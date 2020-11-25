Власти решили запретить строить квартиры-оборотни — что будет с уже построенными в Новосибирске

«Лавочка закрывается»



Выступая 19 ноября в Совете Федерации, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в последние полгода в ведомстве звучали разные мнения по вопросу регулирования апартаментов, но теперь Минстрой вроде бы пришел к единому мнению: уже построенным апартаментам дадут статус жилья, а новые строить запретят.



— Пока наша позиция — что, наверное, это нецелесообразно в будущем, строить всё, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что всё — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье, — цитирует Никиту Стасишина РИА «Новости».

Сообщение сильно взбудоражило рынок. Позднее Никита Стасишин отметил, что получить статус полноценного жилья смогут лишь те апартаменты, где есть для этого необходимые условия, включая инфраструктуру. К тем комплексам, которые строят по всей России сегодня, разработают перечень требований, а в законодательство Минстрой предложил внести понятие «многофункциональное здание».

