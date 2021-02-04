У жителей клубного ЖК отобрали парковку и часть парка — на их месте решили построить гостиницу

Рейдерский захват забора

Проект «Белые росы» на окраине Кировского района, рядом с лесом и рекой, состоит из трех частей: клубного жилого комплекса, клубного же коттеджного поселка и просто коттеджного поселка (хотя четкой границы между последними двумя, судя по картам на сайте застройщика, нет) с одним названием. Все они фактически закончены: по крайней мере, последние квартиры в домах застройщик продал еще в 2017 году, а официальный аккаунт комплекса в Instagram заброшен с 2018 года.



Комплекс позиционировали как «новый комфорт-класс»: примерно четверть территории — это парк с прудом, бассейном, беседками и множеством лавочек на дорожках. К каждой из двух очередей по 4 дома прилагается своя парковка. Но в июле 2020 года выяснилось, что одна из них не имеет никакого отношения к территории домов, а в конце января 2021 года — что на ней уже запланировано новое строительство.

