Будут работать до холодов: возле Бугринской рощи создадут комплекс бассейнов — первый откроется уже осенью

В Новосибирске для создания бассейнов в Бугринской роще пригласили канадца Томми Данга — прежде он занимался похожими проектами у себя на родине. Он также выступил инвестором в проекте Soho Pool Club. Ожидается, что в парке появятся три бассейна — накануне на их будущей территории прошло совещание с создателями проекта и властями.

Как рассказывает руководитель проекта Soho Pool Club Дмитрий Котов, Томми принес в проект идею удлинить сезон и максимально перестать зависеть от погодных условий.



— Есть разные способы для технической эксплуатации в разное время года: что вода будет теплой, что будет предложено очень интересная концепция в рамках питания. Идея, что точка притяжения у объекта это не вода, это питание, это дискотеки, фильмы на воздухе, романтическое времяпрепровождения и шикарный вид на реку, — поделился Дмитрий Котов.

