полиции. Она двигалась по левому берегу.
— Сейчас машин 40, наверное, по ощущениям, но очень-очень много со Станционной в сторону правого берега едут. Огромное количество автозаков. И мимо проезжают легковушки и уазики. Полиция вся куда-то рванула, — сообщил читатель НГС Алексей.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
Прошлой весной в Новосибирске заметили колонну автомобилей полиции, которые проехали по улице Есенина. В ней было 8 автозаков. Тогда в полиции отвечали, что сотрудники осуществляют работу в плановом порядке.