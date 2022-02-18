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В Новосибирске построят стометровые башни-близнецы — показываем небоскребы за 6 миллиардов

Две высотки на тысячу апартаментов соединит стеклянный переход на высоте

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Градсовет единодушно одобрил невероятный для левобережья проект, а одним из немногих замечаний стала разве что устаревшая модель трамвая

Градсовет единодушно одобрил невероятный для левобережья проект, а одним из немногих замечаний стала разве что устаревшая модель трамвая

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В конце прошлого года стало известно, что владельцы участка с комплексом зданий на улице Блюхера, 71 хотят изменить его зонирование и получить возможность строить на нём здания высотой до 30 этажей. Оказалось, что эту возможность в компании «Аврора», которая владеет землей, хотят использовать по полной. 16 февраля на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска показали концепцию этих планов — гостиничный комплекс из двух башен с переходом на высоте около 100 метров. Подробности о проекте самого высокого в микрорайоне (да и в левобережье в целом) здания узнала Лиза Пичугина.

Концепцию необычного здания, которое должно совместить множество разных функций, разработали архитекторы студии «КиФ» под руководством Валерия Филиппова — там же, например, придумали еще одну двуглавую высотку, ЖК «Чикаго», которую возводят рядом со станцией метро «Октябрьская».

Сегодня квартал, где запланированы высотки, занят старыми корпусами бывшей заготовочной фабрики — в них работают магазины, склады и офисы

Сегодня квартал, где запланированы высотки, занят старыми корпусами бывшей заготовочной фабрики — в них работают магазины, склады и офисы

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Исторически на Блюхера, 71 располагались корпуса фабрики «Заготовочная — Сибирский кулинар», сегодня их используют для административных помещений, складов, магазинов. Более 20 лет участком владеет группа «Септима» через компанию «Аврора», и, как рассказали в компании, постоянно получает предложения о застройке. В частности, здесь предлагали построить жилой комплекс (в 2007–2009 годах его разрабатывали в АМ «Сергей Киселев и Партнеры»), трехэтажный «Ашан» и склад для онлайн-магазинов.

Бренд «Септима» известен в Новосибирске одноименной сетью магазинов, торгующих алкогольной продукцией. Компания с такими названием и видом деятельности сейчас ликвидирована, но в городе работает 9 магазинов под этим брендом и еще 4 — под связанным с сетью брендом «ВиноГрад». Также «Септима» развивала сеть кофеен «Кофемолка», которая долгое время была одной из крупнейших в городе. Выручка УК «Септима» за 2020 год составила 15,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,1 миллиона. Компанией владеют Роман Шегуров, Сергей Кириков и Андрей Козловский. У предпринимателей уже есть опыт в девелоперских проектах: владельцы «Септимы» были в числе крупнейших инвесторов «СитиЦентра». Они же стояли у истоков компании «Новотелеком», самым известным брендом которой является «Электронный город».

Со стороны Геодезической здание надвинули над тротуаром: там будет крытая галерея с входами в магазины и кафе. Решение фасада, планировки и конфигурация перехода между башнями еще не утверждены

Со стороны Геодезической здание надвинули над тротуаром: там будет крытая галерея с входами в магазины и кафе. Решение фасада, планировки и конфигурация перехода между башнями еще не утверждены

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Но владельцы участка пошли по другому пути и решили построить многофункциональный комплекс площадью 85 тысяч кв. м, основу которого составят апартаменты. «Аврора» займется проектом в партнерстве с крупной федеральной сетью YE’S (об этом партнерстве НГС подробно писал в конце прошлого года) и новосибирской строительной компанией «Сибмонтажспецстрой».

Здание в концепции представляет собой две 30-этажных башни, которые будут стоять на 3-этажном стилобате. Со стороны улицы Геодезической запланирована крытая галерея с ритейлом и общепитом, со стороны Котовского — небольшой благоустроенный двор. Для автомобилей в проекте отвели 350 машино-мест, а на высоте около 100 метров между башнями предложили остекленный переход.

Со стороны хрущевок на Блюхера здание сделали 3-этажным, чтобы сохранить комфортную среду

Со стороны хрущевок на Блюхера здание сделали 3-этажным, чтобы сохранить комфортную среду

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— Мы заказывали квадрокоптер, который поднимался на высоту и снимал панораму, и у нас родилась идея соединить в верхней части две башни, чтобы можно было там организовать смотровую площадку с общественной функцией, — рассказал журналисту НГС руководитель проекта Александр Пьянков. — Там планируется двухэтажный объем: сейчас конструктивную часть мы обсуждаем, ищем техническое решение.

Малоэтажная часть здания тоже будет целиком общественной. Внутри запланированы фуд-холл, конференц-холл, коворкинг, фитнес-центр с бассейном, медицинский центр. Сегодня застройщик ведет переговоры с крупными федеральными операторами: о супермаркете — с X5 Group, о фитнес-центре — с Alex Fitness, о коворкинге — с сетью «Практик». Конференц-холл, по словам Александра Пьянкова, продолжит традицию закрытого из-за пандемии «Потока» в «Ситицентре».

Центр стилобата со световым фонарем отдали общественному пространству

Центр стилобата со световым фонарем отдали общественному пространству

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Концепция повторяет формат «Потока», которым тоже управляла связанная с «Септимой» компания, — пространства для лекций и других мероприятий

Концепция повторяет формат «Потока», которым тоже управляла связанная с «Септимой» компания, — пространства для лекций и других мероприятий

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Из конференц-холла на <nobr class="_">3-м</nobr> этаже планируют выход на обширную эксплуатируемую кровлю стилобата

Из конференц-холла на 3-м этаже планируют выход на обширную эксплуатируемую кровлю стилобата

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Жилые номера будут располагаться с 4-го по 30-й этаж, средняя площадь большей части из них, по стандартам сети YE’S, составит от 19 до 26 кв. м, хотя в планировках встречаются номера площадью 33 и 46 кв. м. Общее число номеров должно составить более 1100 — это один из самых масштабных проектов такого рода в Новосибирске. Число номеров, как объяснил Александр Пьянков, обусловлено экономикой: чем их больше, тем дешевле обслуживать, и тем дешевле они в итоге обойдутся арендаторам. А их инициаторы проекта рассчитывают привлечь из студенческой среды. Семейные жители здесь по концепции не предполагаются.

— Цифра людей, которые постоянно будут там проживать, купив номера, — не больше 5%, исходя из той практики, которая сложилась в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Люди покупают это не для проживания, а для того, чтобы сдавать в аренду через управляющую компанию, — сказал руководитель студии «КиФ» Валерий Филиппов.

Ближайший сосед будущих высоток — 16-этажный дом на улице Блюхера, 71Б, который спроектировал Игорь Поповский. Один из жителей дома на заседании градсовета рассказал, что их волнует в основном поток пешеходов и чужих машин, которые могут оставаться у них во дворе. Но если этот вопрос будет решен, других к застройщику у жителей нет

Ближайший сосед будущих высоток — 16-этажный дом на улице Блюхера, 71Б, который спроектировал Игорь Поповский. Один из жителей дома на заседании градсовета рассказал, что их волнует в основном поток пешеходов и чужих машин, которые могут оставаться у них во дворе. Но если этот вопрос будет решен, других к застройщику у жителей нет

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По информации завкафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григория Ерохина, сегодня в вузе около 70% студентов — иногородние, и каждый год их доля увеличивается. Такая же ситуация, уверен он, и в других вузах города.

— Студенты, более половины из них, снимают квартиры в обычных многоквартирных домах — с уютными двориками, с песочницами, детскими садиками. Там студентам не место, у них совсем другой ритм жизни. Это соседство часто создает конфликты с жителями, — считает он.

Архитектор и доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский признался, что в одном из соседних домов живет его теща, и за последние годы число постоянных жителей сократилось до 40% — все остальные квартиры арендуют студенты, часто небольшими компаниями до трех человек. При этом, по его информации, состояние самих общежитий вузов часто оставляет желать лучшего.

Со стороны улицы Котовского между башнями обещают обустроить небольшой общедоступный зеленый двор

Со стороны улицы Котовского между башнями обещают обустроить небольшой общедоступный зеленый двор

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Апартаменты будут продавать с полной отделкой, меблировкой и оборудованием, вплоть до текстиля — и никак иначе, подчеркнул Александр Пьянков. Будут покупатели жить здесь сами, сами сдавать в аренду или отдадут в управление — неважно: жилье они получат полностью готовым.

— У YE’S есть четкие стандарты относительно отделки, прямо с артикулами техники, изготовителями мебели и поставщиками сантехники — всё расписано. Нам очень понравился этот подход, именно такой подход мы планируем здесь осуществлять.

По предварительной оценке, реализация проекта обойдется примерно в 6 миллиардов рублей. Долю, которую сегодня готова вложить «Септима», Александр Пьянков не назвал. Как и точные сроки строительства — отметил лишь, что поэтапная реализация исключена, и здание будет построено и сдано целиком.

— У нас задача в течение 2022 года разработать проект, пройти экспертизу, пройти все согласования, определиться с разрешением на строительство и дальше просчитать финансовую модель и принять решение, когда мы стартуем, — рассказал руководитель проекта. — Мы реалистично смотрим на реализацию проекта, а она будет связана с экономической ситуацией.

Управлять апарт-отелем вместе с «Септимой» будет федеральная сеть YE'S: в ее портфеле — апарт-отели в Москве и Санкт-Петербурге, еще не завершен проект в Нур-Султане. В общей сложности это порядка 5 тысяч номеров

Управлять апарт-отелем вместе с «Септимой» будет федеральная сеть YE'S: в ее портфеле — апарт-отели в Москве и Санкт-Петербурге, еще не завершен проект в Нур-Султане. В общей сложности это порядка 5 тысяч номеров

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Но до этого застройщику придется пройти через публичные обсуждения, напомнил депутат Горсовета от округа, на котором запланирована стройка, Антон Картавин. Сегодня строить высотку в этом месте нельзя: оно предназначено для среднеэтажных зданий.

— Важно учитывать, что думают окружающие жители. Это самый высокий объект на Левобережье, в этой части Ленинского района как минимум. Есть опасения, с ними нужно работать, — отметил депутат. — В том числе по высотности и парковочным местам: если вы сейчас к НГТУ подойдёте, там все парковочные места заняты довольно хорошими машинами, которыми пользуются студенты в том числе — те студенты, которые будут здесь жить, возможно. А здесь уже сложно припарковаться: если сейчас вы туда приедете и попробуете, вы, скорее всего, не сможете.

В силуэте левого берега высотки станут доминантой — более высоких зданий здесь пока нет

В силуэте левого берега высотки станут доминантой — более высоких зданий здесь пока нет

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Валерий Филиппов же отметил, что в месте пересечения общественного транспорта (поблизости находится станция метро и проходят маршруты трамваев и автобусов) и предполагаемой пешеходной доступности здания от вузов, на которые в первую очередь рассчитаны апартаменты, большого числа парковок быть просто не должно.

— Я вообще сторонник того, чтобы провести дифференциацию территории города, чтобы не плодить как можно больше парковок в центральных частях города, поблизости от активных пересечений общественного транспорта, — заявил архитектор.

Для студии «КиФ» это не первый многофункциональный проект: множество функций, в том числе апартаменты, совмещено в проекте «Инских холмов», разработанном для группы «ВКД», а в прошлом году на градсовете Валерий Филиппов представлял другой вариант студенческого кампуса, который предложили построить на улице Титова.

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