Владимир Путин объявил частичную мобилизацию
О такой возможности говорили еще вчера
Владимир Путин выступил с обращением к нации, во время которого объявил о частичной мобилизации. Призыву будут принадлежать те, кто состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил. Призывники перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
По словам президента, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня,
Днем 20 сентября депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Документ вводит уголовную ответственность за нарушение условий оборонного госконтракта, добровольную сдачу в плен, неявку по повестке для «запасников» и дезертирство. Кроме того, в УК РФ ввели понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Теперь законопроект должен пройти одобрение в Совете Федерации, а затем — подписан президентом. В чем смысл нового закона, мы подробно разобрали в этом материале.