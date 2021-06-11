Возле ЖК «Флотилия» решили проложить новую дорогу — жильцы испугались, что могут лишиться парковки

Также ЖК «Академия» прислала в «Дом-Строй» разрешение, которое выдала мэрия Новосибирска на проведение земельных работ при строительстве дороги.



Из письма следует, что дорога пройдет от улицы Кирова, 3 до улицы Ипподромской. Но, посмотрев схему и увидев просьбу отключить кабель и демонтировать светильники, жители забеспокоились, что строительство дороги заденет их территорию.

— В случае строительства этой дороги наш жилой комплекс, состоящий из трех жилых домов, 636 квартир, где проживает более 1000 жителей, лишится более 50 парковочных мест, элементов благоустройства в виде высаженных деревьев и кустарников, газонов, малых архитектурных форм и скамеек, выполненных застройщиком на наши деньги — участников долевого строительства дома по ул. Сибревкома, 9, — переживают жители «Флотилии» в открытом письме, которое разослали журналистам.



Одна из проблем, которую видят жители «Флотилии», что рядом с будущей дорогой располагаются детские спортивные площадки.



— У нас благоустроенная зона, там стоят спортивные площадки, сквер, а сейчас хотят, насколько я понял, вместо этого сквера сделать дорогу и изуродовать территорию ради проезда на улицу Кирова с Ипподромской. Я вообще в ней необходимости не вижу. Нам она не нужна. Если тому жилому комплексу нужна, то пусть себе в другом месте строят. Через Шевченко, например, — рассказал Олег Шнайдер, житель комплекса.

