«Септима» решила построить гостиницу на Горском жилмассиве — за ней стоит крупная федеральная сеть апарт-отелей

В Новосибирске может появиться федеральный бренд апарт-отелей: на улице Блюхера старую малоэтажную коммерческую застройку решили заменить высотной гостиницей. Пока решения нет, застройщику придется пройти долгий путь к согласованию проекта, но он уже успел зарегистрировать в Новосибирске федеральный товарный знак. Подробности узнала Лиза Пичугина.
29 ноября депутат Горсовета от округа
В заявлении на имя заммэра Новосибирска, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева (копия имеется в распоряжении НГС) компания отмечает, что планирует на участке гостиницу с подземной автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией.
— Сейчас на участке можно строить только нежилые здания высотой до 4 этажей включительно, — написал Антон Картавин на своих страницах в соцсетях. — Но всё меняется, если при новом зонировании на этом месте возвести высотку от 10 до 30 этажей! Тоже нежилое, но формально — гостиница или апартаменты не являются жильем, это не помешает продавать квадратные метры в новой доминанте района.
По мнению депутата, построить гостиницу высотой в 4 этажа на участке можно и сегодня, следующий допустимый вариант, который не испортит местный пейзаж, — здание высотой до 10 этажей. Для смены зонирования на высотное потребуется вынести проект на общественные обсуждения и утвердить в Горсовете: по оценке координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, на это потребуется около полугода.
Столичный бренд
По данным «Контур.Фокус», компания «Аврора» принадлежит «УК Септима», Роману Шегурову, Сергею Кирикову и Андрею Козловскому. Трое бизнесменов владеют самой «УК Септима», а фирменный магазин «Септима» расположен на спорном участке, в здании на Блюхера, 71а, к. 1.
У предпринимателей уже есть опыт в девелоперских проектах: владельцы «Септимы» были в числе крупнейших инвесторов «СитиЦентра». По информации участников рынка, с их подачи был завершен долгострой бизнес-центра: они последовательно увеличивали свою долю в здании, скупая помещения, чтобы повлиять на процесс. Сегодня с ними связаны компании «Сити» и «Сити-Н», обе занимаются арендой и продажей собственной недвижимости и зарегистрированы в здании на Депутатской, 46.
На компанию «Аврора» при этом зарегистрировал товарный знак «Апарт-отель YE'S». Бренд в 2011 году создала крупная петербургская девелоперская группа «Пионер», сегодня в номерном фонде апарт-отелей — около 1500 апартаментов в Санкт-Петербурге и Москве. Под брендом строят новые здания апарт-отелей в российских столицах и в Нур-Султане. Общий номерной фонд в трех городах к завершению проектов составит более 5 тысяч апартаментов.
YE’S предлагает полностью готовые к сдаче апартаменты с рядом дополнительных сервисов («от уборки и консьерж-обслуживания до доставки продуктов прямо до двери», указано в презентации компании для потенциальных партнеров) и управляет ими через собственную УК. Первый апарт-отель компания построила в 2013 году в Санкт-Петербурге, в нем 975 апартаментов, затем — здание на 504 апартамента в московском Митино.
По стандартам бренда полезная площадь апартаментов должна варьироваться в районе 19–27 кв. м, число парковочных мест — составлять не менее 10% от общего количества апартаментов. В здании должна быть предусмотрена и внутренняя инфраструктура: лобби, фитнес-центр, ресторан и кафе, лаунж-бар, консьерж и сервисные службы. Общее число апартаментов в здании по стандартам YE'S — не меньше 500. Уместить такое число помещений для проживания в 4 этажа, предусмотренные сегодня на участке на Блюхера, невозможно.
Информации о проекте в Новосибирске на сайте YE’S нет. Журналист НГС направила запрос в управляющую компанию сети апарт-отелей и в «УК Септима», владеющую «Авророй», с просьбой рассказать о нем, но ответы к моменту публикации материала не пришли.
Кому это всё
По словам директора RID Analytics Елены Ермолаевой, рынок апартаментов в Новосибирске только начал формироваться, поэтому его потенциальную емкость оценить сложно. При этом только за этот год стало известно о нескольких проектах на левом берегу, которые так или иначе апартаментами могут оказаться: весной архитекторам представили концепцию частного кампуса на улице Титова, на прошлой неделе в мэрии «дали добро» строительству двух гостиниц (или апартаментов) в районе городского пляжа.
На самом деле, говорит Елена Ермолаева, таких проектов в Левобережье больше: несколько концепций сегодня находятся на стадии проработки. При этом не факт, что все эти объекты будут востребованы именно для кратковременного проживания.
— Если рассматривать апарт-отели как конкуренцию гостиницам, то у нас гостиничный рынок в городе достаточно насыщен, — считает эксперт. — И у нас город не настолько туристический. Мне кажется, это скорее будет востребовано как небольшой офис, чем как гостиничный номер. А на левом берегу с небольшими офисами не так хорошо, как в центре, какая-то незакрытая потребность там есть.
Законных оснований запретить инвесторам использовать приобретенные апартаменты для офисов нельзя — по документам это просто нежилые помещения. Впрочем, законодательно с апартаментами до сих пор нет ясности: на федеральном уровне пытаются проработать какие-то законы, но пока этот рынок не отрегулирован.
По мнению Елены Ермолаевой, в апартаментах как альтернативе съемным квартирам и общежитиям могут быть заинтересованы студенты: квартал на Блюхера граничит со студгородком НГТУ. В 1970–80-х это была любимая улица студентов, писал краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев в книге «Новосибирск на «ощупь».
— Здесь в бывшем комбинате полуфабрикатов с высокой трубой находилась их знаменитая столовая, которая официально называлась «Березка». Но из-за газового питания и этой символичной трубы все называли ее не иначе как «крематорий» или помягче — «крем», — писал он. — За «крематорием» был легендарный пивной бар «Шайба» с советской такой дамой в белом чепчике и разбавленным пивом. Шайба одновременно выполняла функции и пивной со стоячими столиками, и шахматного клуба, и творческого салона и собрания оппозиции.
Есть впечатление, что новые проекты во многом торопятся анонсировать сейчас, чтобы построить к приезду зрителей молодежного чемпионата мира по хоккею, но куда девать весь этот номерной фонд после чемпионата, не очень понятно. По словам новосибирского экскурсовода и краеведа Андрея Позднякова, туристический потенциал Новосибирска огромен, но приезжают к нам на очень короткий срок.
— Сюда заезжают на несколько часов, максимум — на пару-тройку дней. Специально в Новосибирск очень мало едут, процентов, может, 15–20. Основной поток — это транзит: на Алтай, на Байкал, на Дальний Восток, до пандемии — в Юго-Восточную Азию, на Камчатку. В обратную сторону это Сочи, Москва, Питер, Казань, — рассказал Андрей Поздняков.
В 2021 году, заметил он, внутренний туризм прибавил в объемах, число туристов перевалило за показатели допандемийного 2019-го. При этом они не жалуют левый берег совсем: считаное число людей живет в Mirotel и Gorsky City Hotel, предпочитая предложения в центре.
Основная часть апарт-комплексов сегодня приходится на правый берег, в частности, на Октябрьский район: здесь строят «Инские холмы», недавно закончили комплекс Apart River, и всё еще ждет реализации «Снежная миля» — ее строительство перенасытит рынок на несколько лет вперед, считает Елена Ермолаева. Ближе к центру построен комплекс Park Residence и BonApart, а возле «Ауры» возводят MESTO.