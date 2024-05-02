Тушат уже три часа: что происходит на Станционной, где горит производственное здание

Пожарные уже около трех часов продолжают бороться с огнем на Станционной, 60/1, к. 86. Там 2 мая вспыхнуло производственное здание. Как сообщали в пресс-службе регионального МЧС, площадь пожара — 4000 квадратных метров.
— По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации задействовано более 50 человек и 16 единиц техники, — уточнили в МЧС.
Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «АСТ-54 Black», с места пожара поднимаются черные клубы дыма. Пожарные с разных сторон здания пытаются затушить пламя.
Ранее на Родниках гаражный кооператив загорелся: НГС публиковал видео клубов черного дыма.