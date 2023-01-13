СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 67.78
eur 72.79
Тема дняКоллекционера обвинили в продаже оружия
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Конец «Резидента»: первый новосибирский апарт-отель превратился в обычный дом — жильцы требуют парковки и детскую площадку

Новые владельцы апартаментов хотят, чтобы им сделали нормальный двор

6 688

От апарт-отеля дому осталось звучное название, но самого отеля в нем больше нет

Поделиться

В Новосибирске если не бум, то тренд на бум строительства апартаментов. В некоторых случаях строящиеся гостиницы (именно так в документах обозначают апарт-комплексы) целиком или большей частью уходят под управление одной компании для сдачи в аренду. В других, и таких случаев пока больше, апартаменты распродают как обычные квартиры — без какого-либо особого сервиса, но с другим юридическим статусом. Их покупатели остаются без самого важного — инфраструктуры: школ, детских садов, парковок и детских площадок, которые «гостиницам» ни к чему. Жители апарт-отеля Resident, одного из первых в городе, попросили у города детскую площадку. Оказалось, что отель распродали поквартирно и теперь это обычный жилой дом. Почему так получилось, узнала Лиза Пичугина.

В конце 2022 года жители дома на улице Крылова, 64/1 обратились к депутату своего округа Сергею Бондаренко с просьбой обустроить двор. Как рассказала журналисту НГС жительница дома Ирина, на их территории сегодня — просто занесенный снегом газон, нет ни лавочек, ни детской площадки. Впрочем, небольшой игровой комплекс во дворе установлен, но его, очевидно, не хватает.

Здание — один из первых в городе апарт-отель Resident, построенный в 2012 году компанией «Трансервис» бизнесмена Александра Бойко. До сих пор какое-то нормативное для жилых домов благоустройство ему не требовалось — жилье здесь снимали в основном не семейные люди. Все квартиры принадлежали компании, которая управляла ими сама.

В 2014 году Александр Бойко, задумавший новый проект — «Жуковку», решил от актива избавиться. Действующий бизнес он выставил на продажу за 650 миллионов рублей. Но покупателя на апарт-отель как бизнес не нашлось, и в итоге апартаменты с отделкой и мебелью, как было, распродали на рынке частным лицам, оставив в Resident только управляющую компанию. Сегодня в доме можно снять квартиру посуточно или на длительный срок, но к бизнесу Александра Бойко они отношения уже не имеют. Купить квартиру тоже можно: на «Циане» нашлось два варианта — за 10,2 и 15 миллионов рублей: это «двушка» 62 квадрата и «трешка» 121 квадрат соответственно.

На территории бывшего апарт-отеля осталась детская площадка, которую установил 10 лет назад застройщик — по мнению жителей, она уже пришла в негодность

На территории бывшего апарт-отеля осталась детская площадка, которую установил 10 лет назад застройщик — по мнению жителей, она уже пришла в негодность

Поделиться

По словам Ирины, новые владельцы квартир были в курсе их прошлого — договоры они подписывали непосредственно с АО «Трансервис»: компания, согласно выпискам из ЕГРН, до июля 2021 года была единственным владельцем и здания, и участка, на котором оно построено.

— Когда люди покупали квартиры, они, в принципе, видели, что территория не огорожена и ничего, кроме газона, на ней нет. А у людей дети, кто-то хочет просто выйти, посидеть на своей территории. Мы это сделать не можем. У нас есть маленькая старая детская площадка, которая уже пришла в негодность, — говорит жительница дома.

Ирина рассказала, что сначала жители обратились в управляющую компанию — домом управляет УК «Жуковка», которая также работает в одноименном жилом комплексе на улице Победы. Но в УК людям сказали, что на благоустройство средства не предусмотрены, и посоветовали обратиться за помощью к городу через депутатов, «чтобы решить вопрос по-другому, не коммерческим путем». Этим путем может стать, в частности, программа благоустройства дворов за счет бюджета.

У дома сквозной подъезд, а гостевая парковка расположена со стороны улицы Крылова, но местные жители хотели бы парковаться во дворе, где парковочных мест нет, заметил Александр Бойко. Подземную парковку, по словам бизнесмена, частично выкупили жители соседних домов

У дома сквозной подъезд, а гостевая парковка расположена со стороны улицы Крылова, но местные жители хотели бы парковаться во дворе, где парковочных мест нет, заметил Александр Бойко. Подземную парковку, по словам бизнесмена, частично выкупили жители соседних домов

Поделиться

Интересно, что всей остальной инфраструктурой, в отличие от покупателей апартаментов во многих других комплексах, жители Resident обеспечены. Проблем ни с регистрацией, ни с высокими налогами и коммуналкой, ни с прикреплением к школам и детским садам нет. Всё дело в том, что статуса коммерческой недвижимости у этих апартаментов никогда не было — здание строили как жилой дом.

Александр Бойко в разговоре с журналистом НГС вспомнил, что правом аренды на участок на улице Крылова мэрия Новосибирска, которую на тот момент возглавлял Владимир Городецкий, рассчиталась с «Трансервисом» по долгам за топливо. Дело было около 20 лет назад, когда такого понятия, как апартаменты, в России в принципе не было, поэтому проект готовили жилой. Жилой дом и начинали строить.

— Мы тогда в деньгах не нуждались и начали его продавать по реальным ценам, а все же хотят дисконт на входе. В итоге, когда дом стоял почти готовый, один из менеджеров предложил его отремонтировать и сдавать в аренду. Мы посчитали — ну давайте попробуем, — рассказал Александр Бойко. — Квартиры как были, так и остались, но у нас на первом этаже были административные помещения под аренду, и мы из половины сделали лобби, где консьерж сидел и завтраки готовили.

Территория дома не огорожена и свободна: под снегом — газон, но на уход за ним в этом году денег уже нет

Территория дома не огорожена и свободна: под снегом — газон, но на уход за ним в этом году денег уже нет

Поделиться

Превращать апарт-отель в обычный жилой дом бизнесмен не планировал: по его словам, часть апартаментов хотели передать другим собственникам, но управлять ими самостоятельно. Но сначала часть новых владельцев решила заниматься арендой самостоятельно, а потом сочла тариф на обслуживание здания с лобби, консьержем и газоном с автополивом слишком высоким.

— Они начали других жителей поднимать: давайте от этого откажемся, от этого. В итоге они выхолостили тариф до среднегородского, и мы вынуждены были либо убогую услугу предлагать, что не в наших правилах, либо отказаться. Поэтому, чтобы ни с кем не ругаться, мы распродали всё и оставили там управляющую компанию за те деньги, какие люди готовы платить, — подытожил Александр Бойко.

По его словам, сейчас ситуация начала устаканиваться: и жители выбрали комфортный для себя тариф для управления (правда, без большей части сервисов, включая уход за газоном во дворе), и УК «Жуковка» осталась на объекте, хотя, утверждает Александр Бойко, практически не зарабатывает на нем.

— Для нас это учеба, потому что мы сейчас будем заходить на Грузинскую, там мы абсолютно всё будем продавать, и там нам этот опыт будет необходим. Управлять недвижимостью мы умеем, а вот работать с собственниками жилья — это оказалось другое, — смеется бизнесмен.

Проект на улице Грузинской пока в разработке — сейчас «Трансервис» строит там административное здание, а начать строительство жилья планирует не раньше конца года. НГС подробно рассказывал о новом проекте девелопера в октябре.

По теме

Александр БойкоАпартаментыАпарт-отельАО Трансервис
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter