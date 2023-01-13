Конец «Резидента»: первый новосибирский апарт-отель превратился в обычный дом — жильцы требуют парковки и детскую площадку

В конце 2022 года жители дома на улице Крылова, 64/1 обратились к депутату своего округа Сергею Бондаренко с просьбой обустроить двор. Как рассказала журналисту НГС жительница дома Ирина, на их территории сегодня — просто занесенный снегом газон, нет ни лавочек, ни детской площадки. Впрочем, небольшой игровой комплекс во дворе установлен, но его, очевидно, не хватает.



Здание — один из первых в городе апарт-отель Resident, построенный в 2012 году компанией «Трансервис» бизнесмена Александра Бойко. До сих пор какое-то нормативное для жилых домов благоустройство ему не требовалось — жилье здесь снимали в основном не семейные люди. Все квартиры принадлежали компании, которая управляла ими сама.

