«Дорога будет 100%»: скандальный выезд с Ипподромской на Кирова появится, несмотря на возмущение жителей Флотилии

Застройщик Флотилии получил неделю, чтобы внести предложения по изменению конфигурации дороги на Ипподромской
Строительство дороги возле ЖК Флотилии будет, несмотря на возмущение жителей Флотилии. Как сообщили представители ЖК Академии, 18 июня состоялась встреча в департаменте строительства и архитектуры насчет новой дороги между Ипподромской и Кирова, при строительстве которой придется снести парковочные места жителей ЖК Флотилии.
Строительство дороги начал застройщик ЖК Академии 15 июня, который, следуя предписанию мэрии, решил расширить Ипподромскую и сделать подъезд к будущим зданиям через парк. О строительстве дороги жители ЖК Флотилии узнали, когда из ЖК Академия в управляющую компанию Дом-строй поступило официальное уведомление о необходимости отключения и демонтажа ландшафтных светильников вдоль границ строительства объекта. Жители Флотилии не знали о планах на расширение Ипподромской и строительстве новой дороги через парк. 15 июня строительство дороги началось и жители Флотилии решили встретиться с депутатом горсовета Хельгой Пироговой. Новая дорога по плану уничтожит парковочные места здания в Октябрьском районе, которыми привлекали дольщиков. Также она будет проходить через парк, что тоже не нравится жителям.
— Город позаботился, чтобы было красиво. А здесь революция какая-то — зачем ломать хорошее и строить новое? Нужно задать вопрос о целесообразности этой дороги. Как это может быть безопасно для детей? Эта дорога будет стоять в пробках все время. Нам зачем эта дорога нужна? — спрашивали жители Флотилии на встрече. В конце концов они пришли к тому, что решение о строительстве дороги должны принимать на общественных слушаниях.
Мэрия Новосибирска
Мэрия Новосибирска приняла проект ЖК Флотилии и не увидели никаких нарушений в строительстве парковочных мест на муниципальной земле. К слову, по закону разрешено строить парковки на муниципальной земле. Жители дома Флотилии с 2019 года, то есть со сдачи объекта, за благоустройство парковочных мест платили и считали их своими, хотя по документам такого не было.
— История сложная и запутанная, и простых решений там быть не может. С одной стороны, сами застройщики Флотилии и Сибревкома не сообщили при продаже квартир жителям, что под их окнами на временных парковках планируется строительство дороги. С другой стороны, мэрия «не увидела» никаких нарушений при приёмке дома и выдаче разрешений. И теперь их просто ставят перед фактом, что под их домами будет проезд, — рассказывает Хельга Пирогова.
Депутат горсовета несколько дней пыталась обсудить эту проблему с мэрией Новосибирска, получилось у нее только 18 июня.
— Обсудила с начальником департамента эту ситуацию, на следующей неделе будет организована рабочая группа, чтобы рассмотреть вопрос комплексно, — рассказала НГС Хельга Пирогова.
На запрос НГС мэрия спустя семь дней прислала уведомление об отсрочке.
— Ваш запрос отправлен в структурные подразделения мэрии города Новосибирска, — сообщили в пресс-службе мэрии.
ЖК Академия
Представители ЖК Академии сообщили, что на совещании, которое прошло в мэрии, ни о какой приостановке дороги не говорили. Сама дорога была включена в генеральный план города несколько лет назад.
— Необходимость проезда также закреплена Решением №105 совета депутатов г. Новосибирска от 24 марта 2021 года. Выше обозначенный проезд является необходимым объектом общегородской инфраструктуры, давно запланированным Мэрией города Новосибирска, что подтверждается выдачей необходимых технических условий и требований к застройщикам, которые ещё в 2016 году были направлены Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Мэрии Новосибирска ООО «Дом-строй Центр» и «ТехСтрой» как обязательные при возведении жилых комплексов вдоль ул. Ипподромской (речь идет о ЖК «Флотилия» и ЖК, расположенного по адресу ул. Ипподромская, 8). Однако они были выполнены указанными компаниями исключительно в интересах вышеназванных жилых комплексов. Аналогичные требования были предложены и ООО «ЖК Академия» 8 октября 2020 года, которое в свою очередь приступило к их полноценной реализации в общегородском масштабе, — рассказали в ЖК Академии.
На совещании у начальника департамента строительства и архитектуры в мэрии также были представители застройщика ЖК Флотилии компания Дом-Строй.
— Могут быть изменения по конфигурации работы, но то что она будет — это сто процентов. Там даже разговора об это нет, ничего не приостановлено. Мы на текущий момент занимаемся демонтажем дорожного полотна для расширения дороги за Октябрьским мостом. Наши представители были в департаменте строительства и архитектуры и нам все подтвердили. Все согласились с тем, что эта дорога есть на генплане. Неделю дали компании Дом-Строй на то, что они могут внести свои предложения по поводу конфигурации дороги. О приостановки работ не было сказано ни слова, — рассказала представительница ЖК Академии Юлия.
ЖК Флотилия
В отделе маркетинга Дом-Строй о генплане ничего не знают.
— При строительстве парковки, конечно же, должны были быть. Без их наличия дом не может быть введен в эксплуатацию. Земля, на которой они находятся, была отведена в пользование, на это было получено разрешение. Дом был сдан в 2019 году. Обязательство перед дольщиками тогда и перед собственниками теперь выполнены, — рассказали в компании застройщика.
ГК «Дом-Строй» начала передавать владельцам ключи от квартир в последнем доме проекта «Флотилия» в августе 2019 года. Подробнее об этом комплексе мы рассказывали здесь. За несколько лет строительства необычный комплекс со светящимися «коронованными» домами эволюционировал от серьезного раздражителя (часть горожан до сих пор не могут простить застройщику привычную зону для прогулок, которая была на месте домов) до визитной карточки города и одного из открыточных мест.