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Сбербанк «адаптировал» ставки по ипотеке до 18,6% годовых

В банке объяснили беспрецедентное повышение рекордной ключевой ставкой Банка России

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Банк объяснил повышение ставок до уровня кризисного, 2009 года повышением ключевой ставки

Банк объяснил повышение ставок до уровня кризисного, 2009 года повышением ключевой ставки

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Сбербанк России объявил о повышении ставок по ипотеке с 1 марта — теперь кредиты на новостройки и вторичное жилье будут выдавать под 18,6% годовых.

— С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, — пояснили в банке.

Снижение базовой ставки возможно при оформлении ипотеки онлайн, первоначальном взносе от 20% и подтверждении дохода или части дохода выпиской из Пенсионного фонда.

При этом Сбербанк сохранил ставки по действующим льготным программам ипотечного кредитования: «Ипотека для семей с детьми», «Дальневосточная ипотека», «Господдержка-2020» и ряду других программ. Также действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

В банке подчеркнули, что изменения не коснутся уже выданных кредитов, как потребительских, так и ипотечных.

27 февраля о повышении ставки до 15,3% годовых объявил банк ВТБ. На следующий день Банк России принял решение о беспрецедентном повышении ключевой ставки — с 9,5 до 20%.

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