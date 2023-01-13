Конец «Резидента»: первый новосибирский апарт-отель превратился в обычный дом — жильцы требуют парковки и детскую площадку

В Новосибирске если не бум, то тренд на бум строительства апартаментов. В некоторых случаях строящиеся гостиницы (именно так в документах обозначают апарт-комплексы) целиком или большей частью уходят под управление одной компании для сдачи в аренду. В других, и таких случаев пока больше, апартаменты распродают как обычные квартиры — без какого-либо особого сервиса, но с другим юридическим статусом. Их покупатели остаются без самого важного — инфраструктуры: школ, детских садов, парковок и детских площадок, которые «гостиницам» ни к чему. Жители апарт-отеля Resident, одного из первых в городе, попросили у города детскую площадку. Оказалось, что отель распродали поквартирно и теперь это обычный жилой дом. Почему так получилось, узнала Лиза Пичугина.
В конце 2022 года жители дома на улице Крылова, 64/1 обратились к депутату своего округа Сергею Бондаренко с просьбой обустроить двор. Как рассказала журналисту НГС жительница дома Ирина, на их территории сегодня — просто занесенный снегом газон, нет ни лавочек, ни детской площадки. Впрочем, небольшой игровой комплекс во дворе установлен, но его, очевидно, не хватает.
Здание — один из первых в городе апарт-отель Resident, построенный в 2012 году компанией «Трансервис» бизнесмена Александра Бойко. До сих пор какое-то нормативное для жилых домов благоустройство ему не требовалось — жилье здесь снимали в основном не семейные люди. Все квартиры принадлежали компании, которая управляла ими сама.
В 2014 году Александр Бойко, задумавший новый проект — «Жуковку», решил от актива избавиться. Действующий бизнес он выставил на продажу за 650 миллионов рублей. Но покупателя на апарт-отель как бизнес не нашлось, и в итоге апартаменты с отделкой и мебелью, как было, распродали на рынке частным лицам, оставив в Resident только управляющую компанию. Сегодня в доме можно снять квартиру посуточно или на длительный срок, но к бизнесу Александра Бойко они отношения уже не имеют. Купить квартиру тоже можно: на «Циане» нашлось два варианта — за 10,2 и 15 миллионов рублей: это «двушка» 62 квадрата и «трешка» 121 квадрат соответственно.
По словам Ирины, новые владельцы квартир были в курсе их прошлого — договоры они подписывали непосредственно с АО «Трансервис»: компания, согласно выпискам из ЕГРН, до июля 2021 года была единственным владельцем и здания, и участка, на котором оно построено.
— Когда люди покупали квартиры, они, в принципе, видели, что территория не огорожена и ничего, кроме газона, на ней нет. А у людей дети, кто-то хочет просто выйти, посидеть на своей территории. Мы это сделать не можем. У нас есть маленькая старая детская площадка, которая уже пришла в негодность, — говорит жительница дома.
Ирина рассказала, что сначала жители обратились в управляющую компанию — домом управляет УК «Жуковка», которая также работает в одноименном жилом комплексе на улице Победы. Но в УК людям сказали, что на благоустройство средства не предусмотрены, и посоветовали обратиться за помощью к городу через депутатов, «чтобы решить вопрос по-другому, не коммерческим путем». Этим путем может стать, в частности, программа благоустройства дворов за счет бюджета.
Интересно, что всей остальной инфраструктурой, в отличие от покупателей апартаментов во многих других комплексах, жители Resident обеспечены. Проблем ни с регистрацией, ни с высокими налогами и коммуналкой, ни с прикреплением к школам и детским садам нет. Всё дело в том, что статуса коммерческой недвижимости у этих апартаментов никогда не было — здание строили как жилой дом.
Александр Бойко в разговоре с журналистом НГС вспомнил, что правом аренды на участок на улице Крылова мэрия Новосибирска, которую на тот момент возглавлял Владимир Городецкий, рассчиталась с «Трансервисом» по долгам за топливо. Дело было около 20 лет назад, когда такого понятия, как апартаменты, в России в принципе не было, поэтому проект готовили жилой. Жилой дом и начинали строить.
— Мы тогда в деньгах не нуждались и начали его продавать по реальным ценам, а все же хотят дисконт на входе. В итоге, когда дом стоял почти готовый, один из менеджеров предложил его отремонтировать и сдавать в аренду. Мы посчитали — ну давайте попробуем, — рассказал Александр Бойко. — Квартиры как были, так и остались, но у нас на первом этаже были административные помещения под аренду, и мы из половины сделали лобби, где консьерж сидел и завтраки готовили.
Превращать апарт-отель в обычный жилой дом бизнесмен не планировал: по его словам, часть апартаментов хотели передать другим собственникам, но управлять ими самостоятельно. Но сначала часть новых владельцев решила заниматься арендой самостоятельно, а потом сочла тариф на обслуживание здания с лобби, консьержем и газоном с автополивом слишком высоким.
— Они начали других жителей поднимать: давайте от этого откажемся, от этого. В итоге они выхолостили тариф до среднегородского, и мы вынуждены были либо убогую услугу предлагать, что не в наших правилах, либо отказаться. Поэтому, чтобы ни с кем не ругаться, мы распродали всё и оставили там управляющую компанию за те деньги, какие люди готовы платить, — подытожил Александр Бойко.
По его словам, сейчас ситуация начала устаканиваться: и жители выбрали комфортный для себя тариф для управления (правда, без большей части сервисов, включая уход за газоном во дворе), и УК «Жуковка» осталась на объекте, хотя, утверждает Александр Бойко, практически не зарабатывает на нем.
— Для нас это учеба, потому что мы сейчас будем заходить на Грузинскую, там мы абсолютно всё будем продавать, и там нам этот опыт будет необходим. Управлять недвижимостью мы умеем, а вот работать с собственниками жилья — это оказалось другое, — смеется бизнесмен.
Проект на улице Грузинской пока в разработке — сейчас «Трансервис» строит там административное здание, а начать строительство жилья планирует не раньше конца года. НГС подробно рассказывал о новом проекте девелопера в октябре.