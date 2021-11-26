26 ноября пятница
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 8/10
usd 74.60
eur 83.68
Тема дня15-летняя девочка погибла на ж/д путях
Все новости
Все новости

В мэрии Новосибирска одобрили строительство гостиниц возле городского пляжа

Земельная комиссия несколько раз откладывала этот вопрос

294
7Обсудить

Поделиться

Несколько дней назад берег в районе «Пикникового рая» начали отсыпать — здесь появится многоэтажная гостиница

Несколько дней назад берег в районе «Пикникового рая» начали отсыпать — здесь появится многоэтажная гостиница

Поделиться

26 ноября комиссия по вопросам земельных отношений и застройке мэрии Новосибирска одобрила строительство коммерческих объектов в районе городского пляжа.

Согласно концепции, вокруг озера у городского пляжа планируют строительство двух гостиниц, но для этого владельцу земли необходимо было получить условно разрешенный вид пользования участком. Вопрос несколько раз откладывали, но сегодня приняли решение удовлетворить заявки сразу по двум участкам.

Будущие гостиницы отмечены на схеме числом «11»

Будущие гостиницы отмечены на схеме числом «11»

Поделиться

Член комиссии горсовета по градостроительству, депутат Александр Савельев отметил, что городу это даст шанс получить благоустроенное место.

— Очевидно, что возможности городского бюджета благоустраивать территорию сильно ограничены в том объеме, в каком хотят. Я считаю возможным добавить некоторую коммерческую составляющую заявителю, чтобы он смог для нас благоустроить всю территорию, — пояснил депутат свою позицию.

В начале недели стало известно, что на участке, где запланировано многоэтажное здание, начались земельные работы.

Ранее НГС подробно рассказывал, кому принадлежат территории в районе городского пляжа — среди владельцев оказались одиозный бизнесмен, томский предприниматель с криминальным прошлым и супруга новосибирского депутата.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гостиницымэрия Новосибирскапляж «Наутилус»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться