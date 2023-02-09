«Оставьте в покое центр!» Как в мэрии полтора часа спорили о запрете апартаментов в Новосибирске

По информации УАСИ, сегодня в процессе строительства находятся 34 здания для гостиничного обслуживания, среди которых большая часть — именно апартаменты.

— Пока у нас строительство апартаментов занимало совсем небольшую нишу, этот вопрос не был таким актуальным. В настоящий момент это порядка 9–10% от объема строящегося жилья — довольно большая площадь, и нам необходимо понимать, что мы получим, — сказал руководитель УАСИ Евгений Улитко.



Для зданий гостиниц не требуется большого числа парковок, а их жители не учитываются при расчете необходимой социальной инфраструктуры, ведь предполагается, что в них не живут постоянно. Но в Новосибирске то и дело возникает проблема, когда купившие апартаменты как постоянное жилье люди требуют соответствующей жилью инфраструктуры. И прокуратура, как рассказал главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин, направила в региональный Минстрой предписание с требованием обеспечить апартаменты социальной инфраструктурой наравне с жильем.

