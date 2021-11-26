В мэрии Новосибирска одобрили строительство гостиниц возле городского пляжа

26 ноября комиссия по вопросам земельных отношений и застройке мэрии Новосибирска одобрила строительство коммерческих объектов в районе городского пляжа.



Согласно концепции, вокруг озера у городского пляжа планируют строительство двух гостиниц, но для этого владельцу земли необходимо было получить условно разрешенный вид пользования участком. Вопрос несколько раз откладывали, но сегодня приняли решение удовлетворить заявки сразу по двум участкам.