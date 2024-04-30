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Происшествия Гаражный кооператив загорелся на Родниках — видео клубов черного дыма

Гаражный кооператив загорелся на Родниках — видео клубов черного дыма

На месте работают 4 единицы спецтехники

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По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Мясниковой

В Новосибирске вечером 30 апреля произошел пожар в гаражном кооперативе. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в микрорайоне Родники.

— Сообщение о пожаре поступило в 17:05. Из соседнего гаража эвакуировали КамАЗ, — пояснили в министерстве.

По данным МЧС, на месте работают 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Мясниковой.

Ранее на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.

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