В мэрии Новосибирска одобрили строительство гостиниц возле городского пляжа

26 ноября комиссия по вопросам земельных отношений и застройке мэрии Новосибирска одобрила строительство коммерческих объектов в районе городского пляжа.
Согласно концепции, вокруг озера у городского пляжа планируют строительство двух гостиниц, но для этого владельцу земли необходимо было получить условно разрешенный вид пользования участком. Вопрос несколько раз откладывали, но сегодня приняли решение удовлетворить заявки сразу по двум участкам.
Член комиссии горсовета по градостроительству, депутат Александр Савельев отметил, что городу это даст шанс получить благоустроенное место.
— Очевидно, что возможности городского бюджета благоустраивать территорию сильно ограничены в том объеме, в каком хотят. Я считаю возможным добавить некоторую коммерческую составляющую заявителю, чтобы он смог для нас благоустроить всю территорию, — пояснил депутат свою позицию.
В начале недели стало известно, что на участке, где запланировано многоэтажное здание, начались земельные работы.
Ранее НГС подробно рассказывал, кому принадлежат территории в районе городского пляжа — среди владельцев оказались одиозный бизнесмен, томский предприниматель с криминальным прошлым и супруга новосибирского депутата.