«Жить с такой ставкой нельзя»: ключевая и ипотечная ставки пробили потолок — будет ли жилье роскошью

Но и этот рост оказался не пределом: на следующий день после заявления ВТБ о повышении ипотечной ставки Банк России поднял ключевую более чем в два раза, сразу до 20%. Это самая высокая ключевая ставка за всю историю ее существования (она была введена в 2013 году). Очевидно, что это решение Банка России не может не отразиться на всех прочих ставках по кредитам и на ценах продукции: именно по такой ставке кредиты получают сами банки и крупный бизнес. Хотя, стоит признать, есть в этом и незначительный, но плюс: например, «Альфа-банк» заявил, что планирует в связи с ростом ключевой ставки значительно повысить ставки по вкладам и накопительным счетам. Для тех, разумеется, у кого они еще остались.



По мнению Александра Евдокимова, на таком высоком уровне ключевая ставка вряд ли продержится долго — «долго жить с такой ставкой просто нельзя».



— На мой взгляд, ключевая ставка в 20% — это чтобы охладить горячие головы, — считает эксперт. — Но снижение будет идти маленькими шажочками в течение года или нескольких лет, в зависимости от ситуации.

