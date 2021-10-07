Гостиница, бассейны и яхт-клуб: что может появиться на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Пляж «Наутилус» и территория котлована «Горский» в концепции мастерской « Адаптик-А » поделены на несколько функциональных зон. В концепции от мастерской пользоваться парком можно будет круглогодично. В парке также после 2030 года планируется сквозная трасса.

— Будет развитая сеть веломаршрутов, подключенная к городским маршрутам, — рассказали в « Адаптик-А ». Велодорожки также подкрепляются сетью маршрутов для пеших прогулок.

Предполагается, что в парке будут физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом и бассейн. Как эти зоны будут работать в зимнее время, пока непонятно. Из зимних развлечений пока предполагаются каток и маршруты для прогулок с местами, где можно будет погреться.