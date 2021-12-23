Бывшую военную часть за «Родниками» продали под застройку за 780 миллионов рублей

Федеральное агентство ДОМ.РФ с торгов продало территорию заброшенной военной части в Мочище — за нее удалось получить в 4 раза больше, чем просили изначально. Достался участок в 30 гектаров новосибирской компании «Антей» — дочерней структуре «Расцветай Инвеста».



Торги прошли 17 декабря. На них, согласно документам, выставили комплекс из 39 объектов недвижимости общей площадью 18,6 тысячи квадратных метров и земельного участка площадью 288,1 тысячи. Стартовая цена была установлена в 176,8 миллиона рублей, из них 159,3 миллиона просили только за землю, кадастровая стоимость большинства руинированных построек составляет 1 рубль .

