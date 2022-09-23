Мобилизация сменила все прогнозы: что будет с рынком недвижимости в ближайшее время
Вырастут ли цены на жилье и кто закроет ипотеки призывников
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. После обращения президента появилось очень много вопросов, которые касались не только призыва. В частности, было непонятно, что произойдет с кредитами мобилизованных, в том числе и ипотечными. Решили разобраться, стоит ли в нынешней ситуации брать ипотеку (и что будет с уже имеющимися кредитами), а также выяснить, что вообще будет происходить в ближайшее время на рынке недвижимости.
Что будет с ценами?
Эксперты в сфере недвижимости считают, что серьезных изменений с ценами на недвижимость не произойдет, будет наблюдаться небольшое снижение из-за недавнего решения Центробанка опустить ключевую ставку до 7,5%. А вот по поводу спроса на недвижимость мнения специалистов разнятся. Основатель центра недвижимости «Метры» Денис Крахоткин ожидает, что количество продаж увеличится:
— В московском регионе цены на недвижимость упали на 11%, в связи с этим вырос спрос на 40%. В остальной России будет происходить примерно то же самое. Сейчас продавцы начинают хорошо торговаться, за счет этого стало больше продаж. На прошлой неделе было заседание Центробанка, снизилась ключевая ставка. Сейчас мы уже видим спрос по ипотечным займам, поэтому продажи должны увеличиваться. Кроме того, начался деловой сезон с сентября, люди вышли из отпусков и покупают недвижимость.
Эксперт по инвестициям в жилую недвижимость Дарья Изварина, напротив, считает, что произойдет снижение спроса на недвижимость, особенно на первичку, где доля ипотечных сделок составляет 80%, и которую еще нужно ждать — в случае, если квартира куплена в строящемся доме.
— А так как сейчас появился фактор форс-мажора, ждать ее, возможно, придется очень долго, — говорит Дарья Изварина. — На вторичке возможен кратковременный всплеск спроса, как в марте, когда люди размещали в недвижимости сбережения, но новая волна отъездов из страны спровоцирует рост предложения, что в итоге приведет к снижению цен.
О снижении цен на вторичное жилье говорит и Денис Крахоткин:
— Новостройки цены не сбавляют, потому что стройматериалы подорожали. У вторички есть спад небольшой, и это стимулирует спрос, оживление небольшое есть в целом. Сейчас удобный период для того, чтобы покупать квартиры, льготные программы пока действуют по новостройкам. Если говорить об инвестициях в недвижимость, то пока не надо торопиться — покупать и перепродавать квартиры в новостройках сейчас невыгодно, поскольку на рынке квартиры в старых домах получаются дешевле.
Директор группы компаний ОМЭКС Максим Репин считает, что ситуация с частичной мобилизацией не станет фатальной для рынка недвижимости.
— Этот аспект никак не скажется. Если бы с рынка забрали всех покупателей в армию... Но так ведь не произойдет. Из этих
Стоит ли брать ипотеку?
После объявления о частичной мобилизации одним из главных вопросов стала судьба ипотечных кредитов призывников (и того, стоит ли их вообще брать). Дарья Изварина считает, что даже если выплаты для мобилизованных окажутся выше их текущей зарплаты, они будут не долгосрочными.
— И, что самое главное, есть риск потери трудоспособности или еще хуже, а оставлять ипотеку на жену с детьми мало кто решится. Это что касается мобилизованных. Не мобилизованные тоже в текущей ситуации неопределенности будут опасаться брать кредиты и предпочтут деньги любым вложениям, — говорит эксперт. — Инфляция будет расти, как при любой нестабильности. Так что вполне возможно, что ЦБ придется снова повышать ключевую ставку, а не снижать, как многие надеялись, что окажет еще большее давление на ипотеку и спрос. И даже если банки будут давать отсрочку по кредитам мобилизованным россиянам, ипотеку всё равно будут брать меньше, так как рисков очень много.
По словам Максима Репина, большая часть ипотечных кредитов выдается государственными банками, которые выпишут все необходимые отсрочки для мобилизованных, не дожидаясь нормативных актов.
— Единичные случаи неисполнения, которые могут проявляться, думаю, быстро возьмет под контроль Минобороны, — уверен Репин. — Если боец сообщит, что его семья получает угрожающие письма о финансовой расправе со стороны банка, то с этим быстро разберутся. Здесь механизм будет отлажен в ближайшее время, острота ситуации еще даже не наступила. Я думаю, она и не наступит вовсе — все документы будут вовремя приняты. Вряд ли банки будут строить сложности для таких граждан и их семей. А если и будут, то с этим должны оперативно разобраться соответствующие госорганы, в том числе и ЦБ.
У Дениса Крахоткина противоположное мнение по этой ситуации: он уверен, что ипотечных каникул для мобилизованных не будет, но брать кредиты всё равно стоит:
— Мобилизованные будут так же получать зарплату, в случае несчастных случаев будут страховые выплаты. Поэтому если брать кредиты, то в таких случаях обязательно нужно страховать жизнь и здоровье. В ценовом плане период для ипотечных кредитов удачный.
Что говорят власти?
21 сентября первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объявил о том, что до конца недели в Госдуму внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке мобилизованных граждан. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку.
— Если призовут, вы будете продолжать платить ипотеку — уже из своей новой получки, которая будет очень высокой, — сообщил Картаполов.
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Кроме того, в ЦБ рекомендовали банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных. В пресс-службе Банка России сообщили, что граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов (в том числе ипотечным) и займам на период мобилизации.
— Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит, — высказался по этому поводу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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