НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

облачно, дождь

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 744мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Замглавы Краснообска поймали на взятке

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Недвижимость Как обстоят дела с долгостроем в тихом центре, которому уже 25 лет: здание круглосуточно охраняют

Как обстоят дела с долгостроем в тихом центре, которому уже 25 лет: здание круглосуточно охраняют

Возводить жилой комплекс начали в 1999 году, но он до сих пор не готов

558
3 комментария
Мрачный долгострой находится рядом со школой № 168

Власти Новосибирска заявили, что долгострой по улице Сибирской, 30а в Новосибирске, которому недавно продлили разрешение на строительство, постоянно охраняется.

— На объекте осуществляется круглосуточная физическая охрана, — сказано в ответе мэрии города со ссылкой на администрацию Центрального округа.

В администрации округа уточнили и следующее:

— Орган местного самоуправления, а также иные органы находятся в стадии поиска оптимальных вариантов, как решить проблемы обманутых дольщиков в каждом конкретном случае. Рассматриваемая ситуация не исключение. Действия соответствующих органов направлены в том числе на минимизацию причиненного участникам долевого строительства имущественного вреда.

Недавно НГС уже рассказывал о крупном долгострое, расположенном в Тихом центре. Все, кто пытался возвести ЖК, ушли в банкротство, а коробка здания рядом с крупной школой так и стоит. О том, кому выгодно продление разрешения на строительство, можно прочитать по ссылке.

Ранее мэрия Новосибирска продала долю в старом автовокзале — НГС разбирался, чем можно заменить долгострой.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Долгострой Стройка Жилой комплекс Недвижимость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Сергей,  33

Илья,  45

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление