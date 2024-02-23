«Можно уже ничего не строить»: мэрия Новосибирска продала долю в старом автовокзале — чем можно заменить долгострой

Логика говорит о том, что в целом, конечно, там лучше пойдут апартаменты. Это популярный формат, который за последний год в Новосибирске «выстрелил». Или бизнес-центр. Я больше за апарт-отель как формат для инвестиций и получение арендного дохода.

Для бизнес-центра, которых в городе очень не хватает, очень важна такая позиция, как близость к метро. Здесь до метро где-то 20 минут пешком, в гору еще — это неудобно. Сразу возникают сложности для компаний, у которых большое количество персонала, ему будет трудно добираться. С другой стороны, рядом электрички, но не все на них ездят.

Игорь Поповский, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ: «Можно уже ничего не строить»

Здание строили именно с точки зрения реконструкции под транспортный объект. Вероятно, у мэрии не было соответствующих средств, вошли инвесторы, и построили такое здание. Дальше возникла большая проблема с инвесторами, изменилась концепция того, как выстраивать автобусную логистику, пришла идея построить автовокзалы из по периметру города по соответствующим направлениям. Один, на Гусинобродском шоссе, сразу скажу, крайне неудачный с точки зрения логистики. Децентрализация привела к тому, что стали появляться стихийные автовокзалы, причем какими-то странными способами.