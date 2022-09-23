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Спецоперация на Украине

«За один вечер принял решение»: репортаж из очереди на границе с Казахстаном. Кто и по каким причинам уезжает?

Перед пропускным пунктом выстроились длинные пробки — мы поговорили с теми, кто уезжает из России

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На границе с Казахстаном выстроились пробки из легковушек

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— Какие вопросы сейчас будут задавать? Что смотрят? — интересуются друг у друга парни в очереди у КПП на границе Челябинской области с Казахстаном, в поселке Бугристое.

— Да всё как обычно: цель визита и когда обратно, — отвечает один из них.

Люди без машин стоят на пешеходной переправе, ждут очереди

Люди без машин стоят на пешеходной переправе, ждут очереди

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Водителям приходится ждать в пробке часами, на досмотр запускают по 15 автомобилей каждые <nobr class="_">30–40</nobr> минут

Водителям приходится ждать в пробке часами, на досмотр запускают по 15 автомобилей каждые 30–40 минут

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КПП находится рядом с поселком Бугристое в Троицком районе

КПП находится рядом с поселком Бугристое в Троицком районе

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В очереди в основном молодые парни

В очереди в основном молодые парни

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Большая часть налегке — с рюкзаками

Большая часть налегке — с рюкзаками

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Некоторые пересекают границу с чемоданами

Некоторые пересекают границу с чемоданами

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Молодые люди пришли налегке, с собой только рюкзаки, в них ничего лишнего — только одежда и деньги на первое время.

— Повестку еще не получил, но решил пока поехать в Кустанай. Реально страшно, что дальше будет, — признался Артем. — Посмотрю издалека, будут ли действительно сажать за уклонение от службы или нет. Навел кое-какие справки: говорят, в Казахстане можно находиться 30 дней по российскому паспорту, 60 — по заграничному.

В пробке продают воду: 50 рублей за 0,5 литра, 100 — за литр

В пробке продают воду: 50 рублей за 0,5 литра, 100 — за литр

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Пробка движется так медленно, что многие выходят из машин, чтобы размяться

Пробка движется так медленно, что многие выходят из машин, чтобы размяться

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Дальнобойщики, которые часто ездят из России в Казахстан, видят такой затор впервые

Дальнобойщики, которые часто ездят из России в Казахстан, видят такой затор впервые

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Людей без машин запускают небольшими группами каждые 40 минут. Их то и дело подвозят к границе на автобусах, еще полтора километра приходится идти вдоль пробки по обочине дороги — так быстрее. Автомобилисты двигаются, но очень медленно. Среднее время ожидания от начала пробки до КПП — 3–4 часа. При этом повестки на КПП никто не вручает.

Есть машины, забитые вещами доверху

Есть машины, забитые вещами доверху

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У границы продают страховые полисы на машины, которые действуют в Казахстане

У границы продают страховые полисы на машины, которые действуют в Казахстане

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От Челябинска до границы 145 километров — около <nobr class="_">2 часов</nobr> езды

От Челябинска до границы 145 километров — около 2 часов езды

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— Оно и видно, что внесли поправки в Уголовный кодекс, — подшучивают дальнобойщики, которые стоят в отдельной очереди из грузового транспорта.

Но отнюдь не все в панике. Есть молодые люди, настроенные позитивно

Но отнюдь не все в панике. Есть молодые люди, настроенные позитивно

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Сегодня на улице жара — на солнце температура доходит до +30 градусов

Сегодня на улице жара — на солнце температура доходит до +30 градусов

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Но теплые вещи лучше взять с собой, совсем скоро похолодает

Но теплые вещи лучше взять с собой, совсем скоро похолодает

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Люди в пробке желают друг другу счастливого пути

Люди в пробке желают друг другу счастливого пути

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Меж тем местные предприниматели не упускают шанса заработать. То и дело по дороге курсирует машина с бутылками воды (что на жаре очень кстати), за ней ездит фуд-трак с шаурмой и лагманом. Цены на блюда колеблются в районе 250–350 рублей, для удобства клиентов у продавцов есть терминалы. Еще несколько ларьков с едой стоят вдоль обочины.

Парни идут к границе в основном компаниями

Парни идут к границе в основном компаниями

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— Каждый день тут торгую, но такая большая пробка впервые. Всё началось еще позавчера вечером и продолжается до сих пор, — рассказал 74.RU продавец. — Мне уже два раза подвозили продукты, и всё равно всё съели. Напитки только остались. Скорее всего, это из-за мобилизации.

О чем говорят люди на границе? Кто и почему уезжает?

В веренице легковых машин самая разнообразная география — помимо Челябинской области, Свердловская, Башкирия, Пенза, Рязань, Удмуртия, Ханты-Мансийск. Завидев фотокамеру, многие прячут номера и просят не вести съемку. Впрочем, большинство говорят, что едут по делам и в ближайшее время планируют возвращаться.

— Мы едем на работу: будем в Астане видео снимать. У нас в Челябинске свой канал на ютьюбе, делаем для него контент, через 4 дня вернемся. Остаться там даже не думали. У нас всё в Челябинске — жены, дети, работа, квартиры. Понятно, что сейчас люди переживают, хотя они наводят панику на пустом месте, им повестка еще не пришла, а они уже волнуются, — рассказали молодые люди на иномарке.

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У остальных парней схожие объяснения: конференция, встреча по бизнесу, переговоры с партнерами. Рядом мужчина на внедорожнике возмущается, что движение застопорилось.

— Я еду на рыбалку в Казахстан. Надо было на три дня раньше поехать, но кто же знал. Тут всё ясно: «диваноиды» решили попытаться свалить в Казахстан. Они думают, что их призовут. Но кому они нужны?! — рассуждает Валерий. — Нужно быть немножечко умнее: в первую очередь призывают людей с боевым опытом и военной специальностью. Сам я офицер, военный инженер, если придет повестка, поеду. Есть такая профессия — Родину защищать.

Практически все заверяют, что едут в соседнее государство по работе

Практически все заверяют, что едут в соседнее государство по работе

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В хвосте пробки тащится отечественная машина, в ней четверо парней. Один, который поразговорчивее, признается:

— Мне 26 лет, по специальности я военный химик. Друзей сегодня уже начали обзванивать сотрудники военкоматов, спрашивают, живут ли они по месту прописки или нет. Ну я не стал дожидаться, за один вечер принял решение, собрал рюкзак и сегодня приехал сюда, — напряженно говорит молодой человек. — Жена и ребенок остались пока в Магнитогорске, потом их заберу. Я уже прикинул, что могу работать удаленно, я менеджер по продажам. Пока в Кустанае, дальше можно в Турцию поехать. Конечно, мне сильно страшно, я впервые покидаю страну и не знаю, вернусь ли.

За время нашего пребывания у КПП там не развернули ни один автомобиль

За время нашего пребывания у КПП там не развернули ни один автомобиль

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А что на других КПП?

В Тюменской области на границе с Казахстаном очереди чуть поменьше.

— Как мобилизацию объявили, я сказал своим сыновьям лететь из Питера назад в Сургут. В 4 утра прилетели, и мы сразу поехали к границе. Сначала поедут в Петропавловск, а там посмотрим, — рассказывает житель Сургута, который решил уберечь своих сыновей от частичной мобилизации.

Его сыновья были не единственными, кто пересек границу Тюменской области и Казахстана на второй день с начала мобилизации. Днем 22 сентября на границе уже выстроилась небольшая очередь из 20 машин. Она, конечно, отличается от тех, что образовались у въезда в Грузию и Финляндию.

В Тюменской области пройти границу можно на машине и пешком, как и в Челябинской области

В Тюменской области пройти границу можно на машине и пешком, как и в Челябинской области

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Кирилл приехал из Тюмени к границе на такси. Взял с собой одну спортивную сумку. Мы с ним поговорили, когда он уже оказался в Казахстане.

— Наши пограничники спросили, где я служил и когда. Я сказал, что так и так, в ВДВ. Записали и пропустили. Сейчас буду ловить попутку до Петропавловска, — рассказывает тюменец.

Граница пока открыта, но люди переживают, что скоро такой возможности уехать не будет

Граница пока открыта, но люди переживают, что скоро такой возможности уехать не будет

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В одной из машин пристально за движением наблюдает молодой человек. Его супруга с маленькой дочкой гуляет по полю рядом с дорогой. Уехать из России решили всей семьей.


— Как это началось [мобилизация], решили сразу поехать. Раньше в Казахстане не был, — кратко рассказал отец семейства.

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Пока очередь не двигается, перекидываются словами друг с другом. Чаще люди не говорят прямо о том, что решили уехать из-за мобилизации.


— Тоже внезапно решили отдохнуть в Казахстане? — шутят уезжающие.

Все новости о частичной мобилизации в РФ читайте в специальном сюжете.

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