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Автовокзал уехал, а здание осталось. Что происходит с недостроем и когда он перестанет портить Новосибирск

Мэрия закопала в автовокзал на Красном проспекте десятки миллионов

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Реконструкцию здания автовокзала начали в начале 2000-х

Реконструкцию здания автовокзала начали в начале 2000-х

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Мэр Новосибирска назвал перспективу недостроенного автовокзала печальной

История автовокзала на Красном проспекте закончилась еще в апреле, когда объявили о его закрытии и окончательном переезде на периферию — Гусинобродское шоссе. Возможно, в далеком будущем туда проложат метро или трамвайную линию, но пока для пассажиров это край света. История здания автовокзала на Красном чем-то напоминает историю известного долгостроя на Маркса — гостиницы «Турист», которую не достраивали и не строили десятки лет. Сейчас для «Туриста» маячат какие-то перспективы, а вот со зданием на Красном проспекте пока ничего не ясно. Часть долгостроя принадлежит мэрии, а остальное — десяткам предпринимателей, которые годами судятся друг с другом и ничего там не делают. Полуразрушенное здание портит вид города, но сделать с ним ничего не могут. Почему так получилось и что будет со зданием в ближайшие годы — в материале Анны Богдановой.

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Автовокзал убрали с Красного проспекта еще в апреле

Автовокзал убрали с Красного проспекта еще в апреле

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Переезд

Здание на Красном проспекте, 4, пожалуй, уже можно рисовать на открытках к Хеллоуину (если они вообще есть, конечно). Заброшенное, с выбитыми стеклами, унылыми лавочками бывших платформ для автобусов. Этот пейзаж чем-то напоминает фильм-катастрофу, когда была жизнь, потом что-то случилось, и вот теперь так — из живого только ветки деревьев, которые вяло покачиваются от холодного ветра.

Территория бывшего автовокзала обнесена забором, через выбитые окна 15-летнего долгостроя можно увидеть бетонные стены здания, по которому гуляет лишь ветер. Тягостное впечатление усиливает часть стены со стороны остановки, «украшенная» странными объявлениями с предложениями помощи наркоманам и людям, оставшимся без документов.

Сейчас территория и площадь бывшего автовокзала пустуют

Сейчас территория и площадь бывшего автовокзала пустуют

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С Красного проспекта городской автовокзал переехал в апреле 2020 года. Некоторое время сюда еще заходили автобусы, но теперь автовокзал «Главный» работает в районе бывшей барахолки — на Гусинобродском шоссе. Уехать можно и с автостанций, которые распределили по разным районам города. Хотя кто, где и за что отвечает — для пассажира всё еще ребус. Например, на Речном и на железнодорожном вокзалах по две автостанции, у которых разные хозяева.

Здание начали строить больше 15 лет назад

Здание начали строить больше 15 лет назад

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История

Здание на Красном проспекте, 4 начали строить больше 15 лет назад, в начале 2000-х. Это был амбициозный проект — этажи, витражи и миллионы на строительство. На тот момент городской автовокзал располагался в небольшом здании, построенном в 1964 году. Его планировали реконструировать — пристроить дополнительные трехэтажные здания с левого и правого флангов и «накрыть» автобусные платформы. Часть вокзала должен был занимать печатный салон и офисы. Тогда это называли автомобильно-туристическим комплексом с гостиницей, кафе и развлекательным центром. Общую площадь автовокзала планировали увеличить минимум в полтора раза.

За годы реконструкции построили <nobr class="_">7 этажей</nobr>, но большая часть площадей не используется

За годы реконструкции построили 7 этажей, но большая часть площадей не используется

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За проект взялось ЗАО «Олдви» — застройщик 16-этажных монолиток на улице 1905 года. Проект реконструкции разрабатывали специалисты «Новосибгражданпроекта».

Компания заключила контракт с транспортным предприятием ПАТП-4 (на тот момент это был муниципальный оператор автовокзала). ПАТП-4 должно было контролировать исполнение договора. Предполагалось, что «Олдви» сделает реконструкцию автовокзала за свой счет, с привлечением инвесторов. Проект оценивали в 43 миллиона рублей.

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Некоторые пассажиры до сих пор по ошибке приезжают на старое место

Некоторые пассажиры до сих пор по ошибке приезжают на старое место

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Так началась 15-летняя история реконструкции здания, которое сегодня считается долгостроем с сомнительными перспективами.

Уже через год после формального начала реконструкции бывший на тот момент главой департамента транспорта мэрии Новосибирска Андрей Ксензов пришел на стройку и возмутился тем, что работы ограничились только вырытым котлованом. Он велел закончить работы не позднее 2007 года. Но его повеление ничем не закончилось.

Строительство шло медленно, новые сроки сдачи постоянно переносили, так как участники процесса становились банкротами. При этом здание почему-то выросло с 4 до 7 этажей. Площадь увеличилась почти до 15 тысяч квадратных метров, соответственно, доля муниципальной собственности снизилась с 26% до 19%.

Здание на Красном проспекте, 4 — долгострой с 15-летней историей

Здание на Красном проспекте, 4 — долгострой с 15-летней историей

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Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты 4-летней давности. При проведении проверки эффективности бюджетных средств, направленных на строительство автовокзала, КСП выяснила, что с 2007 по 2011 год в проект вносились изменения и заключались дополнительные соглашения.

А в 2012 году Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию «Олдви» банкротом. По материалам суда, кроме реконструкции автовокзала ЗАО «Олдви» занималось строительством жилых домов на Фрунзе, дольщики которых в итоге создали ЖСК «Кошурникова, 22» и начали искать инвестора, который достроит дом.

Долги, суды, невыполненные обязательства нарастали, как снежный ком. По сведениям КСП, в 2011 году компания ПАТП-4 дала взаймы ООО «Новострой» 4 целевых займа на сумму 5 миллионов рублей на достройку автовокзала (компания занималась поставкой материалов, оборудования и выполняла электромонтажные работы).

В итоге ООО «Новострой» не вернуло деньги, не выплатило проценты и не выполнило свою работу. Дальше был суд, «Новостроем» занялись судебные приставы. Потом суд отказал в удовлетворении иска к ООО «Новострой», так как выяснилось, что деньги перечислили вовсе не «Новострою», а компании «Сибинвестстрой-Проект». ПАТП-4 попросило «Сибинвестстрой-Проект» вернуть деньги «как ошибочно перечисленные». Но деньги не вернули.

Часть долгостроя принадлежит мэрии, остальное — десяткам предпринимателей

Часть долгостроя принадлежит мэрии, остальное — десяткам предпринимателей

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Общая готовность здания автовокзала к 2012 году, по материалам суда, составила 90%. Мэрия начала поиски нового инвестора, чтобы всё же достроить здание. В крайнем случае рассматривался даже вариант достройки за счет бюджета.

Два этажа одного крыла здания работают — там несколько офисов&nbsp;

Два этажа одного крыла здания работают — там несколько офисов 

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Несмотря на банкротство «Олдви», первую очередь строительства здания (непосредственно автовокзала) все-таки удалось сдать в марте 2012 года.

Но общая ситуация не улучшилась. Через два года бывший на тот момент врио губернатора Владимир Городецкий созвал совещание и сказал очевидную вещь: нужно достроить автовокзал. И определили новый срок завершения строительства — к 2015 году.

К тому моменту в строительство здания вложили около 193 миллионов. По подсчетам властей, на достройку 7-этажного здания площадью 11,3 тысячи квадратных метров нужно было еще примерно столько же. По проекту автовокзал занимал 2,3 тысячи квадратных метров (включая зал ожидания, кассовую зону и комнату отдыха). 70 миллионов пообещали выделить из городского бюджета, еще 127 миллионов — найти у инвесторов.

Горе-застройщик автовокзала — компания «Олдви» — оставил проблемное наследство. Выяснилось, что у объекта 37 инвесторов — физических и юридических лиц, которые вкладывали разные суммы в строительство 7-этажного здания. Дальше мэрия начала проверять документы и обсуждать условия сотрудничества.

Всплывали неприятные факты, которые еще больше тянули проект в бездну. В 2015 году выяснилось, что одни и те же площади в недостроенном здании продавались по нескольку раз — документы на один и тот же участок предоставляли разные инвесторы.

Мэрия не знает, что делать со зданием

Мэрия не знает, что делать со зданием

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Автовокзал все эти годы так и работал, можно сказать, в каморке — занимал два этажа в правом крыле здания. Вечные толкучки пассажиров, таксисты-зазывалы и пронизываемые всеми ветрами автобусные платформы. До 2014 года продажей билетов и сервисным обслуживанием на автовокзале занималось ПАТП-4. А с 2014 года оператором стало ООО «Авто-сервис». В 2017 году компания «Авто-сервис», связанная с экс-министром и депутатом горсовета Андреем Гудовским, получила право построить автовокзал в районе Гусинобродского шоссе в Новосибирске.

Что сейчас

С 2018 года мэр Анатолий Локоть регулярно твердит о том, что никаких разговоров о возвращении автовокзала на старое место быть не может, а новому быть только на Гусинке. Про судьбу здания на Красном ответ всегда туманный.

— Там очень запутанная история, мы получили сложный клубок проблем, — кратко напомнил он причины заморозки стройки. — Там более 70 собственников по зданию. Автовокзал занимает меньшую площадь, и место прилегающей территории там очень маленькое. В тех условиях как автовокзал там просто невозможно дальше работать.

На 3-м, 4-м этажах работает изостудия для взрослых, курсы массажа, автошкола

На 3-м, 4-м этажах работает изостудия для взрослых, курсы массажа, автошкола

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Так что в прошлом году автовокзал переехал на Гусинку, а унылый долгострой продолжает «радовать глаз» горожан и гостей города. Кстати, туда до сих пор приезжают люди, которые не знают или забывают, что автовокзал теперь на другом конце города.

Действительно, «запутанная история и клубок проблем» — по сути, так можно коротко описать историю 15-летнего строительства новосибирского автовокзала. Сейчас по адресу Красный проспект, 4 в записях ЕГРН зарегистрировано 12 объектов разной площади. Самый крупный — больше 8 тысяч квадратных метров, еще два — порядка 2 тысяч. Есть отдельно зарегистрированный объект площадью всего 6 квадратных метров.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в сведениях о характеристиках объекта недвижимости в числе владельцев здания долгостроя кроме мэрии — еще 24 собственника. Известных имен здесь нет. Большая часть предпринимателей занимается управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом и предоставлением посреднических услуг при оценке недвижимого имущества. Например, один из собственников по имени Гагик Бабоян является учредителем ООО «Сибирь» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), но при этом является директором ООО «Металлторг» — компании, которая занимается оптовой торговлей черными металлами (за год выручка компании составила 9,1 миллиона рублей).

Один из правообладателей — Русинов Александр Владимирович. По информации «Контур.Фокус», человек с таким же именем является генеральным директором компании с незамысловатым названием ООО «Саша и Дима», которое занимается опять же арендой и управлением собственным или арендованным имуществом.

Петрушкин Дмитрий Владимирович — собственник, который зарегистрировал право собственности 5 ноября 2020 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», на это имя зарегистрировано ООО «Трейд-мастер» (торговля продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах). На конец 2019 года чистая прибыль компании составила 15 миллионов рублей.

С внешней стороны здание выглядит заброшенным, но внутри теплится какая-то жизнь

С внешней стороны здание выглядит заброшенным, но внутри теплится какая-то жизнь

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Также в списке собственников — Дмитрий Тихонов, который зарегистрировал свое право в июле 2020 года. Человек с таким именем числится одним из учредителей Региональной общественной организации Новосибирской области по защите прав и законных интересов инвалидов «Надежда».

Судьба здания на Красном проспекте, 4 пока туманна

Судьба здания на Красном проспекте, 4 пока туманна

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Помещения и территория бывшего автовокзала на Красном (два этажа правого крыла здания со стороны Красного проспекта) сейчас обнесены забором. Туда никого не пускают, а охрана говорит, что все вопросы решает некий Роман Коваленко. По телефону он сказал, что не будет разговаривать, и попросил прервать звонок.

По информации «Контур.Фокус», Роман Коваленко — директор ООО «Автобилеты», учредителем которого является депутат Горсовета Игорь Кудин. Эта компания — один из операторов действующего автовокзала «Главный». Сейчас компания просто арендует это помещение — площади, на которых, по сути, ничего нет.

В телефонном разговоре с корреспондентом НГС Игорь Кудин извинился, что не может помочь с информацией о дальнейшей перспективе здания, потому что «пока нет понимания по перспективам».

Здание начали реконструировать 15 лет назад, но из-за банкротства компаний и судебных разбирательств оно стало заброшенным&nbsp;

Здание начали реконструировать 15 лет назад, но из-за банкротства компаний и судебных разбирательств оно стало заброшенным 

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Мэр сказал, что судьбу здания покажет будущее. Но предположил, что она будет скорее печальной.

— Примерно раз в месяц точно на наших пресс-конференциях этот вопрос звучит. Видимо, из-за того, что у этого здания очень много собственников. И это его ахиллесова пята, — объяснил мэр. — Регулярно один из собственников поднимает вопрос и говорит об этом. Как будет складываться дальше судьба здания, его назначение — будущее покажет. Муниципалитет имеет небольшую часть собственности, на двух этажах, в одном крыле только этого здания. Остальные принадлежат множеству этих собственников. И это беда. Потому что договориться, консолидировать их — достаточно сложно. Я боюсь, что перспектива у этого здания печальная.

Самый конкретный ответ о судьбе автовокзала прозвучал от жизнерадостных таксистов, которые дежурят на Красном и за 300 рублей перевозят заблудившихся пассажиров от старого здания автовокзала на Красном к новому — на Гусинобродском шоссе.

— Что будет? Вы сами не понимаете, — уверенно и немного нагловато говорит таксист, который спросил у корреспондентов, что тут снимают. — 15 лет строили, теперь будем столько же смотреть, как разваливается. Если не купят.

Кто и у кого его купит и насколько это возможно, как говорит мэр, — покажет будущее. В начале ноября совсем рядом с автовокзалом, на улице Колыванской, начали демонтировать другой долгострой — год назад участок с недостроенным бизнес-центром арендовал известный новосибирский девелопер Владислав Крючков. Сейчас на его месте хотят построить 21-этажный офисный центр. Летом инвестор недостроенной гостиницы на Маркса рассказал о судьбе проекта.

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