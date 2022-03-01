Сбербанк «адаптировал» ставки по ипотеке до 18,6% годовых

Сбербанк России объявил о повышении ставок по ипотеке с 1 марта — теперь кредиты на новостройки и вторичное жилье будут выдавать под 18,6% годовых.
— С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, — пояснили в банке.
Снижение базовой ставки возможно при оформлении ипотеки онлайн, первоначальном взносе от 20% и подтверждении дохода или части дохода выпиской из Пенсионного фонда.
При этом Сбербанк сохранил ставки по действующим льготным программам ипотечного кредитования: «Ипотека для семей с детьми», «Дальневосточная ипотека», «Господдержка-2020» и ряду других программ. Также действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.
В банке подчеркнули, что изменения не коснутся уже выданных кредитов, как потребительских, так и ипотечных.
27 февраля о повышении ставки до 15,3% годовых объявил банк ВТБ. На следующий день Банк России принял решение о беспрецедентном повышении ключевой ставки — с 9,5 до 20%.