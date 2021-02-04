У жителей клубного ЖК отобрали парковку и часть парка — на их месте решили построить гостиницу

У жителей ЖК «Белые росы» забирают парковку для строительства гостиницы
Жители жилого комплекса «Белые росы» в Кировском районе обнаружили, что парковка, огороженная вместе с их домами, им не принадлежит: более того, со
Рейдерский захват забора
Проект «Белые росы» на окраине Кировского района, рядом с лесом и рекой, состоит из трех частей: клубного жилого комплекса, клубного же коттеджного поселка и просто коттеджного поселка (хотя четкой границы между последними двумя, судя по картам на сайте застройщика, нет) с одним названием. Все они фактически закончены: по крайней мере, последние квартиры в домах застройщик продал еще в 2017 году, а официальный аккаунт комплекса в Instagram заброшен с 2018 года.
Комплекс позиционировали как «новый комфорт-класс»: примерно четверть территории — это парк с прудом, бассейном, беседками и множеством лавочек на дорожках. К каждой из двух очередей по 4 дома прилагается своя парковка. Но в июле 2020 года выяснилось, что одна из них не имеет никакого отношения к территории домов, а в конце января 2021 года — что на ней уже запланировано новое строительство.
Жительница одного из домов Надежда Александровна вспоминает, что всё началось с благоустроенной зеленой зоны через дорогу от домов, рядом с коттеджами.
— Парк через дорогу мы два дня убирали, а недели через три там стали сносить изгородь. И слухи были, что тут изгородь тоже собираются убирать, и вот та площадь, где парковочное место, вроде продана неизвестно кому, — рассказала она. — Вообще должны были предложить сначала жителям, а они через наши головы кому-то продали, мы ничего не знали.
Председатель совета одного из домов комплекса Михаил Абросимов говорит, что это было похоже на рейдерский захват. Причем не столько земли, сколько почему-то забора.
— Просто приехал человек — девушка, представитель компании, и хотела забрать забор, как будто он ее. Заявила, что это собственность компании и она приехала ее забрать. Приехала сразу с бригадой монтажников, они готовы были всё срезать, — говорит Михаил.
Согласно публичной кадастровой карте и выписке ЕГРН, парковка, а также несколько десятков метров земли вдоль забора, на которой находится часть благоустроенного парка и часть площадки для выгула собак, действительно не относится к территории жилого комплекса. Формально это отдельный участок, и в июле прошлого года права аренды на него были переданы компании «Люкс».
Забор (и парковку) летом удалось отстоять, вызвав на помощь местного депутата Сергея Трубникова. Диалог перевели в некое подобие правового русла: депутат пообещал жителям «Белых рос» добиться перевода спорного участка в зеленую зону, а арендатору — найти альтернативу в другом месте. Но до сих пор проблема не решена, а в конце января на том самом заборе появился «паспорт объекта» — гостиницы, которую планируют начать строить уже во
Что интересно, гостиница на этой территории заявлялась изначально застройщиком «Белых рос», компанией «ИнтерСтрой»: по генплану, который всё еще размещен на сайте проекта, на месте парковки должна быть гостиница и экодвор, а парковка — там, где сегодня высажены ели и выгуливают собак.
— Никто не оспаривает то, что там должна быть гостиница, — говорит Михаил Абросимов. — Мы даже не обратили внимания, когда приобретали квартиру, что этот кусок не будет нашим, здесь уже всё было так, как есть сегодня. По идее вместо зеленой зоны справа должна быть парковка, дорожные проезды должны быть намного шире, машины на них должны стоять под углом. Если отнять у нас этот кусок, который сегодня, я не спорю, нам не принадлежит, мы останемся, во-первых, без парка, во-вторых — без парковочных мест. Придомовая территория — это не парковка.
Почему было принято решение перенести место для парковки, Михаил не знает. Выяснить это у застройщика ни ему, ни другим жителям, ни журналисту НГС не удалось: на письма в компании не отвечают, номер телефона, указанный на сайте компании, «в сети не зарегистрирован», а номер Михаила Обласова, инициатора проекта, на момент подготовки материала был недоступен.
Жители «Белых рос» уверены, что их застройщик — банкрот, хотя исков о банкротстве компания не получала. Впрочем, судя по финансовой отчетности, в последние три года (с 2017 по 2019 включительно — данных о
Компания «Люкс», судя по данным «Контур.Фокуса», с «ИнтерСтроем» напрямую не связана — она принадлежит новосибирской предпринимательнице Ларисе Казаковой. Контактов компании в открытых источниках нет.
Что говорят власти
После летнего покушения на забор местные жители стали писать обращения во все доступные им инстанции, чтобы выяснить, как в эксплуатацию приняли дома, парковка которых расположена на другом участке, и можно ли включить этот участок в их территорию. Из Следственного комитета их обращение направили в Госстройнадзор: там ответили, что жилые дома соответствуют проектной документации, подъезд к ним — тоже, как и благоустройство, а «вопросы образования и межевания земельных участков в компетенцию инспекции не входят» (эта и другие копии ответов официальных структур имеются в распоряжении редакции НГС).
В мэрии жителям «Белых рос» сообщили, что за строительством домов следил Госстройнадзор, поэтому «осмотр их Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию не проводился».
Также в мэрии заметили, что участок с парковкой сдан в аренду, поэтому присоединить его к территории комплекса невозможно. Более того, указано в следующем ответе, у участков разное разрешенное использование: если территория «Белых рос» относится к зоне застройки жилыми домами, то парковка — в зоне общественно-деловой застройки. Проверку соответствия числа парковочных мест реальному их количеству, вероятно, никто не проводил.
Как это возможно
— Ситуация некрасивая. Застройщик благоустроил стоянку на участке, не относящемся к ЖК, и жители считали его своей территорией, — комментирует ситуацию координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. — Согласно выписке из ЕГРН, участок был арендован под строительство гостиницы уже после ввода в эксплуатацию домов — в 2018 году, но строить стоянку начали еще в
Кроме того, он заметил «опасное» расхождение в градостроительной документации: по проекту планировки территории участок выделен под жилое многоэтажное строительство. Это значит, что у застройщика есть возможность сменить назначение земли и построить рядом с 4-этажками «Белых рос» многоэтажку.
Михаил Рязанцев также вспомнил историю 2013 года: тогда «Краснообск.Монтажспецстрой» построил дом на улице Дмитрия
— В период Городецкого, когда права на землю у многих не были оформлены, и нормативы были немного мягче, очень много дворов и зеленых зон пострадало от такой точечной застройки, — заметил Михаил Рязанцев.
Жители «Белых рос» сегодня торопятся решить вопрос всеми доступными методами: Михаил Абросимов говорит, что пока всех карт раскрывать не хочет, но определенные планы у них есть. Для начала
В Новосибирске в принципе с парковками происходят странные вещи: в октябре НГС писал про «мигрирующую» автостоянку, на месте первого размещения которой будет жилой дом, а в декабре по документам странного вида сооружение превратилось из детского центра в автостоянку, а потом и в магазин. Под предлогом размещения машин год за годом отрезают по кусочку от поймы реки 1-я Ельцовка. При этом во дворах продолжают строить дома — и от этого почти невозможно избавиться.