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Износ бывшего автовокзала на Красном проспекте достиг 15% — что будет со зданием

Часть объекта принадлежит городу

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Объект хотели сделать автомобильно-туристическим комплексом с гостиницей, кафе и развлекательным центром

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Мэрия Новосибирска планирует приватизировать свою долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте, 4. Сейчас его износ составляет 15%. В 2021 году депутаты уже одобрили продажу площади, принадлежащей муниципалитету, но город до сих пор владеет примерно четвертью здания.

О планах по приватизации рассказали НГС в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

— Имущество включено в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Новосибирска на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов Новосибирска, его приватизация планируется в соответствующем периоде, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Общая площадь здания составляет 2099,4 квадратного метра. Согласно оценке, износ недостроенного вокзала составляет 15%. Новый собственник сможет совершать со зданием любые действия, которые не противоречат закону и правовым актам. В конце прошлого года мэрия оценивала свою долю в здании в 34,8 миллиона рублей. Во время прошлого аукциона покупателя найти не удалось.

Автовокзал на Красном проспекте начали строить в 2000-х годах. Это был амбициозный проект, который называли автомобильно-туристическим комплексом с гостиницей, кафе и развлекательным центром. Но в 2020 году недострой прекратил работу. Об истории здания читайте в материале Анны Богдановой.

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АвтовокзалКрасный проспектМэрия НовосибирскаПриватизация
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