Переживают и снижают цены: как отреагировал рынок жилья в Новосибирске на первую неделю мобилизации

— У всех на первом месте сейчас стоит вопрос, на что жить дальше. Есть ли смысл сейчас идти на большие расходы на покупку недвижимости, — подтвердил его наблюдения риелтор компании «Этажи» Роман Петренко. — Мы ожидали, что будет ажиотаж, в последний момент кто-то будет продавать, кто-то — покупать, а все начали брать паузы.



Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон считает, что на приостановку на рынке влияет целый ряд факторов.



— Большинство покупателей — призывного возраста, и у них вопрос: «Смогу ли я платить ипотеку?» — говорит он. — Второй вопрос — это достроится ли дом. Введение военного положения можно, если мне память не изменяет, приравнять к форс-мажору, следовательно, это заморозка всех контрактов на неопределенный срок. До меня дошел слух, что один человек, отказываясь от брони, сказал: «Всех мужиков заберут, кто строить будет — бабы, что ли?»

