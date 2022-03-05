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Тема дняСпрос на квартиры вырос в Новосибирске
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«Давай бахнем»: спрос на квартиры вырос до 35% — продавцы отменяют сделки, а застройщики пересматривают цены

Ажиотаж пока не привел к очередям в офисах застройщиков и агентств, но уже привлек внимание ФАС

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По наблюдениям риелторов, покупатели сегодня боятся вкладывать средства в стройки, хотя застройщики уверяют их в своей устойчивости

По наблюдениям риелторов, покупатели сегодня боятся вкладывать средства в стройки, хотя застройщики уверяют их в своей устойчивости

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3 марта ФАС предупредила застройщиков «о недопустимости необоснованного роста цен на жилье и формирования искусственного ажиотажного спроса на рынке недвижимости». Искусственный или нет, но ажиотаж на рынке действительно есть: спрос на жилье скакнул примерно на треть — это отмечают и в банках, поднявших ставки до беспрецедентного уровня, и в агентствах недвижимости, и в отделах продаж застройщиков. Что творится сегодня на рынке, выяснила Лиза Пичугина.

После первого объявления о повышении ставок по ипотеке, кажется, прошла целая вечность. Просто потому, что после этого и ключевая ставка изменилась, и ипотечные — еще раз. И всё это на фоне массового ухода иностранных брендов, причем крупных, из России. Неудивительно, что тревога погнала людей, у которых были сбережения, на рынок недвижимости — всё еще самый понятный способ сохранить нажитое непосильным трудом.

Застройщики отметили рост заявок на треть: в «АКВА СИТИ» говорят, что рост за последние дни вырос на 35%, в «Бруснике» с 24 февраля по 1 марта насчитали скачок спроса на 29% (самое большое число обращений, по информации компании, было 28 февраля — причем во всех городах присутствия), в «Мету» обращений стало больше в полтора-два раза. Один из немногих застройщиков, не заметивший ажиотажа, — компания «АКД».

— Новые ипотечные решения не выдаются, со старыми не все готовы к повышению, — объяснили в компании. — У людей не стало за неделю в два раза больше денег. К тому же сейчас высокие ставки на кратковременные вклады.

Гендиректор компании SKY Group Владимир Литвинов считает, что выводы делать еще рано.

— Первые деньги начали снимать со вкладов в прошлый четверг. На процент вкладчиков, снявших денежные средства, не вырос спрос на инвестирования в стройку, — заметил он.

Специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко говорит, что ситуация сегодня во многом повторяет последствия «крымской весны», но на самом деле гораздо серьезнее.

— Когда было присоединение Крыма, так же вводили санкции, доллар был до 100 рублей, ипотечные ставки поднялись до 20%. Для тех, кто тогда был «не в теме», сейчас кризис — повод потратить последние сбережения. Те, кто следил за рынком, знают, что это приведет к снижению цен, — рассуждает Петренко. — Но сегодня это не просто санкции. Поэтому нужно понимать, что всё может развернуться иначе.

Получившие ипотечное решение по старым ценам на этой неделе старались его реализовать, но удалось это не всем

Получившие ипотечное решение по старым ценам на этой неделе старались его реализовать, но удалось это не всем

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По его наблюдениям, на вторичном рынке продавцы отказываются от сделок и снимают варианты с продажи даже после получения задатка — слишком шаткая позиция у рынка жилья, непонятно, куда всё это двинется дальше.

Покупатели при этом оказываются в тупике: у многих на руках уже есть положительные решения от банков по «довоенным» ставкам, которые они теперь не могут реализовать: либо банк меняет уже, казалось, согласованные условия, либо застройщик поднимает цену, либо, опять же, владелец квартиры на вторичном рынке отказывается ее продавать.

— Мои покупатели три недели назад получили ипотечное решение, выбрали стройку по семейной ипотеке с господдержкой, ставка 5% в банках «Открытие» и ВТБ. Поставили бронь на квартиру, подали документы и вчера должны были ехать на сделку. Но с утра банк «Открытие» сообщил, что больше не выдает кредиты по уже одобренным заявкам, — рассказал Роман Петренко. — Мы побежали в другой банк, попросив застройщика подать документы, согласовали договор долевого участия уже с ВТБ. Пока туда ехали, из банка позвонили: «Извините, можете не приезжать, мы отменили все выдачи». У нас просто был шок. Госпрограмма казалась неприкасаемой. А вечером пришло сообщение от банка, что они всё-таки выдадут кредит по старой ставке.

Гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский считает, что нынешний кризис отличается рациональным поведением покупателей. Рост спроса есть, признал он, но не эмоциональный.

— Потребители демонстрируют высокую активность, но в ней нет паники, — утверждает Игорь Белокобыльский. — Мне очень серьезные люди звонили и принимали решение конвертировать свою рублевую ликвидность в объекты. Это были обдуманные решения. Активность обращений выросла кратно, но сделки идут в обычном темпе.

При этом руководитель «Стрижей» отметил, что покупатели, рассчитывавшие на средства банков, отложили покупку квартиры. А до 70% сделок, которые он сопровождал там, — сделки с наличными, причем с хорошими чеками. Это наблюдение подтвердила и исполнительный директор «Группы Мета» Елена Астахова.

— Мое личное мнение совпадает с мнением некоторых коллег, с которыми я общалась. Люди еще не поняли, насколько серьезна ситуация с точки зрения возможной потери денег, и какого-то эффекта, вроде очередей, пока ни один застройщик не видит, — сказала она. — Вполне возможно, это изменится. Вполне возможно, уже в ближайшие дни, поскольку ситуация не рассосалась, как ожидали, возможно, оптимисты. Поэтому ждем людей с деньгами — а они точно есть.

Хотя спрос вырос, до очередей в офисах застройщиков дело пока не дошло, уверяют эксперты

Хотя спрос вырос, до очередей в офисах застройщиков дело пока не дошло, уверяют эксперты

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Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон, впрочем, считает, что ажиотаж распространяется не на рынок целиком, а только на те предложения, которые не успели поднять в цене.

— Клиентов стало даже меньше, просто на одного клиента удваивается и даже утраивается количество заявок. Появился процесс ускорения, но клиентов больше не стало, — предположил он. — Ажиотаж идет не на весь рынок, он идет на то, что еще не подорожало. А то, что подорожало, — ну, не факт, что цена сохранится надолго, адекватно определить это мы не можем. Поэтому беготня и суета по банкам идет.

Депозиты, по его наблюдениям, люди действительно вкладывают в жилье, в частности, в увеличение первоначального взноса — в первую очередь для того, чтобы уменьшить сумму кредита и, соответственно, ежемесячный платеж. И, по его мнению, пострадают сегодня, скорее всего, застройщики с высоким средним чеком за квартиру: без прежней кредитной поддержки такое жилье стало резко недоступным большинству новосибирцев.

— Застройщики реагируют по-разному, но, по-моему, психуют. Смотрят, что рынок куда-то качнуло, и: «О, давай бахнем», — поделился наблюдениями Григорий Якобсон. — Сегодня непонятная ситуация, новости в банках меняются каждый день по несколько раз, и есть вероятность, что застройщик, не понимая ситуацию в целом, пытается поднять стоимость, а клиентам пытается это оправдать увеличением стоимости проектного финансирования или себестоимости.

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Так или иначе, длительной эта ценовая буря быть, вероятнее всего, не сможет — ей просто не хватит ресурса. По мнению Игоря Белокобыльского, к началу следующей недели в Госдуму уже внесут пакет предложений с новыми условиями господдержки: рынок в любом случае будут субсидировать «сверху», уверен он, а высокие ставки — это временно.

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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