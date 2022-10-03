Как упадут цены и встанут ли стройки? Эксперты — о том, что будет с рынком недвижимости в Новосибирске

Все эти факторы скажутся в первую очередь на спросе: в условиях нестабильности все те, для кого жилье не было острой необходимостью (основные потребители жилья комфорт-класса), покупать его не решатся.



— У нас сейчас первая волна мобилизации, а будут еще вторая и третья, и референдумы закончились. Это достаточно серьезная вещь на мировом уровне, которая всё переворачивает. Какая будет реакция — непонятно, — согласился управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский. — Если в результате этой реакции всё будет усиливаться и, не дай бог, перерастет во что-то более серьезное — черт его знает, что там будет с рынком.

