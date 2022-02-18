В Новосибирске построят стометровые башни-близнецы — показываем небоскребы за 6 миллиардов

В конце прошлого года стало известно, что владельцы участка с комплексом зданий на улице Блюхера, 71 хотят изменить его зонирование и получить возможность строить на нём здания высотой до 30 этажей. Оказалось, что эту возможность в компании «Аврора», которая владеет землей, хотят использовать по полной. 16 февраля на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска показали концепцию этих планов — гостиничный комплекс из двух башен с переходом на высоте около 100 метров. Подробности о проекте самого высокого в микрорайоне (да и в левобережье в целом) здания узнала Лиза Пичугина.
Концепцию необычного здания, которое должно совместить множество разных функций, разработали архитекторы студии «КиФ» под руководством Валерия Филиппова — там же, например, придумали еще одну двуглавую высотку, ЖК «Чикаго», которую возводят рядом со станцией метро «Октябрьская».
Исторически на Блюхера, 71 располагались корпуса фабрики «Заготовочная — Сибирский кулинар», сегодня их используют для административных помещений, складов, магазинов. Более 20 лет участком владеет группа «Септима» через компанию «Аврора», и, как рассказали в компании, постоянно получает предложения о застройке. В частности, здесь предлагали построить жилой комплекс (в 2007–2009 годах его разрабатывали в АМ «Сергей Киселев и Партнеры»), трехэтажный «Ашан» и склад для онлайн-магазинов.
Бренд «Септима» известен в Новосибирске одноименной сетью магазинов, торгующих алкогольной продукцией. Компания с такими названием и видом деятельности сейчас ликвидирована, но в городе работает 9 магазинов под этим брендом и еще 4 — под связанным с сетью брендом «ВиноГрад». Также «Септима» развивала сеть кофеен «Кофемолка», которая долгое время была одной из крупнейших в городе. Выручка УК «Септима» за 2020 год составила 15,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,1 миллиона. Компанией владеют Роман Шегуров, Сергей Кириков и Андрей Козловский. У предпринимателей уже есть опыт в девелоперских проектах: владельцы «Септимы» были в числе крупнейших инвесторов «СитиЦентра». Они же стояли у истоков компании «Новотелеком», самым известным брендом которой является «Электронный город».
Но владельцы участка пошли по другому пути и решили построить многофункциональный комплекс площадью 85 тысяч к
Здание в концепции представляет собой две 30-этажных башни, которые будут стоять на 3-этажном стилобате. Со стороны улицы Геодезической запланирована крытая галерея с ритейлом и общепитом, со стороны Котовского — небольшой благоустроенный двор. Для автомобилей в проекте отвели 350 машино-мест, а на высоте около 100 метров между башнями предложили остекленный переход.
— Мы заказывали квадрокоптер, который поднимался на высоту и снимал панораму, и у нас родилась идея соединить в верхней части две башни, чтобы можно было там организовать смотровую площадку с общественной функцией, — рассказал журналисту НГС руководитель проекта Александр Пьянков. — Там планируется двухэтажный объем: сейчас конструктивную часть мы обсуждаем, ищем техническое решение.
Малоэтажная часть здания тоже будет целиком общественной. Внутри запланированы фуд-холл, конференц-холл, коворкинг, фитнес-центр с бассейном, медицинский центр. Сегодня застройщик ведет переговоры с крупными федеральными операторами: о супермаркете — с X5 Group, о фитнес-центре — с Alex Fitness, о коворкинге — с сетью «Практик». Конференц-холл, по словам Александра Пьянкова, продолжит традицию закрытого из-за пандемии «Потока» в «Ситицентре».
Жилые номера будут располагаться с 4-го по 30-й этаж, средняя площадь большей части из них, по стандартам сети YE’S, составит от 19 до 26 к
— Цифра людей, которые постоянно будут там проживать, купив номера, — не больше 5%, исходя из той практики, которая сложилась в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Люди покупают это не для проживания, а для того, чтобы сдавать в аренду через управляющую компанию, — сказал руководитель студии «КиФ» Валерий Филиппов.
По информации завкафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григория Ерохина, сегодня в вузе около 70% студентов — иногородние, и каждый год их доля увеличивается. Такая же ситуация, уверен он, и в других вузах города.
— Студенты, более половины из них, снимают квартиры в обычных многоквартирных домах — с уютными двориками, с песочницами, детскими садиками. Там студентам не место, у них совсем другой ритм жизни. Это соседство часто создает конфликты с жителями, — считает он.
Архитектор и доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский признался, что в одном из соседних домов живет его теща, и за последние годы число постоянных жителей сократилось до 40% — все остальные квартиры арендуют студенты, часто небольшими компаниями до трех человек. При этом, по его информации, состояние самих общежитий вузов часто оставляет желать лучшего.
Апартаменты будут продавать с полной отделкой, меблировкой и оборудованием, вплоть до текстиля — и никак иначе, подчеркнул Александр Пьянков. Будут покупатели жить здесь сами, сами сдавать в аренду или отдадут в управление — неважно: жилье они получат полностью готовым.
— У YE’S есть четкие стандарты относительно отделки, прямо с артикулами техники, изготовителями мебели и поставщиками сантехники — всё расписано. Нам очень понравился этот подход, именно такой подход мы планируем здесь осуществлять.
По предварительной оценке, реализация проекта обойдется примерно в 6 миллиардов рублей. Долю, которую сегодня готова вложить «Септима», Александр Пьянков не назвал. Как и точные сроки строительства — отметил лишь, что поэтапная реализация исключена, и здание будет построено и сдано целиком.
— У нас задача в течение 2022 года разработать проект, пройти экспертизу, пройти все согласования, определиться с разрешением на строительство и дальше просчитать финансовую модель и принять решение, когда мы стартуем, — рассказал руководитель проекта. — Мы реалистично смотрим на реализацию проекта, а она будет связана с экономической ситуацией.
Но до этого застройщику придется пройти через публичные обсуждения, напомнил депутат Горсовета от округа, на котором запланирована стройка, Антон Картавин. Сегодня строить высотку в этом месте нельзя: оно предназначено для среднеэтажных зданий.
— Важно учитывать, что думают окружающие жители. Это самый высокий объект на Левобережье, в этой части Ленинского района как минимум. Есть опасения, с ними нужно работать, — отметил депутат. — В том числе по высотности и парковочным местам: если вы сейчас к НГТУ подойдёте, там все парковочные места заняты довольно хорошими машинами, которыми пользуются студенты в том числе — те студенты, которые будут здесь жить, возможно. А здесь уже сложно припарковаться: если сейчас вы туда приедете и попробуете, вы, скорее всего, не сможете.
Валерий Филиппов же отметил, что в месте пересечения общественного транспорта (поблизости находится станция метро и проходят маршруты трамваев и автобусов) и предполагаемой пешеходной доступности здания от вузов, на которые в первую очередь рассчитаны апартаменты, большого числа парковок быть просто не должно.
— Я вообще сторонник того, чтобы провести дифференциацию территории города, чтобы не плодить как можно больше парковок в центральных частях города, поблизости от активных пересечений общественного транспорта, — заявил архитектор.
Для студии «КиФ» это не первый многофункциональный проект: множество функций, в том числе апартаменты, совмещено в проекте «Инских холмов», разработанном для группы «ВКД», а в прошлом году на градсовете Валерий Филиппов представлял другой вариант студенческого кампуса, который предложили построить на улице Титова.