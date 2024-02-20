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Покушение на солнце: в нескольких метрах от дома на Кошурникова строят высотные апартаменты — жители готовы судиться за свет

Из-за заброшенного котлована в доме уже появились трещины — люди не против стройки, но высота проекта их беспокоит

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Активисты отмечают, что они не против стройки под окнами, но только если застройщик уменьшит этажность

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В Новосибирске на улице Кошурникова строят 15-этажные апартаменты (13 этажей вверх, 2 этажа вниз) на месте недостроенного учебного центра. От новой стройки страдают жители построенной в советское время извилистой многоэтажки. Они уверены, высоту здания необходимо уменьшить, иначе в их окна не будет попадать свет, застройщик же уверяет, затеняться ничего не будет. Правда, этажность уже как уменьшить, так и увеличить не получится. Местные проводят экспертизы и планируют пойти в суд. Стройка началась незадолго до вступления в силу обновленных правил землепользования и застройки — в них строительство апартаментов решулируется жестче, а сами они максимально приближено к жилью. Здание на улице Кошурникова станет одним из последних, построенных таким образом. Подробности — в материале НГС.

Ресторан с видом на трещины

Жители дома на улице Федосеева, 2 говорят, что уже устали бороться с застройкой участка поблизости. С журналистами они общаются неохотно и уверены, что уже ничего не изменить.

Изначально под окнами дома должен был появиться пятиэтажный учебный центр. Жители были не против, потому что этажность их устраивала. После заявили гостиницу, а теперь — апартаменты высотой 15 этажей: 13 вверх, 2 — вниз. Забор стройки затронул придомовую территорию и парковочные места, говорят жители, а само здание встанет окна в окна с квартирами советского дома. В прошлом году активисты ходили на совещание в администрацию района, но стройку это не остановило.

Журналисты НГС посчитали, что от забора, до выступающей части дома примерно 10 метров

Журналисты НГС посчитали, что от забора, до выступающей части дома примерно 10 метров

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Апартаменты под названием Apartville возводят на улице Кошурникова, 24, и строительный забор расположен примерно в 10 метрах от угла извилистого 14-этажного дома, построенного в 1995 году. На сайте проекта указано, что Apartville — современный комплекс с концепцией «все включено», а территория будет пропитана комфортом и гостеприимством. Жильцы дома на улице Федосеева, 2 шутят, что очень гостеприимно борются с застройкой.

Внутри застройщик обещает фитнес-зал, коворкинг, конференц-зал и ресторан. Соседи стройки в целом не против, чтобы многолетний котлован застроили, но не высотным зданием. Из-за давно разрытого участка на их доме появились трещины, и 18 декабря местные установили маяки наблюдения на верхнем этаже дома.

— Мы очень хотим, чтобы котлован застроили, потому что когда его выкопали и забросили, пошло сползание грунта от нашего дома, что привело к трещинам на фасаде. Большинство тех, кто проживает в доме, сами строители, инженеры, геодезисты. Все понимают, что застроить котлован надо, но зданием меньшей этажности, — рассказал НГС один из жителей Арсений Ходячих.

Жильцы следят за состоянием дома, измеряя трещины на нем с помощью специального прибора

Жильцы следят за состоянием дома, измеряя трещины на нем с помощью специального прибора

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Рядом с их домом уже есть пятиэтажное здание — гаражный комплекс. На него жители не жалуются: он соответствует их требованиям и не мешает людям, в том числе, не загораживает солнечный свет в окнах. К учебному центру в пять этажей, говорит Арсений, также не было вопросов — местные возмутились только в тот момент, когда узнали, что около их дома появится высотка.

— Площадки бытовых отходов они планируют развернуть к нашему четвертому подъезду. Задействовать единственную дорогу, которая относится к нашему дому. У жителей четвертого подъезда из четырех окон три окна перекроет полностью, солнечный свет не будет попадать вообще, — объясняет недовольство жителей дома Арсений Ходячих.

Они обратились в экспертную компанию и надзорные органы, чтобы узнать, почему здание строят так близко, а потом планируют пойти в суд. Улица Кошурникова, говорит Михаил Рязанцев, богата на конфликты по поводу освещения помещений, например, проблемы были на улице Кошурникова,5, где хотели построить пятиэтажное здание, а в итоге возвели одноэтажный магазин, и остаются у домов 13 и 20. В ТСЖ рассказали НГС, что жители дома на улице Федосеева часто обращаются с проблемами, связанными со стройкой под окнами, — в том числе, жалуются на шум и суженный проезд.

— Есть квартиры, у которых окна двух комнат выходят на сторону, где будет стена, — рассказали в ТСЖ. — Мы получили все разрешительные документы на строительство, люди пытаются бороться дальше, негодуют, почему стройка так близко.

Здесь появится здание высотой 13 этажей. Комнаты, которые расположены напротив, например, в четвертом подъезде, могут остаться без света

Здесь появится здание высотой 13 этажей. Комнаты, которые расположены напротив, например, в четвертом подъезде, могут остаться без света

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Работы на участке возобновили осенью прошлого года. Согласно выписке из ЕГРН, с 2016 года до 2023 года объектом владела компания АНО ДПО «Региональный институт повышения квалификации», на конец 2022 года ее выручка составила 18,1 миллиона рублей, чистый убыток — 985 тысяч рублей. Землю на улице Кошурникова мэрия отдала для строительства учебного центра профессиональной переподготовки кадров, но компании не хватило сил довести начатое до конца. Тогда стройку заморозили.

В 2023 году на участке появился новый застройщик — «Офис пропертис». Компания решила реконструировать объект в 15-этажную гостиницу. Здание должно стать продолжением сети Apartville один из апарт-отелей уже работает на улице Некрасова, 65/1. В него обещают встроить тот самый центр повышения квалификации. Согласно данным публично-кадастровой карты, земля предназначена для строительства объектов образования и просвещения, магазинов и гостиниц.

ООО СЗ «Офис пропертис», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2006 году. Директором и учредителем указан Егор Панасенко. На конец 2022 года выручка компании составила 45 тысяч рублей. Панасенко также является директором и соучредителем (75%) ООО «Баутехник-Инвест» с прибылью в 2,7 миллиона рублей.

Как объяснил руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, изначально участок на улице Кошурникова мэрия выдавала под строительство образовательного центра. При этом в 2021 году землю продавали за 54 миллиона рублей, на сайте N1.RU в описании указано, что строить можно бизнес-центр, объект образования или магазин.

Год спустя «Региональный институт квалификации» просил добавить вид использования — гостиницы, вопрос выносили на комиссию по земельным отношениям и застройке. В 2023 году назначение участка дополнили, тогда официально на земле разрешили строить гостиницу. Это, по словам Михаила Рязанцева, должно было вызвать вопросы у ФАС, потому что любое изменение необходимо провести через аукцион.

Так в концепции выглядит строящееся здание. Согласно официальному сайту, застройщик уже начал продавать помещения

Так в концепции выглядит строящееся здание. Согласно официальному сайту, застройщик уже начал продавать помещения

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В конце декабря мэрия выдала очередное разрешение компании «Офис Пропертис» на «реконструкцию объекта незавершенного строительства в здание учебного центра с помещениями гостиницы, с подземной автостоянкой и трансформаторная подстанцией».

Согласно документу, площадь земельного участка равна 3,4 тысячи кв. м, площадь застройки 1,1 тысячи кв. м, а площадь объекта — 16,6 тысячи кв. м, при этом площадь учебного центра составит 400 кв. м. Активисты возмущены тем, что учебный центр займет малую часть многоэтажки. Внутри здания разместят 329 нежилых помещений, в нем будет 219 номеров апарт-отеля, рядом появится 45 машино-мест. В проекте 15 этажей, два из них будут подземными. Разрешение на строительство действует до 6 июня 2026 года.

— Гостиницы до восьми этажей должны быть размешены на участке минимум 2 тысячи метров, а выше восьми — более 3,5 тысячи метров. Этот участок 3,4 тысячи метров, но здание выше восьми этажей, — отмечает Михаил Рязанцев.

Как рассказал НГС директор компании Егор Панасенко, фактически в здании будет 12 этажей, 13 этаж — технический, высотой всего метр. По словам застройщика, проект выносили на комиссию по градостроительству, все утвердили, прошли экспертизы, в том числе по инсоляции (облучению поверхностей солнечным светом).

— Относительно дома на улице Федосеева, 2 наш объект стоит с северной стороны — оттуда солнце в нашей зоне никогда не светит. Это мы объясняли в прошлом году, в том числе, местным жителям, показывали расчеты инсоляции, по которым лучи к ним не двигаются, — объяснил Егор Панасенко.

Директор застройщика уверяет, что квартиры в соседнем доме апарт-отель затенять не будет — с его стороны солнце просто не проходит, заметил он

Директор застройщика уверяет, что квартиры в соседнем доме апарт-отель затенять не будет — с его стороны солнце просто не проходит, заметил он

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Застройщик отмечает, что у самих жителей были пожелания, чтобы территорию вокруг их дома благоустроили, а также оставили парковку. Компания пошла навстречу, сохранила жильцам места для машин около строительного забора и планирует благоустроить местность вокруг: установить фонари и отремонтировать тротуары.

— Мы когда зашли на объект, то сразу восстановили благоустройство вокруг, то, что уже было разбито до нас. Люди относятся нормально к стройке, но исторически есть те, которые недовольны, — считает застройщик.

При этом, говорит Егор Панасенко, этажность гарантированно не увеличится, но и уменьшить количество этажей уже не получится.

Достроить апарт-отель хотят в первом квартале 2026 года

Достроить апарт-отель хотят в первом квартале 2026 года

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По данным сайта «Этажи», в Apartville на улице Кошурникова уже можно купить помещения: стоимость начинается от 3,9 миллиона рублей за студию площадью 21,53 кв. м, цены на трехкомнатные апартаменты начинаются от 5,8 миллиона рублей, самый дорогой вариант — площадью 60 кв. м за 8,5 миллиона рублей. Ключи обещают отдать в июне 2026 года.

Апартаменты приравняли к жилью

Зампредседателя Экспертного общественного совета по градостроительству и гендиректор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов объяснил, что у апартаментов, в отличие от жилья, нет нормы по инсоляции (освещенности помещений) — так же как и у офисных помещений. При этом инсоляция считается не только по тому объекту, который строится, но и по соседним, чтобы не было затемнений.

— Несколько часов солнечный свет в комнатах должен быть. Экспертиза смотрит не только инсоляцию объекта, но и чтобы этот объект не затемнял квартиры в соседних домах, — объяснил Евгений Гаврилов.

Согласно итоговому докладу УАСИ, в 2023 году в эксплуатацию ввели два здания гостиниц, в которых помещения продают как апартаменты. Общая лощадь номеров в них составляет 20,5 тысячи кв. м, количество номеров — 367 штук. В стадии строительства находится 36 гостиниц, 23 из которых — фактически апартаменты.

Для полноценного проживания в таких объектах и обеспечения их социальной инфраструктурой в будущем власти в прошлом году прорабатывали новые нормы. Изменения начнут действовать с марта 2024 года: они будут жестче и максимально приближены к жилью.

Как объяснил Антон Тыртышный, заместитель председателя Совета депутатов, в градостроительные документы внесли изменения, чтобы приравнять апартаменты в части социальной инфраструктуры к жилью. Например, когда в помещении есть кухня, место для приготовления пищи, то это — квартира, и если площадь помещения составляет более 30 кв. м, то это тоже не может считаться гостиничным номером.

— Для того чтобы отбить желание у застройщиков строить под видом гостиниц жилые дома, мы решили приравнять нормативы по социальной инфраструктуре. Так же, как и для жилья, должны быть места в детских садах и в школах, — говорит Антон Тыртышный.

Количество машино-мест также приравняли к жилью. Но новые правила будут действовать только для проектируемых зданий, старые апарт-отели приравнять к жилью не получится.

Год назад члены экспертного совета при мэре полтора часа спорили о запрете апартаментов в Новосибирске. За последние годы число таких проектов в Новосибирске существенно выросло, и появилась необходимость регулировать их возведение.

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