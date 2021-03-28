Новосибирский застройщик за 733 миллиона купил завод в Калининском районе. Показываем на карте, где он находится

В Новосибирске продали с торгов комплекс зданий и территорию асфальтобетонного завода на улице Игарской, которыми владела компания «Сибавтобан». Покупателем стала компания «Аквамарин», предложившая за них 733,4 миллиона рублей.



Общая площадь всех проданных зданий и сооружений — больше 10 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка — 174,6 тысячи квадратов. Начальная стоимость комплекса составляла 458,43 миллиона рублей, но выросла в результате торгов. В октябре прошлого года объявление о продаже территории также публиковали на сайте ГК «Абажур» по цене почти 750 миллионов . В объявлении указывали, что на участке расположено 17 строений, есть водо-, электро- и газоснабжение, газовая котельная и 5 железнодорожных путей протяженностью 765 метров .

