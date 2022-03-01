Сбербанк «адаптировал» ставки по ипотеке до 18,6% годовых

Сбербанк России объявил о повышении ставок по ипотеке с 1 марта — теперь кредиты на новостройки и вторичное жилье будут выдавать под 18,6% годовых.



— С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, — пояснили в банке.



Снижение базовой ставки возможно при оформлении ипотеки онлайн, первоначальном взносе от 20% и подтверждении дохода или части дохода выпиской из Пенсионного фонда.



При этом Сбербанк сохранил ставки по действующим льготным программам ипотечного кредитования: «Ипотека для семей с детьми», «Дальневосточная ипотека», «Господдержка-2020» и ряду других программ. Также действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

