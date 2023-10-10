Износ бывшего автовокзала на Красном проспекте достиг 15% — что будет со зданием

Мэрия Новосибирска планирует приватизировать свою долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте, 4. Сейчас его износ составляет 15%. В 2021 году депутаты уже одобрили продажу площади, принадлежащей муниципалитету, но город до сих пор владеет примерно четвертью здания.
О планах по приватизации рассказали НГС в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
— Имущество включено в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Новосибирска на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов Новосибирска, его приватизация планируется в соответствующем периоде, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Общая площадь здания составляет 2099,4 квадратного метра. Согласно оценке, износ недостроенного вокзала составляет 15%. Новый собственник сможет совершать со зданием любые действия, которые не противоречат закону и правовым актам. В конце прошлого года мэрия оценивала свою долю в здании в 34,8 миллиона рублей. Во время прошлого аукциона покупателя найти не удалось.
Автовокзал на Красном проспекте начали строить в