«Дорога будет 100%»: скандальный выезд с Ипподромской на Кирова появится, несмотря на возмущение жителей Флотилии

Строительство дороги возле ЖК Флотилии будет, несмотря на возмущение жителей Флотилии. Как сообщили представители ЖК Академии, 18 июня состоялась встреча в департаменте строительства и архитектуры насчет новой дороги между Ипподромской и Кирова, при строительстве которой придется снести парковочные места жителей ЖК Флотилии.

Строительство дороги начал застройщик ЖК Академии 15 июня, который, следуя предписанию мэрии, решил расширить Ипподромскую и сделать подъезд к будущим зданиям через парк. О строительстве дороги жители ЖК Флотилии узнали, когда из ЖК Академия в управляющую компанию Дом-строй поступило официальное уведомление о необходимости отключения и демонтажа ландшафтных светильников вдоль границ строительства объекта. Жители Флотилии не знали о планах на расширение Ипподромской и строительстве новой дороги через парк. 15 июня строительство дороги началось и жители Флотилии решили встретиться с депутатом горсовета Хельгой Пироговой. Новая дорога по плану уничтожит парковочные места здания в Октябрьском районе, которыми привлекали дольщиков. Также она будет проходить через парк, что тоже не нравится жителям.