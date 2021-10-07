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Гостиница, бассейны и яхт-клуб: что может появиться на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Архитектурная мастерская «Адаптик-А» представила проект планирования

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Новый пляж должен быть готов к Молодежному чемпионату мира по хоккею

Новый пляж должен быть готов к Молодежному чемпионату мира по хоккею

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В Новосибирске приняли концепцию парка рядом с пляжем «Наутилус»

В Новосибирске 6 октября на архитектурно-градостроительном совете Новосибирска мастерская «Адаптик-А» представила проект планировки пляжа «Наутилус».

Новое оформление пляжа на левом берегу и озера должны быть готовы к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Так как пляж «Наутилус» находится в пешей доступности от ЛДС, то он должен стать частью одной застраиваемой зоны. В планах, что «Наутилус» будет объединен вместе с парком «Арена» и Бугринской рощей. Проект парка, который представили архитекторы «Адаптик-А», основан на концепции 2018 года.

Рядом с пляжем будет располагаться станция метро «Спортивная»

Рядом с пляжем будет располагаться станция метро «Спортивная»

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Пляж «Наутилус» и территория котлована «Горский» в концепции мастерской «Адаптик-А» поделены на несколько функциональных зон. В концепции от мастерской пользоваться парком можно будет круглогодично. В парке также после 2030 года планируется сквозная трасса.

— Будет развитая сеть веломаршрутов, подключенная к городским маршрутам, — рассказали в «Адаптик-А». Велодорожки также подкрепляются сетью маршрутов для пеших прогулок.

Предполагается, что в парке будут физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом и бассейн. Как эти зоны будут работать в зимнее время, пока непонятно. Из зимних развлечений пока предполагаются каток и маршруты для прогулок с местами, где можно будет погреться.

На плане предполагается <nobr class="_">11 объектов</nobr> в парке

На плане предполагается 11 объектов в парке

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Зоной притяжения также может стать яхт-клуб

Зоной притяжения также может стать яхт-клуб

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Острый вопрос для зоны парка и пляжа — жилая застройка. В проекте «Адаптик-А» два объекта застройки. Под два объекта выделено 6,2 га. Один — объект малоэтажной застройки, второй — многоэтажный. Архитекторы предлагают построить гостиницу. Они отмечают, что она будет актуальна для Ледового дворца рядом.

Создатели проекта настаивают на том, чтобы жилой застройки и ТРЦ не было на территории парка

Создатели проекта настаивают на том, чтобы жилой застройки и ТРЦ не было на территории парка

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— Благодаря тому, что концепцией не предусматривается жилая застройка, существующая дорожно-транспортная сеть справляется с дорожно-транспортной нагрузкой. Эти данные были подтверждены компьютерным моделированием, — рассказал Павел Носарев, главный архитектор мастерской «Адаптик-А».

В документах гостиницы обозначены как «зона под апартаменты», объясняют архитекторы. По документам на это место может встать как гостиница, так и жилые квартиры, которые будут сдаваться.

Антон Тыртышный, депутат горсовета, выступил против того, чтобы зона отводилась под апартаменты.

— Антон Григорьевич говорит о том, что в итоге может получиться в результате освоения территории. Например, девелопер в угоду своей выгоды организуется по реализации гостиничных номеров. И мы получим территорию, наверное, управляемую, но не встраиваемую в общую концепцию территории Ледовой арены, — прокомментировал Алексей Кондратьев, председатель совета.

Александр Ложкин, главный архитектор Новосибирска, выступил за то, чтобы на территории парка были постоянные жители.

— Постоянные жители — это общественный контроль над территорией. Если жителей нет, то территория превращается в ничью. Естественно, она заполняется маргинальными людьми, — считает Александр Ложкин.

Концепция парка с просьбой о некоторых доработках была принята советом единогласно. После доработок проект должен будет представлен в мэрии. Пока также непонятна стоимость строительства такого парка.

Архитектурная мастерская «Адаптик-А» известна в городе в том числе за счет разработанных концепций парков. Они работали над концепцией Заельцовского парка, парка «Городское начало» и парка возле реки Ельцовка-1.

ООО «Адаптик-А» существует с октября 2013 года. Директор компании — Игорь Карнаухов. В компании три учредителя: Игорь Карнаухов, Александр Савинов и Павел Носарев. Чистая прибыль компании за 2020 год — 925 тысяч рублей.

Городской пляж входит в концепцию создания в городе Новосибирске водно-зеленого каркаса, который помог бы городу создать такую систему в связке с природой, чтобы он мог противостоять климатическим изменениям. Что такое ВЗГК и как он будет реализовываться в Новосибирске, вы можете узнать в материале по ссылке.

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