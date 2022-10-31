Известный девелопер и создатель «Марриотта» взялся за «Родники» — НГС узнал, где и что он построит
Александр Бойко обещает поднять качество жилья в микрорайоне на новый уровень
На границе Новосибирска известный бизнесмен Александр Бойко решил построить большой микрорайон уровня «Жуковки» — он расположится в углу улиц Кедровой и Краузе, на территории старого асфальтового завода. Здесь уже построили здание будущего шоурума, следующим появится здание для организации строительства, а к первым домам компания-застройщик «Трансервис» планирует приступить через год. Каким будет новый микрорайон на «Родниках» и кто в него поедет жить, узнала Лиза Пичугина.
Известный бизнесмен Александр Бойко, построивший в Новосибирске отель Marriott (летом 2022 года его переименовали в «Гранд Автограф»), бизнес-центр «Гринвич» и жилой комплекс «Жуковка», начинает новую стройку.
АО «Трансервис» образовано в 1996 году, основной вид деятельности сегодня — строительство жилых и нежилых зданий. За 2021 год компания выручила 629 миллионов рублей, чистая прибыль составила 409 миллионов, при этом стоимость активов на балансе оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Руководит компанией экс-министр строительства Новосибирской области Денис Вершинин. «Трансервисом» совладеют, по данным на 2017 год, Александр Бойко и Маргарита Риттер. Ранее группа «Трансервис» была известна благодаря сети одноименных автозаправок, которые Бойко продал «Газпромнефти».
Одноэтажное здание площадью 1,2 тысячи
По данным ЕГРН, «Трансервису» принадлежит около половины промзоны в углу улиц Кедровой и Краузе: 82 тысячи
Всего здесь планируют построить больше 200 тысяч
Разрешение на строительство жилья компания пока не получила: проект сейчас находится на стадии разработки, над ним, рассказал Александр Бойко, работают в студии «КиФ» — авторы завершения долгостроя за оперным театром, башен-небоскребов на Горском и перестройки здания «Универсама» на улице Ленина. К строительству собственно жилья девелопер рассчитывает приступить в лучшем случае в августе 2023 года.
— Там будут «свечки» 25 этажей: мы специально делаем так, чтобы минимизировать занятие земельных участков, чтобы как можно больше отвести под озеленение, детские площадки, другие вещи. Открытых парковок у нас очень мало. Принцип, как в «Жуковке», только дома мы подняли, чтобы полностью освободить место, — рассказал Александр Бойко.
Даже по проекту планировки на этой территории предусмотрена большая зона озеленения. Совладелец «Трансервиса» рассказал, что за последние годы на будущей стройплощадке, где раньше располагался старый асфальтовый завод, провели рекультивацию, но работы еще много.
— Там раньше были водоемы, потом там устроили снегоотвал и полностью их уничтожили. У нас в планах это всё восстанавливать, потому что площадка оказалась фактически подтопленной, — рассказал Александр Бойко. — Мы сейчас делаем разведку и проект полной рекультивации всех ручьев и водоемов. Будет чудесно, если у нас получится вписать водные объекты в благоустройство, не хотелось бы всё в коллекторы убирать. Всё будет зависеть от отметок грунтовых вод: нужно построить дороги, тротуары, парковки.
Все эти планы пока распространяются только на участки, которые находятся в распоряжении «Трансервиса», но Александр Бойко признал, что пытается вовлечь в проект и соседние территории и их владельцев и рассматривает возможность выкупа земли для расширения проекта.
Эксперты, опрошенные НГС, отнеслись к проекту со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, Александр Бойко на девелоперском рынке — своего рода знак качества и определенного стиля и жилой проект такого масштаба под его руководством — это интересно. С другой стороны, место, где бизнесмен решил его реализовать, спорное и проблемное.
Вопросы вызвала, например, амбициозная этажность проекта. До сих пор высотки здесь не строили из-за глиссады аэродрома Чкаловского завода — поэтому, например, урезали этажность жилмассива «Околица».
Апартаменты в этом месте эксперты сочли странной идеей.
— Они хороши либо в центре города, условно говоря, где раскупят что угодно из-за близости к метро и инфраструктуре, либо, как в «Жуковке», для отдыха, — пояснила директор RID Analytics Елена Ермолаева.
Но больше всего опасений вызывает транспортная доступность нового жилья. Уже сегодня жители «Родников» немало времени проводят в пробках, а северное направление Новосибирска только ширится: компания «Энергомонтаж» продолжает строить дома по обе стороны границы Новосибирска, перспективы строительства в районе «Околицы» — около
— Вопрос транспортной доступности, конечно, для этой территории обостряется с каждым новым проектом. И это самое узкое место, потому что северное направление у нас популярно: оно живописное, с лесами, но близко к центру города относительно других живописных территорий, — говорит Елена Ермолаева. — Конечно, тормозит развитие то, что крупного проекта на месте городского аэропорта, который бы решил вопросы с дорогами, так и не появилось. Учитывая, что экономика в стране под большим вопросом, про метро, наверное, можно забыть.
Эксперт по новостройкам Максим Юрьев, который живет в соседнем микрорайоне «Стрижи», говорит, что реконструкция улицы Кедровой и расширение немного исправили ситуацию.
— Я забыл, что такое пробки, — это сейчас мост, левый берег. Если ты едешь не совсем рано утром и если полпред не едет на работу, то через полчаса ты в центре — это максимум, — сказал он. — И я как житель «Стрижей», который дождался наконец Кедровой, буду не очень рад 200 тысячам новых квадратных метров. Но классно, что будет новый проект, может, он добавит инфраструктуры.
Управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский говорит, что если сравнивать «Родники» с другими окраинами, то их транспортная доступность лучше и число альтернативных выездов всё же больше. При этом, несмотря на очевидные проблемы, северное направление привлекает покупателей хорошим качеством и разнообразием жилья и инфраструктуры.
— Сейчас деловой центр перемещается в Октябрьский район, как-то размазывается. В мегаполисе может быть несколько центров притяжения — возможно, один из них сейчас будет формироваться там, учитывая упомянутые факторы, — предположил Игорь Зеленский.
Кроме того, заметил Максим Юрьев, множество жителей «Родников» не хотят уезжать в другие районы при улучшении жилищных условий, так что новые проекты рассчитаны в том числе и на них.
— Все, кто живет в Новосибирске, представляют себе транспортную доступность «Родников» и «Снегирей», и, если люди там покупают, это либо приезжие, либо их это местоположение устраивает, и они как-то решили для себя вопрос, как они будут ездить, — согласилась Елена Ермолаева.
Проблема сейчас в том, что перед всеми строителями стоит вопрос, как у них в ближайшие годы будут продаваться квартиры, добавила эксперт. Ситуация в экономике не выглядит оптимистичной, а новосибирцы постепенно переходят на умеренное потребление и начинают отказываться от крупных покупок.