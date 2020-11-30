Автовокзал уехал, а здание осталось. Что происходит с недостроем и когда он перестанет портить Новосибирск

Мэр сказал, что судьбу здания покажет будущее. Но предположил, что она будет скорее печальной.

— Примерно раз в месяц точно на наших пресс-конференциях этот вопрос звучит. Видимо, из-за того, что у этого здания очень много собственников. И это его ахиллесова пята, — объяснил мэр. — Регулярно один из собственников поднимает вопрос и говорит об этом. Как будет складываться дальше судьба здания, его назначение — будущее покажет. Муниципалитет имеет небольшую часть собственности, на двух этажах, в одном крыле только этого здания. Остальные принадлежат множеству этих собственников. И это беда. Потому что договориться, консолидировать их — достаточно сложно. Я боюсь, что перспектива у этого здания печальная.



Самый конкретный ответ о судьбе автовокзала прозвучал от жизнерадостных таксистов, которые дежурят на Красном и за 300 рублей перевозят заблудившихся пассажиров от старого здания автовокзала на Красном к новому — на Гусинобродском шоссе.

— Что будет? Вы сами не понимаете, — уверенно и немного нагловато говорит таксист, который спросил у корреспондентов, что тут снимают. — 15 лет строили, теперь будем столько же смотреть, как разваливается. Если не купят.

Кто и у кого его купит и насколько это возможно, как говорит мэр, — покажет будущее. В начале ноября совсем рядом с автовокзалом, на улице Колыванской, начали демонтировать другой долгострой — год назад участок с недостроенным бизнес-центром арендовал известный новосибирский девелопер Владислав Крючков. Сейчас на его месте хотят построить 21-этажный офисный центр. Летом инвестор недостроенной гостиницы на Маркса рассказал о судьбе проекта.