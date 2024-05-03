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Происшествия На месте сгоревших складов на Станционной разбирают завалы — пожарные работают там почти сутки

На месте сгоревших складов на Станционной разбирают завалы — пожарные работают там почти сутки

Многие арендаторы уже вернулись на свои рабочие места

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Столб дыма было видно из соседних зданий

В Новосибирске сотрудники МЧС и дознаватели до сих пор работают на месте пожара, который произошел на улице Станционной, 60/1, к. 86 в четверг, 2 мая. Накануне, в 14:43 там загорелось производственное помещение.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на месте возгорания работают дознаватели. При этом, пожар еще не потушили.

—Информация уточняется. Ведется разборка и проливка, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков

В указанном здании 4 этажа. Внутри действует, согласно данным 2 ГИС, 29 предприятия. Часть из них — складские. Арендаторы утверждают, что пожар произошел в глуби помещения, поэтому задело не всех.

— Мы работаем дальше, наш цех находится с торца. У нас все нормально, даже запаха гари нет. Горело там дальше, в середине, — объяснила представительница компании «Венки Элит».

В компании «Химметалл», которая также находится по указанному адресу, добавили, что их помещения расположены отдельно от основного здания, и поэтому не пострадали, а сейчас сотрудники на рабочих местах.

— Мы на улице рядом работаем. На месте сейчас пожарные работают. Дыма нет уже, — сообщил НГС представитель компании «Химметалл».

Ранее НГС писал, что гаражный кооператив загорелся на Родниках. Пожар тушили 4 единицы спецтехники.

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