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Происшествия Тушат уже три часа: что происходит на Станционной, где горит производственное здание

Тушат уже три часа: что происходит на Станционной, где горит производственное здание

На месте работают более 50 человек

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Площадь пожара — 4000 квадратных метров

Пожарные уже около трех часов продолжают бороться с огнем на Станционной, 60/1, к. 86. Там 2 мая вспыхнуло производственное здание. Как сообщали в пресс-службе регионального МЧС, площадь пожара — 4000 квадратных метров.

— По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации задействовано более 50 человек и 16 единиц техники, — уточнили в МЧС.

Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «АСТ-54 Black», с места пожара поднимаются черные клубы дыма. Пожарные с разных сторон здания пытаются затушить пламя.

Ранее на Родниках гаражный кооператив загорелся: НГС публиковал видео клубов черного дыма.

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Пожар МЧС Новосибирск
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