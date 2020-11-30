Автовокзал уехал, а здание осталось. Что происходит с недостроем и когда он перестанет портить Новосибирск

Мэр Новосибирска назвал перспективу недостроенного автовокзала печальной
История автовокзала на Красном проспекте закончилась еще в апреле, когда объявили о его закрытии и окончательном переезде на периферию — Гусинобродское шоссе. Возможно, в далеком будущем туда проложат метро или трамвайную линию, но пока для пассажиров это край света. История здания автовокзала на Красном чем-то напоминает историю известного долгостроя на Маркса — гостиницы «Турист», которую не достраивали и не строили десятки лет. Сейчас для «Туриста» маячат какие-то перспективы, а вот со зданием на Красном проспекте пока ничего не ясно. Часть долгостроя принадлежит мэрии, а остальное — десяткам предпринимателей, которые годами судятся друг с другом и ничего там не делают. Полуразрушенное здание портит вид города, но сделать с ним ничего не могут. Почему так получилось и что будет со зданием в ближайшие годы — в материале Анны Богдановой.
Переезд
Здание на Красном проспекте, 4, пожалуй, уже можно рисовать на открытках к Хеллоуину (если они вообще есть, конечно). Заброшенное, с выбитыми стеклами, унылыми лавочками бывших платформ для автобусов. Этот пейзаж чем-то напоминает фильм-катастрофу, когда была жизнь, потом что-то случилось, и вот теперь так — из живого только ветки деревьев, которые вяло покачиваются от холодного ветра.
Территория бывшего автовокзала обнесена забором, через выбитые окна
С Красного проспекта городской автовокзал переехал в апреле
История
Здание на Красном проспекте, 4 начали строить больше
За проект взялось ЗАО «Олдви» — застройщик 16-этажных монолиток на улице
Компания заключила контракт с транспортным предприятием ПАТП-4 (на тот момент это был муниципальный оператор автовокзала). ПАТП-4 должно было контролировать исполнение договора. Предполагалось, что «Олдви» сделает реконструкцию автовокзала за свой счет, с привлечением инвесторов. Проект оценивали в
Так началась 15-летняя история реконструкции здания, которое сегодня считается долгостроем с сомнительными перспективами.
Уже через год после формального начала реконструкции бывший на тот момент главой департамента транспорта мэрии Новосибирска Андрей Ксензов пришел на стройку и возмутился тем, что работы ограничились только вырытым котлованом. Он велел закончить работы не позднее
Строительство шло медленно, новые сроки сдачи постоянно переносили, так как участники процесса становились банкротами. При этом здание почему-то выросло с 4 до
Об этом говорится в отчете контрольно-счетной палаты 4-летней давности. При проведении проверки эффективности бюджетных средств, направленных на строительство автовокзала, КСП выяснила, что с 2007 по
А в 2012 году Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию «Олдви» банкротом. По материалам суда, кроме реконструкции автовокзала ЗАО «Олдви» занималось строительством жилых домов на Фрунзе, дольщики которых в итоге создали ЖСК «Кошурникова, 22» и начали искать инвестора, который достроит дом.
Долги, суды, невыполненные обязательства нарастали, как снежный ком. По сведениям КСП, в
В итоге ООО «Новострой» не вернуло деньги, не выплатило проценты и не выполнило свою работу. Дальше был суд, «Новостроем» занялись судебные приставы. Потом суд отказал в удовлетворении иска к ООО «Новострой», так как выяснилось, что деньги перечислили вовсе не «Новострою», а компании «Сибинвестстрой-Проект». ПАТП-4 попросило «Сибинвестстрой-Проект» вернуть деньги «как ошибочно перечисленные». Но деньги не вернули.
Общая готовность здания автовокзала к
Несмотря на банкротство «Олдви», первую очередь строительства здания (непосредственно автовокзала) все-таки удалось сдать в марте
Но общая ситуация не улучшилась. Через два года бывший на тот момент врио губернатора Владимир Городецкий созвал совещание и сказал очевидную вещь: нужно достроить автовокзал. И определили новый срок завершения строительства — к
К тому моменту в строительство здания вложили около
Горе-застройщик автовокзала — компания «Олдви» — оставил проблемное наследство. Выяснилось, что у объекта
Всплывали неприятные факты, которые еще больше тянули проект в бездну. В
Автовокзал все эти годы так и работал, можно сказать, в каморке — занимал два этажа в правом крыле здания. Вечные толкучки пассажиров, таксисты-зазывалы и пронизываемые всеми ветрами автобусные платформы. До
Что сейчас
С 2018 года мэр Анатолий Локоть регулярно твердит о том, что никаких разговоров о возвращении автовокзала на старое место быть не может, а новому быть только на Гусинке. Про судьбу здания на Красном ответ всегда туманный.
— Там очень запутанная история, мы получили сложный клубок проблем, — кратко напомнил он причины заморозки стройки. — Там более
Так что в прошлом году автовокзал переехал на Гусинку, а унылый долгострой продолжает «радовать глаз» горожан и гостей города. Кстати, туда до сих пор приезжают люди, которые не знают или забывают, что автовокзал теперь на другом конце города.
Действительно, «запутанная история и клубок проблем» — по сути, так можно коротко описать историю 15-летнего строительства новосибирского автовокзала. Сейчас по адресу Красный проспект, 4 в записях ЕГРН зарегистрировано
По данным сервиса «Контур.Фокус», в сведениях о характеристиках объекта недвижимости в числе владельцев здания долгостроя кроме мэрии — еще
Один из правообладателей — Русинов Александр Владимирович. По информации «Контур.Фокус», человек с таким же именем является генеральным директором компании с незамысловатым названием ООО «Саша и Дима», которое занимается опять же арендой и управлением собственным или арендованным имуществом.
Петрушкин Дмитрий Владимирович — собственник, который зарегистрировал право собственности
Также в списке собственников — Дмитрий Тихонов, который зарегистрировал свое право в июле
Помещения и территория бывшего автовокзала на Красном (два этажа правого крыла здания со стороны Красного проспекта) сейчас обнесены забором. Туда никого не пускают, а охрана говорит, что все вопросы решает некий Роман Коваленко. По телефону он сказал, что не будет разговаривать, и попросил прервать звонок.
По информации «Контур.Фокус», Роман Коваленко — директор ООО «Автобилеты», учредителем которого является депутат Горсовета Игорь Кудин. Эта компания — один из операторов действующего автовокзала «Главный». Сейчас компания просто арендует это помещение — площади, на которых, по сути, ничего нет.
В телефонном разговоре с корреспондентом НГС Игорь Кудин извинился, что не может помочь с информацией о дальнейшей перспективе здания, потому что «пока нет понимания по перспективам».
Мэр сказал, что судьбу здания покажет будущее. Но предположил, что она будет скорее печальной.
— Примерно раз в месяц точно на наших пресс-конференциях этот вопрос звучит. Видимо, из-за того, что у этого здания очень много собственников. И это его ахиллесова пята, — объяснил мэр. — Регулярно один из собственников поднимает вопрос и говорит об этом. Как будет складываться дальше судьба здания, его назначение — будущее покажет. Муниципалитет имеет небольшую часть собственности, на двух этажах, в одном крыле только этого здания. Остальные принадлежат множеству этих собственников. И это беда. Потому что договориться, консолидировать их — достаточно сложно. Я боюсь, что перспектива у этого здания печальная.
Самый конкретный ответ о судьбе автовокзала прозвучал от жизнерадостных таксистов, которые дежурят на Красном и за
— Что будет? Вы сами не понимаете, — уверенно и немного нагловато говорит таксист, который спросил у корреспондентов, что тут снимают. —
Кто и у кого его купит и насколько это возможно, как говорит мэр, — покажет будущее. В начале ноября совсем рядом с автовокзалом, на улице Колыванской, начали демонтировать другой долгострой — год назад участок с недостроенным бизнес-центром арендовал известный новосибирский девелопер Владислав Крючков. Сейчас на его месте хотят построить 21-этажный офисный центр. Летом инвестор недостроенной гостиницы на Маркса рассказал о судьбе проекта.