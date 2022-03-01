«Жить с такой ставкой нельзя»: ключевая и ипотечная ставки пробили потолок — будет ли жилье роскошью

Когда три недели назад ставки по ипотеке взлетели до двузначных чисел впервые за несколько лет, это казалось серьезным откатом назад. На тот момент рост банки объясняли декабрьским повышением ключевой ставки Банка России до 8,5%. Спустя неделю Банк России повысил ключевую ставку еще на пункт. А на прошлой неделе на Украине начались военные действия. Их итогом уже через несколько дней стал откат ипотечных ставок до уровня 2009 года и беспрецедентное повышение ключевой ставки. Как действуют банки и как реагируют застройщики — в материале НГС.
В воскресенье, 27 февраля, многие российские СМИ сообщили о решении банка ВТБ повысить базовую ставку по ипотеке. Эта неделя для потенциальных заемщиков банка началась в новых реалиях: теперь, если вам не положена льготная ипотека с господдержкой по одной из программ, новая квартира будет обходиться не менее чем в 15,3% годовых. Причем это касается и новостроек, и вторичного рынка. Новую одобренную ипотеку нужно будет реализовать в течение месяца, а все ранее одобренные — до 5 марта включительно.
— Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования, — объяснили решение в банке ВТБ. — При поддержке Правительства и Центрального Банка мы приложим все усилия для стабильного развития рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования в России. Уверены, что мера по «охлаждению» рынка кредитования окажется временной и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам.
Из опрошенных журналистом НГС крупных банков, также попавших под санкции из-за военных действий на Украине, примеру ВТБ прямо пока никто не последовал. Пресс-служба банка «Открытие» сообщила, что планирует корректировать условия по сберегательным и кредитным продуктам. В «Альфа-Банке» туманно сообщили, что «ставки пересматриваются с учетом рынка», не конкретизируя, пересматриваются они прямо сейчас или вообще в принципе. В Сбербанке не ответили вопрос о возможном пересмотре ипотечных ставок, но заверили, что не вводят изменений по действующим кредитам — и ипотечным, и потребительским. В «Газпромбанке» не ответили на запрос НГС.
— По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны, — добавили в ВТБ. Такое же уточнение есть в ответах других банков.
Ставка в 15,3% годовых — самая высокая за всё время ипотечного кредитования в России. По информации специалиста по ипотечному кредитованию агентства «Квадротека» Александра Евдокимова, некоторые банки подняли ставку до 16%, у кого-то она осталась на уровне в 14% годовых. Ранее, по данным ТАСС, максимальную ставку зафиксировали во время мирового финансового кризиса в мае 2009 года — она составила 14,9%. Тогда такое значение ставки фактически обрушило ипотечный рынок, сократив его в два раза.
Но и этот рост оказался не пределом: на следующий день после заявления ВТБ о повышении ипотечной ставки Банк России поднял ключевую более чем в два раза, сразу до 20%. Это самая высокая ключевая ставка за всю историю ее существования (она была введена в 2013 году). Очевидно, что это решение Банка России не может не отразиться на всех прочих ставках по кредитам и на ценах продукции: именно по такой ставке кредиты получают сами банки и крупный бизнес. Хотя, стоит признать, есть в этом и незначительный, но плюс: например, «Альфа-банк» заявил, что планирует в связи с ростом ключевой ставки значительно повысить ставки по вкладам и накопительным счетам. Для тех, разумеется, у кого они еще остались.
По мнению Александра Евдокимова, на таком высоком уровне ключевая ставка вряд ли продержится долго — «долго жить с такой ставкой просто нельзя».
— На мой взгляд, ключевая ставка в 20% — это чтобы охладить горячие головы, — считает эксперт. — Но снижение будет идти маленькими шажочками в течение года или нескольких лет, в зависимости от ситуации.
При этом он считает, что ипотечная ставка выше 20% фактически будет запретительной — такие кредиты населению не нужны. Максимум, предполагает Евдокимов, люди по таким ставкам смогут брать несколько сотен тысяч рублей для необходимых в цепочках сделок доплат.
Высокая ставка по кредиту бьет в первую очередь по возможности людей при покупке: при той же сумме ежемесячного платежа, как раньше, людям становится доступна куда меньшая сумма кредита.
— Люди, когда берут ипотеку, ориентируются на собственную платежеспособность и на комфортный платеж. Если уменьшатся суммы кредитов, значительно уменьшится платежеспособный спрос, — объясняет Александр Евдокимов. — На фоне того, что рынок недвижимости в последние полтора-два года был перегрет, я думаю, что падение выдач ипотеки может быть значительным.
До сих пор, впрочем, на рынке существовало множество предложений от застройщиков о сниженных ставках по ипотеке — по спецпрограммам они доходили до 1,5% годовых. Пока строительные компании заняли выжидающую позицию: чем закончится «ралли», никто не знает. Но, к примеру, «ВИРА-Строй» решила субсидированную ставку сохранить — по партнерскому соглашению со Сбербанком.
— Мы предоставляем субсидирование на 1,4% на весь срок кредитования либо на 4% — до ввода дома. На данный момент для всех покупателей минимальная процентная ставка составляет 4,85% на весь срок при 15% первоначального взноса. Этот процент действует благодаря госпрограмме. Однако условия субсидирования распространяются на все ставки от Сбера, — рассказали в компании.
От 1 до 4% субсидируют в проектах группы «Мета»: процесс не приостановлен, но зависит от базовых ставок на ипотеку, уточнили в компании. Но и здесь ждут, нормализуется ли ситуация на рынке. Субсидирование ставки в проектах SKY Group подтвердил журналисту НГС гендиректор компании Владимир Литвинов, но в каком объеме это будет сейчас, оказался не готов сказать: «Тут надо задуматься».
— Мы пока заняли выжидательную позицию: на данный момент нет никакой точной информации ни от банков, ни по материалам, — рассказали также в компании «АКД», где до сих пор специальных льготных ставок по ипотеке не было. — Никто не собирается наживаться на этом, вопрос исключительно в том, чтобы быть в состоянии рассчитаться с поставщиками и выполнить обязательства. Мы не одни такие. Все сидим и ждем.
Напомним, всё это происходит на фоне невероятного роста цен на квартиры — особенно на первичном рынке, и валютным скачкам, которые бьют рекорды.