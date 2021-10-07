Гостиница, бассейны и яхт-клуб: что может появиться на пляже «Наутилус» в Новосибирске

В Новосибирске приняли концепцию парка рядом с пляжем «Наутилус»
В Новосибирске 6 октября на архитектурно-градостроительном совете Новосибирска мастерская «
Новое оформление пляжа на левом берегу и озера должны быть готовы к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Так как пляж «Наутилус» находится в пешей доступности от ЛДС, то он должен стать частью одной застраиваемой зоны. В планах, что «Наутилус» будет объединен вместе с парком «Арена» и Бугринской рощей. Проект парка, который представили архитекторы «
Пляж «Наутилус» и территория котлована «Горский» в концепции мастерской «
— Будет развитая сеть веломаршрутов, подключенная к городским маршрутам, — рассказали в «
Предполагается, что в парке будут физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом и бассейн. Как эти зоны будут работать в зимнее время, пока непонятно. Из зимних развлечений пока предполагаются каток и маршруты для прогулок с местами, где можно будет погреться.
Острый вопрос для зоны парка и пляжа — жилая застройка. В проекте «
— Благодаря тому, что концепцией не предусматривается жилая застройка, существующая дорожно-транспортная сеть справляется с дорожно-транспортной нагрузкой. Эти данные были подтверждены компьютерным моделированием, — рассказал Павел Носарев, главный архитектор мастерской «
В документах гостиницы обозначены как «зона под апартаменты», объясняют архитекторы. По документам на это место может встать как гостиница, так и жилые квартиры, которые будут сдаваться.
Антон Тыртышный, депутат горсовета, выступил против того, чтобы зона отводилась под апартаменты.
— Антон Григорьевич говорит о том, что в итоге может получиться в результате освоения территории. Например, девелопер в угоду своей выгоды организуется по реализации гостиничных номеров. И мы получим территорию, наверное, управляемую, но не встраиваемую в общую концепцию территории Ледовой арены, — прокомментировал Алексей Кондратьев, председатель совета.
Александр Ложкин, главный архитектор Новосибирска, выступил за то, чтобы на территории парка были постоянные жители.
— Постоянные жители — это общественный контроль над территорией. Если жителей нет, то территория превращается в ничью. Естественно, она заполняется маргинальными людьми, — считает Александр Ложкин.
Концепция парка с просьбой о некоторых доработках была принята советом единогласно. После доработок проект должен будет представлен в мэрии. Пока также непонятна стоимость строительства такого парка.
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