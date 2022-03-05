«Давай бахнем»: спрос на квартиры вырос до 35% — продавцы отменяют сделки, а застройщики пересматривают цены

3 марта ФАС предупредила застройщиков «о недопустимости необоснованного роста цен на жилье и формирования искусственного ажиотажного спроса на рынке недвижимости». Искусственный или нет, но ажиотаж на рынке действительно есть: спрос на жилье скакнул примерно на треть — это отмечают и в банках, поднявших ставки до беспрецедентного уровня, и в агентствах недвижимости, и в отделах продаж застройщиков. Что творится сегодня на рынке, выяснила Лиза Пичугина.



После первого объявления о повышении ставок по ипотеке, кажется, прошла целая вечность. Просто потому, что после этого и ключевая ставка изменилась, и ипотечные — еще раз. И всё это на фоне массового ухода иностранных брендов, причем крупных, из России. Неудивительно, что тревога погнала людей, у которых были сбережения, на рынок недвижимости — всё еще самый понятный способ сохранить нажитое непосильным трудом.

