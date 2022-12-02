Мэрия выставит на аукцион свою долю в старом здании автовокзала — названа начальная цена

— После утверждения условий приватизации имущества планируется повторное объявление открытого аукциона, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Судьба здания пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.