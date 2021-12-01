«Септима» решила построить гостиницу на Горском жилмассиве — за ней стоит крупная федеральная сеть апарт-отелей

В заявлении на имя заммэра Новосибирска, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева (копия имеется в распоряжении НГС) компания отмечает, что планирует на участке гостиницу с подземной автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией.



— Сейчас на участке можно строить только нежилые здания высотой до 4 этажей включительно, — написал Антон Картавин на своих страницах в соцсетях. — Но всё меняется, если при новом зонировании на этом месте возвести высотку от 10 до 30 этажей! Тоже нежилое, но формально — гостиница или апартаменты не являются жильем, это не помешает продавать квадратные метры в новой доминанте района.



По мнению депутата, построить гостиницу высотой в 4 этажа на участке можно и сегодня, следующий допустимый вариант, который не испортит местный пейзаж, — здание высотой до 10 этажей. Для смены зонирования на высотное потребуется вынести проект на общественные обсуждения и утвердить в Горсовете: по оценке координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, на это потребуется около полугода.

