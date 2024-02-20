Покушение на солнце: в нескольких метрах от дома на Кошурникова строят высотные апартаменты — жители готовы судиться за свет

Ресторан с видом на трещины

Жители дома на улице Федосеева, 2 говорят, что уже устали бороться с застройкой участка поблизости. С журналистами они общаются неохотно и уверены, что уже ничего не изменить.

Изначально под окнами дома должен был появиться пятиэтажный учебный центр. Жители были не против, потому что этажность их устраивала. После заявили гостиницу, а теперь — апартаменты высотой 15 этажей: 13 вверх, 2 — вниз. Забор стройки затронул придомовую территорию и парковочные места, говорят жители, а само здание встанет окна в окна с квартирами советского дома. В прошлом году активисты ходили на совещание в администрацию района, но стройку это не остановило.