Новосибирский застройщик за 733 миллиона купил завод в Калининском районе. Показываем на карте, где он находится

Имущество компании-строителя Бугринского моста продали с торгов
В Новосибирске продали с торгов комплекс зданий и территорию асфальтобетонного завода на улице Игарской, которыми владела компания «Сибавтобан». Покупателем стала компания «Аквамарин», предложившая за них
Общая площадь всех проданных зданий и сооружений — больше
При этом два участка в центре территории принадлежат другим лицам, подъезд к ним организован по проданной территории завода с помощью трехстороннего соглашения о сервитуте на 5 лет.
На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве указано, что с победителем торгов, компанией «Аквамарин», уже заключен договор. По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит ООО «Расцветай Инвест», которая в свою очередь входит в ГК «Расцветай». В группе отказались комментировать приобретение.
Компания «Сибавтобан» получила иск о банкротстве весной 2019 года из-за долга в 3,2 миллиона рублей. Тем же летом в ней ввели временное управление, общая сумма долгов к тому моменту увеличилась до
«Сибавтобан» до середины 2016 года контролировал также обанкротившийся «Сибмост». Компания строила Бугринский мост, Восточный обход и городские дороги. Как писал «КоммерсантЪ», причиной банкротства могли стать судебные споры вокруг дорожного строительства в Крыму, где «Сибавтобан» был подрядчиком.
ГК «Расцветай» не впервые приобретает крупную промышленную площадку: в 2018 году группа стала владельцем территории предприятия «Швабе — Оборона и Защита» на Красном проспекте, покупка обошлась ей почти в
В прошлом году жилье на месте собственного производства анонсировал другой крупный новосибирский застройщик — «КПД-Газстрой»: компания построит новый микрорайон с парком у озера на улице Тайгинской.