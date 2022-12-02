Мэрия выставит на аукцион свою долю в старом здании автовокзала — названа начальная цена

Мэрия Новосибирска оценила свою долю в недостроенном автовокзале на Красном проспекте в
— В случае отказа остальных участников долевой собственности от покупки продаваемой доли или неприобретения ее в течение месяца с даты извещения, способ приватизации доли — продажа на аукционе. Форма подачи предложений о цене — открытая. Начальная цена с учетом налога на добавленную стоимость —
Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что в собственности города находится доля в размере
— После утверждения условий приватизации имущества планируется повторное объявление открытого аукциона, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Судьба здания пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.