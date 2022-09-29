Переживают и снижают цены: как отреагировал рынок жилья в Новосибирске на первую неделю мобилизации
И продавцы, и покупатели погрузились в тревогу — но ситуация отличается от весеннего кризиса
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, к концу недели военнообязанные россияне стали получать повестки, а число уехавших из страны стало исчисляться десятками тысяч человек. Всё это не могло не отразиться на экономике и, в частности, на рынке недвижимости. NGS.RU узнал, как он отреагировал на события последней недели.
Новостройки на паузе
Несколько риелторов рассказали журналисту NGS.RU, что на первичном рынке покупатели отменяют бронирование квартир, а число сделок стремительно уменьшается.
— С кем из застройщиков мы разговаривали — количество сделок снижается или стремится к нулю по разным позициям. В разных сегментах по-разному себя ведут покупатели, но идет снижение количества сделок, — подтвердил управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский.
По его словам, сильнее всего сейчас страдает средний сегмент — дома класса комфорт: на дешевое жилье спрос будет всегда, потому что его покупают вынужденно, а уникальные и очень дорогие квартиры в ближайшее время явно таковыми и останутся.
— У всех на первом месте сейчас стоит вопрос, на что жить дальше. Есть ли смысл сейчас идти на большие расходы на покупку недвижимости, — подтвердил его наблюдения риелтор компании «Этажи» Роман Петренко. — Мы ожидали, что будет ажиотаж, в последний момент кто-то будет продавать, кто-то — покупать, а все начали брать паузы.
Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон считает, что на приостановку на рынке влияет целый ряд факторов.
— Большинство покупателей — призывного возраста, и у них вопрос: «Смогу ли я платить ипотеку?» — говорит он. — Второй вопрос — это достроится ли дом. Введение военного положения можно, если мне память не изменяет, приравнять к форс-мажору, следовательно, это заморозка всех контрактов на неопределенный срок. До меня дошел слух, что один человек, отказываясь от брони, сказал: «Всех мужиков заберут, кто строить будет — бабы, что ли?»
Похожие настроения сегодня и на рынке ипотеки, рассказал специалист по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александр Евдокимов. Причем непросто ситуация складывается для всех участников рынка, отметил он, хотя вслух это проговаривать они не решаются.
— Я лично пока не сталкивался с отказами со стороны банков, но точно знаю, что сталкивались коллеги по рынку, — говорит эксперт. — Большой вопрос по поводу страховых компаний: мы все понимаем, что стандартные подходы к страхованию могут поменяться, особенно в отношении мужчин. Есть люди, которые уезжают, есть те, кто мобилизован, и те, кто понимают, что с большой вероятностью попадают в первую волну мобилизации. Кто-то из клиентов сейчас безусловно захочет взять паузу. Насколько эта пауза будет длинной — сказать сложно. Слишком много неопределенности.
Цепочки сыпятся
Вторичный рынок, несколько лет безуспешно пытающийся нагнать безумные темпы новостроек, снова сдает позиции.
— На вторичном рынке началось снижение цен, люди хотят быстрее продать: они начали переживать и снижать цены, — рассказал Роман Петренко. — Спрос на вторичном рынке есть, но маленький. К сожалению, снижение ключевой ставки никак не повлияло.
Последняя неделя только усугубляет ситуацию, добавил он: сделки на вторичном рынке зачастую невозможны без участия нотариуса, а к ним не пробиться — в приоритете сейчас те, кто получил повестки и в срочном порядке оформляет доверенности.
— Люди могут быть мобилизованы внезапно, сроки даются короткие — меньше суток. За это время даже какие-то элементарные нотариальные документы, вроде доверенности, можно физически не успеть оформить, — говорит Александр Евдокимов. — А это может самым серьезным образом повлиять на цепочки сделок: если в одном звене кто-то выпадает, не успевает оформить документы — всё остановится.
На этом фоне единственный сегмент, которого, судя по наблюдениям специалистов, объявление мобилизации не коснулось, — это аренда. Она пока демонстрирует, скорее, традиционные сезонные тренды.
— Количество выставленных на сдачу квартир растет, тем не менее рынок еще не полностью восстановился после традиционного пикового спроса в конце лета, и фактически объем предложения сейчас на треть ниже, чем был в мае этого года, — рассказал директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Николай Кудрявцев. — Спрос на рынке аренды сезонно ослабевает ближе к октябрю. Активность арендаторов на этой неделе снизилась примерно на 10%.
Собственники, заметил эксперт, сейчас уже охотнее идут на торг и готовы к дисконтам до 10%. Но при этом, предупредил Кудрявцев, активизировались мошенники, которые предлагают еще больший дисконт взамен перевода средств за оперативную бронь.
Есть с чем сравнить
Избежать сравнений сентября 2022 года с мартом того же года, когда в Новосибирске массово срывались сделки на рынке недвижимости, невозможно.
По мнению Романа Петренко, эти небольшие кризисы объединяет в первую очередь настроение участников рынка — тревожная напряженность и неопределенность. Но на этом сходства, в общем-то, заканчиваются.
— С таким мы сталкиваемся в первый раз, это не то же самое, что было в феврале-марте, на мой взгляд, — считает Александр Евдокимов. — Тогда ситуация активным образом касалась гораздо меньшего количества людей. Сейчас несколько десятков тысяч призванных в день по России — это реальность.
Весной, напомнил Григорий Якобсон, тревога обернулась резким всплеском на рынке: в один момент сюда ринулись и продавцы, и покупатели, и рынок был освоен очень быстро.
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— Сегодня на рынке всплеск совершенно другого рода. С продажи никто ничего не убирал, всё осталось в том же режиме. На агрегаторах я тоже не вижу всплеска новых объектов. Я думаю, что тогда ситуация была шоком — она была воспринята как военное положение, которое не было озвучено. Сейчас всё гораздо прозаичнее, — рассуждает эксперт.
Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева предположила, что сейчас резких движений никто делать не станет — участники рынка заняли выжидающую позицию и ждут конца года, когда станут понятны последствия всех сентябрьских событий.
— Когда всё только началось в феврале-марте, аналитики в основном предсказывали очень жесткое падение в экономике, а рынок недвижимости очень чувствителен к этим вещам. Но этого не случилось, с валютных депозитов деньги перетекли на рублевые депозиты с высокими ставками, и снижением ставки ЦБ в итоге поддержали. Так что ужас не случился. Возможно, он случится в ближайшее время.
О том, по какому сценарию могут развиваться события в стране в целом, можно прочитать здесь.