«За один вечер принял решение»: репортаж из очереди на границе с Казахстаном. Кто и по каким причинам уезжает?

— Какие вопросы сейчас будут задавать? Что смотрят? — интересуются друг у друга парни в очереди у КПП на границе Челябинской области с Казахстаном, в поселке Бугристое.

— Да всё как обычно: цель визита и когда обратно, — отвечает один из них.