Гаражный кооператив загорелся на Родниках — видео клубов черного дыма

В Новосибирске вечером 30 апреля произошел пожар в гаражном кооперативе. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в микрорайоне Родники.
— Сообщение о пожаре поступило в 17:05. Из соседнего гаража эвакуировали КамАЗ, — пояснили в министерстве.
По данным МЧС, на месте работают 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Мясниковой.
Ранее на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.