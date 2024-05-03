Как обстоят дела с долгостроем в тихом центре, которому уже 25 лет: здание круглосуточно охраняют

Власти Новосибирска заявили, что долгострой по улице Сибирской, 30а в Новосибирске, которому недавно продлили разрешение на строительство, постоянно охраняется.
— На объекте осуществляется круглосуточная физическая охрана, — сказано в ответе мэрии города со ссылкой на администрацию Центрального округа.
В администрации округа уточнили и следующее:
— Орган местного самоуправления, а также иные органы находятся в стадии поиска оптимальных вариантов, как решить проблемы обманутых дольщиков в каждом конкретном случае. Рассматриваемая ситуация не исключение. Действия соответствующих органов направлены в том числе на минимизацию причиненного участникам долевого строительства имущественного вреда.
Недавно НГС уже рассказывал о крупном долгострое, расположенном в Тихом центре. Все, кто пытался возвести ЖК, ушли в банкротство, а коробка здания рядом с крупной школой так и стоит. О том, кому выгодно продление разрешения на строительство, можно прочитать по ссылке.
Ранее мэрия Новосибирска продала долю в старом автовокзале — НГС разбирался, чем можно заменить долгострой.