В Новосибирске на городском пляже в зоне с распроданными участками начали заваливать водоем

На днях НГС рассказал, что собираются строить в районе главного городского пляжа и кому была продана земля между рекой и жилмассивом. Десятки гектаров земли в этом месте нарезаны кусками и распроданы разным компаниям, которые в той или иной степени имеют отношение к скандально известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву. В 2007 году он получил пять с половиной лет колонии за бытовой конфликт, но предпринимательской деятельности новосибирского олигарха это не помешало: после отбывания срока он выкупил акции аэропорта Северный, открыл рядом с ним бар, планировал даже театр, но в 2016 году едва избежал банкротства.



Непосредственно тот участок, который засыпают землей, арендует АО «Спорт Парк». Этой компанией в свою очередь управляет ООО «ТЗК "Северный"».