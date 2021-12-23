Бывшую военную часть за «Родниками» продали под застройку за 780 миллионов рублей

Федеральное агентство ДОМ.РФ с торгов продало территорию заброшенной военной части в Мочище — за нее удалось получить в 4 раза больше, чем просили изначально. Достался участок в 30 гектаров новосибирской компании «Антей» — дочерней структуре «Расцветай Инвеста».
Торги прошли 17 декабря. На них, согласно документам, выставили комплекс из 39 объектов недвижимости общей площадью 18,6 тысячи квадратных метров и земельного участка площадью 288,1 тысячи. Стартовая цена была установлена в 176,8 миллиона рублей, из них 159,3 миллиона просили только за землю, кадастровая стоимость большинства руинированных построек составляет
Военная часть расположена на территории Мочище, через дорогу от торгового комплекса «Фудсиб» и границы микрорайона Родники. На нее претендовали 11 участников торгов, в том числе и уже известные в Новосибирске крупные застройщики: ОАО «ТДСК» (строит ЖК «Аквамарин» на берегу Оби), СЗ «Новосибирский квартал» (строит жилые дома в Краснообске и на Затулинке), компания «Сибирский дом» Ольги Гребенюк (вместе с супругом Тимуром Саттаровым она совладеет несколькими компаниями и строит, в частности, ЖК «Кварталы Немировича»), «Энергострой» (дочерняя компания «Энергомонтажа» — крупнейшего застройщика Родников), «Дар» (строит поселок «Берёзки-Элитное»).
В ходе торгов стоимость земли и строений выросла до 779,8 миллиона рублей — самую большую сумму предложила новосибирская компания «Антей». По данным «Контур.Фокуса», компания образована полтора месяца назад как дочерняя структура «Расцветай Инвеста», конечные владельцы — Владислав Савельев и Глеб Половников (подробно схему владения компанией НГС уже описывал). В компании отказались комментировать приобретение.
Это не первая подобная дорогостоящая покупка компании. Например, в том же районе за 733 миллиона компания приобрела обанкротившийся завод. А территория завода «Швабе» возле площади Калинина обошлась компании в 1,3 миллиарда рублей — сегодня «Расцветай» уже строит здесь первую очередь нового жилого комплекса.