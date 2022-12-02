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Мэрия выставит на аукцион свою долю в старом здании автовокзала — названа начальная цена

Ее планируют продать на аукционе

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Здание не могут достроить с начала 2000-х

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Мэрия Новосибирска оценила свою долю в недостроенном автовокзале на Красном проспекте в 34,8 миллиона рублей. Ее планируют продать на аукционе — это будет не первая попытка. Постановление об условиях приватизации опубликовали на муниципальном сайте.

— В случае отказа остальных участников долевой собственности от покупки продаваемой доли или неприобретения ее в течение месяца с даты извещения, способ приватизации доли — продажа на аукционе. Форма подачи предложений о цене — открытая. Начальная цена с учетом налога на добавленную стоимость — 34 820 000 рублей. Шаг аукциона — 1 741 000 рублей, — говорится в документе.

Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что в собственности города находится доля в размере 285311/1059450 в недостроенном здании автовокзала. Аукцион по ее продаже провели 12 сентября, но заявки на него не подали.

— После утверждения условий приватизации имущества планируется повторное объявление открытого аукциона, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Судьба здания пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.

Красный проспектАвтовокзалАукционПриватизация
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