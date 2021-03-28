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Новосибирский застройщик за 733 миллиона купил завод в Калининском районе. Показываем на карте, где он находится

Владельца участка, компанию «Сибавтобан», признали банкротом

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Группа «Расцветай» купила с торгов асфальтобетонный завод в Новосибирске

Группа «Расцветай» купила с торгов асфальтобетонный завод в Новосибирске

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Имущество компании-строителя Бугринского моста продали с торгов

В Новосибирске продали с торгов комплекс зданий и территорию асфальтобетонного завода на улице Игарской, которыми владела компания «Сибавтобан». Покупателем стала компания «Аквамарин», предложившая за них 733,4 миллиона рублей.

Общая площадь всех проданных зданий и сооружений — больше 10 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка — 174,6 тысячи квадратов. Начальная стоимость комплекса составляла 458,43 миллиона рублей, но выросла в результате торгов. В октябре прошлого года объявление о продаже территории также публиковали на сайте ГК «Абажур» по цене почти 750 миллионов. В объявлении указывали, что на участке расположено 17 строений, есть водо-, электро- и газоснабжение, газовая котельная и 5 железнодорожных путей протяженностью 765 метров.

При этом два участка в центре территории принадлежат другим лицам, подъезд к ним организован по проданной территории завода с помощью трехстороннего соглашения о сервитуте на 5 лет.

Территория завода находится по соседству с жилым комплексом «На Фадеева» в микрорайоне Северный

Территория завода находится по соседству с жилым комплексом «На Фадеева» в микрорайоне Северный

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На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве указано, что с победителем торгов, компанией «Аквамарин», уже заключен договор. По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит ООО «Расцветай Инвест», которая в свою очередь входит в ГК «Расцветай». В группе отказались комментировать приобретение.

Компания «Сибавтобан» получила иск о банкротстве весной 2019 года из-за долга в 3,2 миллиона рублей. Тем же летом в ней ввели временное управление, общая сумма долгов к тому моменту увеличилась до 15,1 млн рублей. В 2018 году стало известно о миллионной задолженности по зарплате в компании.

«Сибавтобан» до середины 2016 года контролировал также обанкротившийся «Сибмост». Компания строила Бугринский мост, Восточный обход и городские дороги. Как писал «КоммерсантЪ», причиной банкротства могли стать судебные споры вокруг дорожного строительства в Крыму, где «Сибавтобан» был подрядчиком.

ГК «Расцветай» не впервые приобретает крупную промышленную площадку: в 2018 году группа стала владельцем территории предприятия «Швабе — Оборона и Защита» на Красном проспекте, покупка обошлась ей почти в 1,3 миллиарда рублей.

В прошлом году жилье на месте собственного производства анонсировал другой крупный новосибирский застройщик — «КПД-Газстрой»: компания построит новый микрорайон с парком у озера на улице Тайгинской.

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ГК «Расцветай»Сибавтобанбанкротствоаукционы по продаже имущества
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