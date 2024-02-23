«Можно уже ничего не строить»: мэрия Новосибирска продала долю в старом автовокзале — чем можно заменить долгострой

Мэрия Новосибирска продала свою долю в недострое автовокзала на Красном проспекте — власти планировали это с 2021 года. Сейчас здание разделено между 29 владельцами, в нем работают несколько частных компаний. При этом неизвестно, что будет с объектом дальше. НГС вспомнил историю этого места и поговорил с экспертами о том, какие перспективы есть у здания.
Продажа
Долю здания в старом автовокзале на Красном проспекте, 4 которая принадлежала городу, продали в январе. Ее приобрел один из 29 частных собственников других помещений в здании. Сумма сделки превысила 32 миллиона рублей.
— В январе 2024 года заключен договор купли-продажи с физическим лицом, являющимся одним из правообладателей, то есть с учетом преимущественного права дольщиков на приобретение продаваемой доли. Цена, по которой отчуждено имущество, определена на основании проведенной оценки и составила 32 621 000 рублей с учетом НДС, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Что будет со зданием дальше — неизвестно. В мэрии уточнили, что согласно Гражданскому кодексу собственники могут совершать любые действия со своим имуществом, которые не противоречат закону.
История здания
Как рассказал научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, в 1893 году в месте, где так и не достроили новосибирский автовокзал, находился северный край первой базарной площади. Она образовалась практически одновременно с приездом сюда мостостроителей. Рядом с этим местом 20 марта 1894 года открыли знаменитый универсальный магазин Евграфа Александровича Жернакова — некоторые даже исчисляют возраст города с этого момента, хотя это исторически неправильно.
Также рядом располагались строения страхового общества «Надежда» и дома купцов торгового дома Эдельштейна. И до сих пор сохранились подвалы некоторых домов — их обнаружили во время ремонта около 10 лет назад, а потом замуровали.
— В начале 1960 года был создан рабочий проект, и в нем здание описывали как «завтра нашего города»: планировалось, что отсюда в разные концы через каждые шесть минут будут отходить автобусы. Для водителей и пассажиров обещали предусмотреть спальные комнаты, буфет, комнаты матери и ребенка. До этого пригородные автобусы отправлялись с железнодорожного вокзала, с Кировской площади (сейчас — площадь Маркса) и с Октябрьского рынка, — объяснил Константин Голодяев.
В 1964 году было создано «Новосибирское автотранспортное предприятие №4», и 10 июня 1964 года запустили здание автовокзала. Сначала он осуществлял пригородные перевозки, а потом и междугородние. В конце 1990-х годов через автовокзал проходил 21 пригородный автобус и 76 междугородних.
Новое здание начали строить в 2006 году, но в 2013-м работы остановились. Сам автовокзал занимал небольшую площадь здания, и закрылся в 2020 году.
Дальнейшая судьба здания пока неизвестна. Один из предполагаемых владельцев отказался рассказывать о планах в ближайшее время. Поэтому НГС поговорил с экспертами о том, что мог бы заменить старый недострой.
Александр Назаров, управляющий партнера Nazarov & Partners: «Лучше пойдут апартаменты»
На этом месте хоть что может быть построено, и хоть что будет жизнеспособно. Как показывает практика, в Новосибирске жилые дома в местах большой концентрации дорог и магистралей нормально строят и раскупают.
На мой взгляд, два концепта здесь идеально впишутся: на первое место я бы поставил апартаменты для сдачи в аренду, второе — бизнес-центр класса B. Можно сделать первые этажи торговыми или сервисными — фитнес, рестораны, магазины. Поскольку большой проходимости нет, то магазинов нужно не так много.
Логика говорит о том, что в целом, конечно, там лучше пойдут апартаменты. Это популярный формат, который за последний год в Новосибирске «выстрелил». Или бизнес-центр. Я больше за апарт-отель как формат для инвестиций и получение арендного дохода.
Для бизнес-центра, которых в городе очень не хватает, очень важна такая позиция, как близость к метро. Здесь до метро где-то 20 минут пешком, в гору еще — это неудобно. Сразу возникают сложности для компаний, у которых большое количество персонала, ему будет трудно добираться. С другой стороны, рядом электрички, но не все на них ездят.
Игорь Поповский, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ: «Можно уже ничего не строить»
Здание строили именно с точки зрения реконструкции под транспортный объект. Вероятно, у мэрии не было соответствующих средств, вошли инвесторы, и построили такое здание. Дальше возникла большая проблема с инвесторами, изменилась концепция того, как выстраивать автобусную логистику, пришла идея построить автовокзалы из по периметру города по соответствующим направлениям. Один, на Гусинобродском шоссе, сразу скажу, крайне неудачный с точки зрения логистики. Децентрализация привела к тому, что стали появляться стихийные автовокзалы, причем какими-то странными способами.
Старый автовокзал сильно критиковали, потому что автобусы приезжали в центр, а считается, что это плохо. Была идея, что центральные автовокзалы давно исчезли в мире, их распределяют на периферию города. Это не совсем так. Например, один из центральных автовокзалов Манхэттена где был, там и остается. Трафик там просто бешеный по сравнению с нашим каким-то совершенно провинциальным автовокзалом.
Самое интересное то, что новые автовокзалы еще больше продвинулись в центральную часть. Тот самый автовокзал на Гарина-Михаловского и вовсе не убрал движение крупных автобусов внутри города.
На этом месте можно уже ничего не строить, по сути дела. Если этот объект закончить, то он принесет неплохую выгоду по аренде помещений.
Можно подумать, что там может быть какой-то высотный объект — не факт. Рядом на Колыванской построили шестиэтажный офис, не высотный, хотя изначально планировали офис в 20 с чем-то этажей с вертолетной площадкой.
Торговый центр вряд ли там возможен, да и не нужен, потому что рядом находится «Мегас» — конкурировать с ним не получится. Мало того, торговые центры сейчас терпят серьезный кризис, это связано с глобальной ситуацией, потому что очень много торговли уходит в интернет. У нас просто это происходит значительно позже, потому что наш покупатель не сильно доверяет интернет-торговле. А офисный центр должен быть интересным, чтобы привлечь туда клиентов.
Анна Наволоцкая, кандидат архитектуры, член президиума ВООПиК: «Нужен общественный объект»
Там находится развязка: Ипподромская, мосты, пригородная платформа, остановки, то есть это хорошее место для автовокзала. Идея о том, что нужно вынести автовокзал на окраину города, по направлениям, как оказалось, не самая лучшая. Поэтому лучше всего было бы доделать, воспользоваться той градостроительной ситуацией, в которой пребывает это место.
Но что у нас сегодня делают? Сегодня исключительно строят апарты или жилые дома. Не знаю, насколько это подходящее место для жилого дома, потому что вокруг транспортная развязка, это транспортное напряженное место, не самое лучшее для строительства жилого жилых помещений.
Лучше сделать реконструкцию, нормальный автовокзал. Люди будут за все это признательны. Но ни в коем случае не очередное жилье или апартаменты, поскольку это не экологично, самое главное.
Место нужно правильно использовать. Оно для какой-то общественной функции, то есть должен быть какой-то общественный объект. Если фантазировать — музей транспорта или еще что-то, если он нужен. Музей мог бы состояться, потому что есть площадка для автобусов: можно будет возить посетителей из других регионов, туристов.
В другом районе Новосибирска, на улице Кошурникова, ранее начали строить 15-этажные апартаменты. Жители соседней многоэтажки считают, что этажность нужно уменьшить, иначе в их окна не будет попадать свет, застройщик же уверяет, затеняться ничего не будет. В ситуации разбиралась журналист НГС Лиза Горячева.