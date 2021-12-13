«Категорически против большой парковки»: как застройщик и мэрия сократили 501 стоянку ради трех новых «свечек»

Тех, кто высказался за разрешение отклонений застройщика, было существенно больше. Некоторые оставили по два-три комментария. Правда, уточнил Рязанцев, при подсчете комиссией было забраковано больше половины комментариев: часть — из-за продублированных сообщений, другие — из-за несовпадения прописки комментатора. Мы процитировали несколько, на наш взгляд, парадоксальных сообщений сторонников сокращения количества парковок, проголосовавших за отклонение. Авторский стиль сохранен.



— Повсюду уже эти машины и парковки, город будто для этого. Пусть вон в специальных местах оставляют свои машины, уже спокойно не пройти, все время что и делаешь как оглядываешься, пусть хоть на преддомовой территории такого не будет. (Панин В. А.)



— Неза чем эти огромные парковки они лиш мишают. я за разрешения на отклонения. (Ялтонский А. В.)



— Большая парковка может стать местом сбора всякой хулиганьи на потрепанных девятках и улычных лихачей, которые решат ‘погонять’ кругами по ней. (Никитина Н. А.)



— Дети или животные могут пострадать из за невменяемых водителей, это слишком большой риск маленькая парковка лучше... (Мосягина О.А.)



— Из-за того, что на большой парковке будет много машин, которые будут выезжать примерно в одно и то же время, можно будет опоздать на работу. (Савельева И. В.)



— Считаю что маленькая парковка лучше большой по причине того, что большая парковка занимает слишком много места, которое можно впустить во что-нибудь полезное, например, сделать небольшой сквер, сделать удобнее и безопаснее детскую площадку, что бы она была чуть дальше от дороги и машин, опять же для комфорта жильцов которые будут пользоваться той же самой парковкой. (Храмшина А. И.)



— Я за отклонения. Они не значительные вреда не будет. а от нового здания — только польза, удобство и комфорт. (Липская О. А.)



— Дома уже построены, 78 парковок хватит если застройщики рассчитали количество людей и машин, думаю 579 слишком много и половина будет пустовать. (Петренко В. А.)



— РАЗРЕШИТЕ СТРОИТЬ — ВЕДЬ СТРОИТЬ ЭТО ВСЕГДА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧСТВА - ДОБРО. Я ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Антонов А. Г.)



— Я устал видеть вокруг одни парковки! Пусть лучше будут новые дома! (Попов И. Б.)



— Подумать только, дом или парковка. Очевидно! За, За и еще раз за. Мы с Женой полностью поддерживаем предоставление отклонений!!! (Тяпкин А.В.)



— Не считаю правильным устраивать парковочные поля на левом берегу. Полностью поддерживаю предоставление отклонений. (Поступака В. В.)



— Категорически против большой парковки. Нужно развивать здания, а не огромные парковки. (Савенко И.В.)



— Здесь очевидно, что застройщик побеспокоился о будущих жильцах данного микрорайона, и разместил парковочные места за границей земельного участка, тем самым увеличив комфорт данного комплекса. (Гляненко А.В.)



— Меньше парковочных мест значит больше зелени, мест для отдыха и прогулок. (Таскае ва З. Ф. )



— За предоставление отклонений парковку урежут и жильцы будут ставить свои авто непонятно где. Надежды на мэрию в решении проблем с парковками совсем нет. (Обидин А. А.)



— Нужно сделать как можно меньше парковок! Хочу наблюдать нормальную инфраструктуру, а не одни машины вокруг. (Богданов И. Ю.)



— Хватит уже застраивать все вокруг парковками, пусть лучше будет красивое здание. (Ильин В. В.)



— Я ЗА предоставление отклонений, ибо мир не стоит на месте, меняется жизнь, нужно менять и нормативы. При строительстве Эйфелевой башни было много противников сооружения, однако мир увидел чудо света. Не нужно бояться перемен. (Шмакова И. П.)



— Я за строительство города, за его развитие и рост, за красоту и удобство! уверена, что наш мэр поддержит меня и даст разрешение на строительство! Анатолий Евгеньевич, я за вас всегда голосовала, и сейчас голосую за наш город вместе с вами! общими усилиями наш родной Новосибирск будет лучшим в стране! голосую за предоставление разрешений на строительство. (Крылова А. П.)



Что это дает застройщику и жильцам новостроек

Но главный вопрос у координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева к выносу 501 парковочного места на муниципальную землю. По его словам, заключенный договор на использование городской земли не равноценен договору аренды, заключается на год и по истечении срока, если мэрии для чего-то понадобится земля, может быть просто не продлен. Тогда и может случиться негативный сценарий развития событий, которого опасаются жители соседнего с ЖК частного сектора.

— Сейчас у них получилось, что при 1100 квартирах на земельном участке [на все дома] остается 78 парковочных мест. Всё остальное выносится на муниципальные земли с правом пользования. Не в аренду, не в собственность, а просто — право пользоваться. Но дело в том, что мэрия право пользования может легко расторгнуть. Точно такие же истории были в «Белых росах», во «Флотилии»… Иными словами, выносят парковки на муниципальную территорию, а город потом хочет там дорогу построить, а ему жители не дают, — делится опасениями Рязанцев.

В ЖК «Белые росы» стоянку застройщик разместил на соседнем участке, который был предназначен под строительство гостиницы. Жители жилого комплекса об этом даже не догадывались, а были поставлены перед фактом, когда их стоянку начали готовить под застройку. А в ЖК «Флотилия» парковочные места, которыми изначально завлекали дольщиков, были размещены на муниципальной земле. Позже городская власть решила проложить по этому участку дорогу.

