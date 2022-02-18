В Новосибирске построят стометровые башни-близнецы — показываем небоскребы за 6 миллиардов

Исторически на Блюхера, 71 располагались корпуса фабрики «Заготовочная — Сибирский кулинар», сегодня их используют для административных помещений, складов, магазинов. Более 20 лет участком владеет группа «Септима» через компанию «Аврора», и, как рассказали в компании, постоянно получает предложения о застройке. В частности, здесь предлагали построить жилой комплекс (в 2007–2009 годах его разрабатывали в АМ «Сергей Киселев и Партнеры»), трехэтажный «Ашан» и склад для онлайн-магазинов.



Бренд «Септима» известен в Новосибирске одноименной сетью магазинов, торгующих алкогольной продукцией. Компания с такими названием и видом деятельности сейчас ликвидирована, но в городе работает 9 магазинов под этим брендом и еще 4 — под связанным с сетью брендом «ВиноГрад». Также «Септима» развивала сеть кофеен «Кофемолка», которая долгое время была одной из крупнейших в городе. Выручка УК «Септима» за 2020 год составила 15,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,1 миллиона. Компанией владеют Роман Шегуров, Сергей Кириков и Андрей Козловский. У предпринимателей уже есть опыт в девелоперских проектах: владельцы «Септимы» были в числе крупнейших инвесторов «СитиЦентра». Они же стояли у истоков компании «Новотелеком», самым известным брендом которой является «Электронный город».