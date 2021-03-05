У площади Маркса решили построить первый частный кампус для студентов — выглядит необычно, но эксперты недовольны

— Мне кажется, что улица Титова как одна из центральных улиц города Новосибирска должна приобрести какой-то законченный вид, и для того чтобы это вид появился, нужно на всём протяжении улицы сделать однотипную застройку в одинаковой стилистике, одинаковой высоты и обязательно с нулевым отступом от красной линии, — подчеркнул Валерий Филиппов. Эту идею в целом поддержали все участники заседания.



Застройщик, «Формула недвижимости», хочет построить здесь многофункциональный студенческий кампус на 300 одно- и двухместных номеров с встроенной инфраструктурой, пояснил совладелец компании Николай Сурков. Он отметил, что относительно недалеко расположены два крупных вуза: НЭТИ и СГГА, студентам которых не хватает качественного и недорогого жилья в пешей доступности. С вузами, добавил девелопер, уже заключены соответствующие соглашения.

