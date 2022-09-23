«За один вечер принял решение»: репортаж из очереди на границе с Казахстаном. Кто и по каким причинам уезжает?
Перед пропускным пунктом выстроились длинные пробки — мы поговорили с теми, кто уезжает из России
— Какие вопросы сейчас будут задавать? Что смотрят? — интересуются друг у друга парни в очереди у КПП на границе Челябинской области с Казахстаном, в поселке Бугристое.
— Да всё как обычно: цель визита и когда обратно, — отвечает один из них.
Молодые люди пришли налегке, с собой только рюкзаки, в них ничего лишнего — только одежда и деньги на первое время.
— Повестку еще не получил, но решил пока поехать в Кустанай. Реально страшно, что дальше будет, — признался Артем. — Посмотрю издалека, будут ли действительно сажать за уклонение от службы или нет. Навел кое-какие справки: говорят, в Казахстане можно находиться 30 дней по российскому паспорту, 60 — по заграничному.
Людей без машин запускают небольшими группами каждые 40 минут. Их то и дело подвозят к границе на автобусах, еще полтора километра приходится идти вдоль пробки по обочине дороги — так быстрее. Автомобилисты двигаются, но очень медленно. Среднее время ожидания от начала пробки до КПП —
— Оно и видно, что внесли поправки в Уголовный кодекс, — подшучивают дальнобойщики, которые стоят в отдельной очереди из грузового транспорта.
Меж тем местные предприниматели не упускают шанса заработать. То и дело по дороге курсирует машина с бутылками воды (что на жаре очень кстати), за ней ездит фуд-трак с шаурмой и лагманом. Цены на блюда колеблются в районе 250–350 рублей, для удобства клиентов у продавцов есть терминалы. Еще несколько ларьков с едой стоят вдоль обочины.
— Каждый день тут торгую, но такая большая пробка впервые. Всё началось еще позавчера вечером и продолжается до сих пор, — рассказал 74.RU продавец. — Мне уже два раза подвозили продукты, и всё равно всё съели. Напитки только остались. Скорее всего, это из-за мобилизации.
О чем говорят люди на границе? Кто и почему уезжает?
В веренице легковых машин самая разнообразная география — помимо Челябинской области, Свердловская, Башкирия, Пенза, Рязань, Удмуртия, Ханты-Мансийск. Завидев фотокамеру, многие прячут номера и просят не вести съемку. Впрочем, большинство говорят, что едут по делам и в ближайшее время планируют возвращаться.
— Мы едем на работу: будем в Астане видео снимать. У нас в Челябинске свой канал на ютьюбе, делаем для него контент, через
У остальных парней схожие объяснения: конференция, встреча по бизнесу, переговоры с партнерами. Рядом мужчина на внедорожнике возмущается, что движение застопорилось.
— Я еду на рыбалку в Казахстан. Надо было на три дня раньше поехать, но кто же знал. Тут всё ясно: «диваноиды» решили попытаться свалить в Казахстан. Они думают, что их призовут. Но кому они нужны?! — рассуждает Валерий. — Нужно быть немножечко умнее: в первую очередь призывают людей с боевым опытом и военной специальностью. Сам я офицер, военный инженер, если придет повестка, поеду. Есть такая профессия — Родину защищать.
В хвосте пробки тащится отечественная машина, в ней четверо парней. Один, который поразговорчивее, признается:
— Мне 26 лет, по специальности я военный химик. Друзей сегодня уже начали обзванивать сотрудники военкоматов, спрашивают, живут ли они по месту прописки или нет. Ну я не стал дожидаться, за один вечер принял решение, собрал рюкзак и сегодня приехал сюда, — напряженно говорит молодой человек. — Жена и ребенок остались пока в Магнитогорске, потом их заберу. Я уже прикинул, что могу работать удаленно, я менеджер по продажам. Пока в Кустанае, дальше можно в Турцию поехать. Конечно, мне сильно страшно, я впервые покидаю страну и не знаю, вернусь ли.
А что на других КПП?
В Тюменской области на границе с Казахстаном очереди чуть поменьше.
— Как мобилизацию объявили, я сказал своим сыновьям лететь из Питера назад в Сургут. В
Его сыновья были не единственными, кто пересек границу Тюменской области и Казахстана на второй день с начала мобилизации. Днем
Кирилл приехал из Тюмени к границе на такси. Взял с собой одну спортивную сумку. Мы с ним поговорили, когда он уже оказался в Казахстане.
— Наши пограничники спросили, где я служил и когда. Я сказал, что так и так, в ВДВ. Записали и пропустили. Сейчас буду ловить попутку до Петропавловска, — рассказывает тюменец.
В одной из машин пристально за движением наблюдает молодой человек. Его супруга с маленькой дочкой гуляет по полю рядом с дорогой. Уехать из России решили всей семьей.
— Как это началось [мобилизация], решили сразу поехать. Раньше в Казахстане не был, — кратко рассказал отец семейства.
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Пока очередь не двигается, перекидываются словами друг с другом. Чаще люди не говорят прямо о том, что решили уехать из-за мобилизации.
— Тоже внезапно решили отдохнуть в Казахстане? — шутят уезжающие.
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