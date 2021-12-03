Мэрии Новосибирска разрешили продать долю в недостроенном автовокзале

Сегодня, 3 декабря, на сессии горсовета Новосибирска депутаты согласовали приватизацию 128 муниципальных объектов. Один из них — здание недостроенного автовокзала на Красном проспекте, 4.

Проект приватизации муниципального имущества ранее опубликовали на сайте мэрии Новосибирска. В документе говорится, что городу принадлежит около четверти долгостроя. За план приватизации, включающий долю в автовокзале, проголосовал 41 депутат из 41 присутствующего на сессии.

— Доля в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства по Красному проспекту, 4 планируется к включению в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год на сессии Совета депутатов города Новосибирска в ноябре 2021 года. После чего будет проведена оценка ее стоимости для целей приватизации, которая устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества. Информацией о возможности реконструкции вышеуказанного объекта недвижимости департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска не располагает, — сообщали ранее НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

