В Новосибирске на городском пляже в зоне с распроданными участками начали заваливать водоем

На прошлой неделе возле популярной зоны отдыха «Пикниковый рай» котлован с водоемом начали заваливать строительным мусором и землей.
— Вот там, где «Пикниковый рай», прям заваливают и заваливают. Сначала строительным мусором котлован заваливали — плиты бетонные, что-то еще. Сейчас сверху — грунтом. Со стороны «Пикникового рая» всё же пологое было. Там какие-то сваи раньше торчали, какой-то пирс делать вроде хотели. Так всё давно засыпали. Сейчас как-то явно всё активизировалось. Такое ощущение, что они территорию закрыли и, пока никто не видит, быстро всё делают, — рассказал местный житель из дома по улице Стартовой, 1.
По словам наблюдателя, ежедневно сюда приезжает порядка двадцати грузовых машин с грунтом, который вываливается в водоем. Мужчина говорит, что в этом месте строители уже «надстроили» десять-пятнадцать метров береговой линии.
На днях НГС рассказал, что собираются строить в районе главного городского пляжа и кому была продана земля между рекой и жилмассивом. Десятки гектаров земли в этом месте нарезаны кусками и распроданы разным компаниям, которые в той или иной степени имеют отношение к скандально известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву. В 2007 году он получил пять с половиной лет колонии за бытовой конфликт, но предпринимательской деятельности новосибирского олигарха это не помешало: после отбывания срока он выкупил акции аэропорта Северный, открыл рядом с ним бар, планировал даже театр, но в 2016 году едва избежал банкротства.
Непосредственно тот участок, который засыпают землей, арендует АО «Спорт Парк». Этой компанией в свою очередь управляет ООО «ТЗК "Северный"».
Единственным учредителем компании «Спорт Парк» является томский предприниматель Роман Исаенко — полный тезка члена криминальной группы Игоря Рожина. Рожин был осужден на 14 лет, Исаенко получил 9 лет. «Тайга.инфо» со ссылкой на его личную страницу в Facebook отмечала, что он вышел на свободу в 2013 году. Единственным учредителем ТЗК «Северный», по данным системы «Контур.Фокус», 18 ноября 2021 года стала Бурнистова Марина Владимировна. До этого компания с июня 2021 года на 100% принадлежала Тумас Кристине Сергеевне. Изначально ТЗК «Северный» владел сам Басалаев.
36-летняя Кристина Тумас попала в публикации новосибирских СМИ в 2019 году как участница международного конкурса красоты «Мисс Офис». На сайте «Новосибирских новостей» ее фотография стоит под номером 22. Отвечать на вопросы о работах в котловане Кристина Тумас отказалась и перенаправила к основному акционеру. При этом она не стала уточнять, кто им является.
Контакты Бурнистовой корреспонденту НГС разыскать не удалось. Ни по одному из телефонов компаний, где она является руководителем, никто не ответил.
Марина Бурнистова — гендиректор басалаевской компании «Оникс» (известному предпринимателю принадлежит 75%), директор другой басалаевской фирмы «Кот» (у Вольдемара Басалаева примерно 18%, остальные 82% у «Спорт Парка») и гендиректор АО «Новосибирск-Нафта», которое, по данным Росстата, учреждено ЗАО «Корпорация "Транс-Блок"». «Транс-Блок», который всегда связывали с Вольдемаром Басалаевым, прекратил деятельность в апреле 2018 года.
Корреспондент НГС дозвонился также до помощницы предпринимателя Басалаева Олеси и попросил ее связаться с руководством ТЗК «Северный» на предмет комментария. Женщина уточнила, что находится в декретном отпуске, но пообещала передать нужным людям просьбу журналиста. «Если посчитают нужным, вам позвонят», — заметила Олеся. К моменту публикации материала с редакцией НГС так никто и не связался.
1 ноября НГС опубликовал расследование о том, кто застраивает территорию возле городского пляжа и какое отношение к этому имеют жена депутата, Танцор и олигарх.