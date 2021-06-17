Будут работать до холодов: возле Бугринской рощи создадут комплекс бассейнов — первый откроется уже осенью

Новый центр отдыха Soho в Бугринской роще обещают открыть в 2022 году
В Новосибирске для создания бассейнов в Бугринской роще пригласили канадца Томми Данга — прежде он занимался похожими проектами у себя на родине. Он также выступил инвестором в проекте Soho Pool Club. Ожидается, что в парке появятся три бассейна — накануне на их будущей территории прошло совещание с создателями проекта и властями.
Как рассказывает руководитель проекта Soho Pool Club Дмитрий Котов, Томми принес в проект идею удлинить сезон и максимально перестать зависеть от погодных условий.
— Есть разные способы для технической эксплуатации в разное время года: что вода будет теплой, что будет предложено очень интересная концепция в рамках питания. Идея, что точка притяжения у объекта это не вода, это питание, это дискотеки, фильмы на воздухе, романтическое времяпрепровождения и шикарный вид на реку, — поделился Дмитрий Котов.
Бассейны с подогревом рядом с пляжем в Бугринской роще откроются уже осенью и будут работать до холодов. Приехавший помогать строительству канадец, смотря на пустующее расчищенное поле, не перестает повторять, что всё будет «очень красиво».
— Моя работа — это принести что-то новое в проект. Новые идеи и инновации в этот проект. Погода в Канаде и погода в России очень похожи, и мой опыт строительства центров отдыха в Канаде может быть полезен в России, — рассказал Томми.
Осенью собираются открыть самый большой бассейн —
— К началу сезона
Посещение бассейнов будет стоить около
Помимо бассейнов, на небольшой горке за местом планируемых бассейнов хотят сделать гору для катания на «ватрушках» и сноубординга. Гора, как утверждает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, идеально подойдет для начинающих сноубордистов.
— Мы его спланируем уже в этом году, и там будет подъемник. Для сноутюбинга и сноуборда. Много места необязательно, всё зависит от того, какие препятствия и аттракционы мы сможем организовать, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Котов.
Работа над благоустройством места отдыха в Бугринской роще идет одновременно со строительством парка «Арена».
— В этом году мы начали строить парк «Арена», который происходит рядом с парком ЛДС, и мы планируем на перспективу и это согласовано с губернатором, что эти два парка будут соединены, то есть «Бугринская роща» и «Арена», чтобы это превратилось в одну большую рекреационную зону для жителей. Той частью мы усиленно занимаемся, и здесь вы видите, что тоже начались преобразования, — рассказывает Анна Терешкова, начальник департамента культуры, отдыха и спорта.
Пляж в Бугринской роще среди жителей место популярное. Это один из немногих разрешенных пляжей в Новосибирской области, который имеет всю сертификацию.
Игорь Долозов, заместитель директора МАУК «Городские парки культуры и отдыха», сообщил, что бассейны и трасса для катания были предусмотрены еще до создания парка «Бугринская роща».
— У парка «Бугринская роща» есть разработанная концепция развития. Открытые охлаждающие бассейны и трасса для катания на сноутюбингах являются якорными элементами этой концепции, поэтому с нулевого цикла мы планировали, что эти объекты будут располагаться здесь, — поделился Игорь Долозов.
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