«Категорически против большой парковки»: как застройщик и мэрия сократили 501 стоянку ради трех новых «свечек»

В новом ЖК на улице Ватутина в Новосибирске сложилась дикая ситуация. Застройщик — ООО «СЗ "Акация на Ватутина"» — с позволения мэрии на участке, где планировался дом и огромная парковка на 579 мест, построил еще три дома — в итоге на клочке земли появились четыре «свечки» на тысячу квартир и 78 парковок. В это время жители соседнего частного сектора через суды отменили позволившее это изменение постановление мэра, поставив под вопрос законность такой корректировки. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался, как подобное случилось, что будет делать застройщик и как может сказаться на жильцах ЖК «Акация на Ватутина» вынос стоянок на муниципальные земли.
С чего всё начиналось
Компания «Акация на Ватутина» (прежнее название — «Аврора») приступила к постройке
По данным системы «Контур.Фокус», почти 100% ООО «СЗ "Акация на Ватутина"» принадлежит ООО «Расцветай Инвест». Конечным владельцем «Контур.Фокус» еще недавно указывал только крупного новосибирского девелопера Глеба Половникова. Но 8 ноября в ООО «Расцветай Инвест» появился еще один учредитель — Савельев Владислав Иванович, которому стало принадлежать около 59% компании, а с 3 декабря — уже более 77%. Около 23% остается у Половникова.
Владислав Савельев в прошлом был одним из учредителей ликвидированного НП «Союз ветеранов единоборств» и директором строительной фирмы «Стратегия». С 2010 по 2020 год работал депутатом Заксобрания НСО от ЛДПР.
Корректировка на участке ЖК не устроила жителей расположенного рядом частного сектора. Они опасались, что из-за отсутствия парковок всё вокруг будет заставлено машинами, и подали в суд. Дело прошло несколько инстанций, и в итоге постановление мэрии было признано незаконным. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово в этом октябре подтвердил решение первого, районного, суда.
Вот только к тому моменту три из четырех домов были достроены, еще один заканчивали — место под парковку было застроено. Компания изначально собиралась идти в Верховный суд на обжалование. Но в итоге вернулась в мэрию за повторным согласованием замены парковок на дома.
При этом количество парковочных мест в описании ЖК на сайте стройфирмы не изменилось — 579, их разместили на муниципальной земле вокруг участка застройщика.
Сокращение парковки на 500 машино-мест
В конце ноября 2021 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новосибирска повторно рассмотрела запрос компании «Акация на Ватутина» на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
— Комиссия проголосовала: 19 — за, 3 — против и 2 воздержались. Но при этом председатель комиссии (начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. — Прим. ред.) дал поручение правовому департаменту изучить правовую основу заявления застройщика. <…> Но комиссия всё равно уже проголосовала за. <…>
На комиссии обсуждалось три вопроса [по разным застройщикам] и фактически все три вопроса были сведены к сокращению машино-мест. Что вызывает сильное удивление: при той обстановке в городе, когда у нас плотность застройки очень высокая, мэрия нацелена только строить и строить. При этом за последние годы улично-дорожная сеть города практически не меняется, а обстановка только ухудшается. <…>
При получении разрешения на строительство многоквартирного дома застройщик обязан по нормативам рассчитать, сколько [в доме] квартир и предоставить машино-места. А застройщик, уходя от этого, как бы уплотняет застройку и решает свои коммерческие цели, — негодует в беседе с НГС участник обсуждения, житель частного сектора у ЖК Сергей Егоров.
Два других обсуждения на комиссии касались участка в ЖК «Акварельный 3.0» компании «Союз-Инвест» и участка на улице Сибиряков-Гвардейцев за типографией «Советская Сибирь», где дом достраивают дольщики. Дольщикам согласовали отклонение, так как без этого они не смогли бы закончить дом, который много лет назад начинали строить по старым нормативам. «Союз-Инвесту» в согласовании отказали.
Последнее слово теперь за мэром Новосибирска Анатолием Локтем: он должен подписать постановление, чтобы утвердить финальное решение по этим вопросам, включая сокращение 500 парковочных мест в «Акации на Ватутина». С учетом того, что дома на месте парковки уже стоят, отказать застройщику будет непросто.
Комментарии застройщика и мэрии
В компании «Расцветай» в ответ на журналистский запрос объяснили свои действия так:
— Судом кассационной инстанции было отменено заключение комиссии о возможности отклонения от предельных параметров разрешения строительства ЖК «Акация на Ватутина», в связи с тем, что по мнению суда, не была соблюдена процедура проведения заседания: отсутствовал необходимый кворум; подано повторное заявление и рассмотрено комиссией при соблюдении кворума, — проговорили хронологию в компании.
В мэрии сообщили корреспонденту НГС, что процедура согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства идет в соответствии с законом: на основании заключения комиссии и с учетом мнения горожан на сайте «Электронная демократия Новосибирской области», большинство из которых выступило за такое изменение.
Более того, заметили в мэрии, те муниципальные земли, на которых сейчас размещены парковки, используются застройщиком в рамках полученного от мэрии разрешения.
— Полученное разрешение (
Народ к сокращению парковок готов?!
Действительно, как и говорят в мэрии, в рамках общественного обсуждения предложение застройщика несколько дней было доступно для комментирования на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». До начала комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, на сайте было оставлено около 900 сообщений — и за, и против. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, который часто участвует в общественных слушаниях и присутствовал на этом совещании, посчитал такую активность аномальной — такого выражения мнений он не припомнил ни по одному обсуждению.
Тех, кто высказался за разрешение отклонений застройщика, было существенно больше. Некоторые оставили по два-три комментария. Правда, уточнил Рязанцев, при подсчете комиссией было забраковано больше половины комментариев: часть — из-за продублированных сообщений, другие — из-за несовпадения прописки комментатора. Мы процитировали несколько, на наш взгляд, парадоксальных сообщений сторонников сокращения количества парковок, проголосовавших за отклонение. Авторский стиль сохранен.
— Повсюду уже эти машины и парковки, город будто для этого. Пусть вон в специальных местах оставляют свои машины, уже спокойно не пройти, все время что и делаешь как оглядываешься, пусть хоть на преддомовой территории такого не будет. (Панин В. А.)
— Неза чем эти огромные парковки они лиш мишают. я за разрешения на отклонения. (Ялтонский А. В.)
— Большая парковка может стать местом сбора всякой хулиганьи на потрепанных девятках и улычных лихачей, которые решат ‘погонять’ кругами по ней. (Никитина Н. А.)
— Дети или животные могут пострадать из за невменяемых водителей, это слишком большой риск маленькая парковка лучше... (Мосягина О.А.)
— Из-за того, что на большой парковке будет много машин, которые будут выезжать примерно в одно и то же время, можно будет опоздать на работу. (Савельева И. В.)
— Считаю что маленькая парковка лучше большой по причине того, что большая парковка занимает слишком много места, которое можно впустить во что-нибудь полезное, например, сделать небольшой сквер, сделать удобнее и безопаснее детскую площадку, что бы она была чуть дальше от дороги и машин, опять же для комфорта жильцов которые будут пользоваться той же самой парковкой. (Храмшина А. И.)
— Я за отклонения. Они не значительные вреда не будет. а от нового здания — только польза, удобство и комфорт. (Липская О. А.)
— Дома уже построены, 78 парковок хватит если застройщики рассчитали количество людей и машин, думаю 579 слишком много и половина будет пустовать. (Петренко В. А.)
— РАЗРЕШИТЕ СТРОИТЬ — ВЕДЬ СТРОИТЬ ЭТО ВСЕГДА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧСТВА - ДОБРО. Я ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Антонов А. Г.)
— Я устал видеть вокруг одни парковки! Пусть лучше будут новые дома! (Попов И. Б.)
— Подумать только, дом или парковка. Очевидно! За, За и еще раз за. Мы с Женой полностью поддерживаем предоставление отклонений!!! (Тяпкин А.В.)
— Не считаю правильным устраивать парковочные поля на левом берегу. Полностью поддерживаю предоставление отклонений. (Поступака В. В.)
— Категорически против большой парковки. Нужно развивать здания, а не огромные парковки. (Савенко И.В.)
— Здесь очевидно, что застройщик побеспокоился о будущих жильцах данного микрорайона, и разместил парковочные места за границей земельного участка, тем самым увеличив комфорт данного комплекса. (Гляненко А.В.)
— Меньше парковочных мест значит больше зелени, мест для отдыха и прогулок. (Таскае
— За предоставление отклонений парковку урежут и жильцы будут ставить свои авто непонятно где. Надежды на мэрию в решении проблем с парковками совсем нет. (Обидин А. А.)
— Нужно сделать как можно меньше парковок! Хочу наблюдать нормальную инфраструктуру, а не одни машины вокруг. (Богданов И. Ю.)
— Хватит уже застраивать все вокруг парковками, пусть лучше будет красивое здание. (Ильин В. В.)
— Я ЗА предоставление отклонений, ибо мир не стоит на месте, меняется жизнь, нужно менять и нормативы. При строительстве Эйфелевой башни было много противников сооружения, однако мир увидел чудо света. Не нужно бояться перемен. (Шмакова И. П.)
— Я за строительство города, за его развитие и рост, за красоту и удобство! уверена, что наш мэр поддержит меня и даст разрешение на строительство! Анатолий Евгеньевич, я за вас всегда голосовала, и сейчас голосую за наш город вместе с вами! общими усилиями наш родной Новосибирск будет лучшим в стране! голосую за предоставление разрешений на строительство. (Крылова А. П.)
Что это дает застройщику и жильцам новостроек
Но главный вопрос у координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева к выносу 501 парковочного места на муниципальную землю. По его словам, заключенный договор на использование городской земли не равноценен договору аренды, заключается на год и по истечении срока, если мэрии для чего-то понадобится земля, может быть просто не продлен. Тогда и может случиться негативный сценарий развития событий, которого опасаются жители соседнего с ЖК частного сектора.
— Сейчас у них получилось, что при 1100 квартирах на земельном участке [на все дома] остается 78 парковочных мест. Всё остальное выносится на муниципальные земли с правом пользования. Не в аренду, не в собственность, а просто — право пользоваться. Но дело в том, что мэрия право пользования может легко расторгнуть. Точно такие же истории были в «Белых росах», во «Флотилии»… Иными словами, выносят парковки на муниципальную территорию, а город потом хочет там дорогу построить, а ему жители не дают, — делится опасениями Рязанцев.
В ЖК «Белые росы» стоянку застройщик разместил на соседнем участке, который был предназначен под строительство гостиницы. Жители жилого комплекса об этом даже не догадывались, а были поставлены перед фактом, когда их стоянку начали готовить под застройку. А в ЖК «Флотилия» парковочные места, которыми изначально завлекали дольщиков, были размещены на муниципальной земле. Позже городская власть решила проложить по этому участку дорогу.
— Грубо говоря, застройщики в этих историях перекладывали проблемы на мэрию: они не решают текущие проблемы, а создают новые. На мой взгляд, проблема в истории с «Акацией на Ватутина» не в том, что застройщик не благоустроит территорию, он благоустроит ее, а что с этой землей будет происходить дальше? Почему застройщик строит на своем участке и занимает территорию вокруг стоянками? Хотя эту территорию могли бы также отдать, под застройку, под дорогу. Ведь, если мы строим жилой комплекс, на нем должны быть и стоянки, и детские площадки — всё должно быть предусмотрено сразу, — рассуждает Рязанцев.
Координатор «Искалеченного Новосибирска» считает, что проблемы тут существуют при любом раскладе: если мэрия в будущем захочет продать муниципальный земельный участок, где сегодня размещены машино-места, жители лишатся своей парковки. Если мэрия вдруг не станет претендовать на этот участок, значит, городской бюджет потеряет деньги, которые мог бы получить с продажи или сдачи в аренду этой земли.
В начале 2020 года НГС рассказал о ситуации, в которую попали жители ЖК «Марсель»: в какой-то момент они узнали, что часть их территории площадью почти в гектар может быть отдана для строительство дороги.