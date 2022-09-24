«Я вернусь, мам»: как по всей стране провожают мобилизованных
Собрали кадры из разных городов в одном видео
— Я вернусь, мам, — кричит молодой мужчина, который идет вместе с другими мобилизованными к автобусу.
— Береги себя, — доносится из толпы провожающих.
Как провожали мобилизованных в разных городах, смотрите в нашем видео.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать в армию планируется 300 тысяч человек. Первые мобилизованные уже получили повестки и явились в военкомат. Перед отправкой в части они должны пройти подготовку.
Кому-то принесли повестку домой, кому-то — на работу. Некоторые мобилизованные приезжают с вещами — все они должны уместиться в дорожную сумку. Там гигиенические принадлежности, сухпаек на первые сутки, мелочи, которые могут пригодиться: ручки, конверты, нитки.
Все новости о частичной мобилизации в РФ читайте в специальном сюжете.
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