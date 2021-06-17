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Будут работать до холодов: возле Бугринской рощи создадут комплекс бассейнов — первый откроется уже осенью

К работе над проектом подключился инвестор из Канады

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Будущее место отдыха располагается под Бугринским мостом

Будущее место отдыха располагается под Бугринским мостом

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Новый центр отдыха Soho в Бугринской роще обещают открыть в 2022 году

В Новосибирске для создания бассейнов в Бугринской роще пригласили канадца Томми Данга — прежде он занимался похожими проектами у себя на родине. Он также выступил инвестором в проекте Soho Pool Club. Ожидается, что в парке появятся три бассейна — накануне на их будущей территории прошло совещание с создателями проекта и властями.

Как рассказывает руководитель проекта Soho Pool Club Дмитрий Котов, Томми принес в проект идею удлинить сезон и максимально перестать зависеть от погодных условий.

— Есть разные способы для технической эксплуатации в разное время года: что вода будет теплой, что будет предложено очень интересная концепция в рамках питания. Идея, что точка притяжения у объекта это не вода, это питание, это дискотеки, фильмы на воздухе, романтическое времяпрепровождения и шикарный вид на реку, — поделился Дмитрий Котов.

Бассейны с подогревом рядом с пляжем в Бугринской роще откроются уже осенью и будут работать до холодов. Приехавший помогать строительству канадец, смотря на пустующее расчищенное поле, не перестает повторять, что всё будет «очень красиво».

— Моя работа — это принести что-то новое в проект. Новые идеи и инновации в этот проект. Погода в Канаде и погода в России очень похожи, и мой опыт строительства центров отдыха в Канаде может быть полезен в России, — рассказал Томми.

Осенью собираются открыть самый большой бассейн — 16 × 35 метров. Остальные объекты отдыха будут закончены перед началом летнего сезона 2022 года. Планируются еще два бассейна: подростковый, 15 × 6 метров, и детский, 12 × 6 метров. Также создатели обещают, что посещение зоны отдыха будет интересно и с гастрономической точки зрения. Также к бассейнам прилагается водопад и место под дискотеки.

— К началу сезона 2022 года мы должны этот объект полностью должны сдать. Первая часть будет готова для запуска, я надеюсь, что мы сумеем согласовать с муниципалитетом, чтобы люди смогли этим воспользоваться, потому что это будет уже законченный вариант первого этапа, — рассказал Дмитрий Котов.

Посещение бассейнов будет стоить около 1000 рублей, при этом пляж, который существует сейчас, будет по-прежнему бесплатным.

Место под будущую зону отдыха расчищено и ограждено

Место под будущую зону отдыха расчищено и ограждено

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Помимо бассейнов, на небольшой горке за местом планируемых бассейнов хотят сделать гору для катания на «ватрушках» и сноубординга. Гора, как утверждает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, идеально подойдет для начинающих сноубордистов.

— Мы его спланируем уже в этом году, и там будет подъемник. Для сноутюбинга и сноуборда. Много места необязательно, всё зависит от того, какие препятствия и аттракционы мы сможем организовать, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Котов.

Работа над благоустройством места отдыха в Бугринской роще идет одновременно со строительством парка «Арена».

— В этом году мы начали строить парк «Арена», который происходит рядом с парком ЛДС, и мы планируем на перспективу и это согласовано с губернатором, что эти два парка будут соединены, то есть «Бугринская роща» и «Арена», чтобы это превратилось в одну большую рекреационную зону для жителей. Той частью мы усиленно занимаемся, и здесь вы видите, что тоже начались преобразования, — рассказывает Анна Терешкова, начальник департамента культуры, отдыха и спорта.

Пляж в Бугринской роще среди жителей место популярное. Это один из немногих разрешенных пляжей в Новосибирской области, который имеет всю сертификацию.

В среду днем на пляже отдыхало много новосибирцев

В среду днем на пляже отдыхало много новосибирцев

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Игорь Долозов, заместитель директора МАУК «Городские парки культуры и отдыха», сообщил, что бассейны и трасса для катания были предусмотрены еще до создания парка «Бугринская роща».

— У парка «Бугринская роща» есть разработанная концепция развития. Открытые охлаждающие бассейны и трасса для катания на сноутюбингах являются якорными элементами этой концепции, поэтому с нулевого цикла мы планировали, что эти объекты будут располагаться здесь, — поделился Игорь Долозов.

Расчищенная зона под бассейны выходит прямо на пляж

Расчищенная зона под бассейны выходит прямо на пляж

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Сотрудничать с «Транспортным агентством» муниципалитет решил после проведения конкурса на аренду оборудования в марте 2021 года. При этом при разработке концепции бассейнов, по словам Игоря Долозова, учитывались мнения посетителей парка.

Ранее на бассейны Soho жителям Новосибирска предлагали скинуться по 500 тысяч рублей. Проект планируют окупить за два года. О встрече инвесторов бассейнов с подогревами писал обозреватель НГС Стас Соколов.

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бассейнпаркстроительство
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