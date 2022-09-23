Мобилизация сменила все прогнозы: что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

Стоит ли брать ипотеку?

После объявления о частичной мобилизации одним из главных вопросов стала судьба ипотечных кредитов призывников (и того, стоит ли их вообще брать). Дарья Изварина считает, что даже если выплаты для мобилизованных окажутся выше их текущей зарплаты, они будут не долгосрочными.

— И, что самое главное, есть риск потери трудоспособности или еще хуже, а оставлять ипотеку на жену с детьми мало кто решится. Это что касается мобилизованных. Не мобилизованные тоже в текущей ситуации неопределенности будут опасаться брать кредиты и предпочтут деньги любым вложениям, — говорит эксперт. — Инфляция будет расти, как при любой нестабильности. Так что вполне возможно, что ЦБ придется снова повышать ключевую ставку, а не снижать, как многие надеялись, что окажет еще большее давление на ипотеку и спрос. И даже если банки будут давать отсрочку по кредитам мобилизованным россиянам, ипотеку всё равно будут брать меньше, так как рисков очень много.