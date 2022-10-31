Известный девелопер и создатель «Марриотта» взялся за «Родники» — НГС узнал, где и что он построит

Одноэтажное здание площадью 1,2 тысячи кв. м появится на улице 1-й Грузинской, за жилым комплексом Infinity. В этой локации у «Трансервиса» уже вторая небольшая стройка: еще одно одноэтажное здание компания построила рядом в прошлом году. Как рассказал журналисту НГС Александр Бойко, они станут центром продаж и шоурумом и хозяйственно-административным зданием для большого нового проекта — жилмассива, который займет больше 10 га .



По данным ЕГРН, «Трансервису» принадлежит около половины промзоны в углу улиц Кедровой и Краузе: 82 тысячи кв. м зарегистрированы в собственность, еще 5 тысяч кв. м — оформлены в аренду. По словам Александра Бойко, в перспективе площадь жилмассива может составить около 16,5 га .

