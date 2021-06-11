Возле ЖК «Флотилия» решили проложить новую дорогу — жильцы испугались, что могут лишиться парковки

Из-за новой дороги возле ЖК «Флотилия» в Новосибирске разгорается скандал
В Новосибирске рядом с ЖК «Флотилия» решили проложить новую дорогу — строить ее собирается компания ООО «ЖК Академия». Жители испугались, что эти работы повредят их благоустройству и лишат их парковки, а застройщик уверяет, что на территорию «Флотилии» дорога не зайдет.
Письмо от строителей уже пришло в управляющую компанию «Дом-Строй», которая обслуживает ЖК «Флотилия». В нем ЖК «Академия» в письме просит отключить и демонтировать ландшафтные светильники, которые мешают строительству. Это письмо, а также схему с планируемой дорогой УК разослала жителям.
Также ЖК «Академия» прислала в «Дом-Строй» разрешение, которое выдала мэрия Новосибирска на проведение земельных работ при строительстве дороги.
Из письма следует, что дорога пройдет от улицы Кирова, 3 до улицы Ипподромской. Но, посмотрев схему и увидев просьбу отключить кабель и демонтировать светильники, жители забеспокоились, что строительство дороги заденет их территорию.
— В случае строительства этой дороги наш жилой комплекс, состоящий из трех жилых домов, 636 квартир, где проживает более 1000 жителей, лишится более 50 парковочных мест, элементов благоустройства в виде высаженных деревьев и кустарников, газонов, малых архитектурных форм и скамеек, выполненных застройщиком на наши деньги — участников долевого строительства дома по ул. Сибревкома, 9, — переживают жители «Флотилии» в открытом письме, которое разослали журналистам.
Одна из проблем, которую видят жители «Флотилии», что рядом с будущей дорогой располагаются детские спортивные площадки.
— У нас благоустроенная зона, там стоят спортивные площадки, сквер, а сейчас хотят, насколько я понял, вместо этого сквера сделать дорогу и изуродовать территорию ради проезда на улицу Кирова с Ипподромской. Я вообще в ней необходимости не вижу. Нам она не нужна. Если тому жилому комплексу нужна, то пусть себе в другом месте строят. Через Шевченко, например, — рассказал Олег Шнайдер, житель комплекса.
Многие жители комплекса выбирали квартиры в центре Новосибирска именно по причине благоустройства. Жители «Флотилии» также напоминают, что с 2017 года они за свои деньги поддерживали благоустройство парковок в своем комплексе.
Что говорят в управляющей компании «Флотилия»
В управляющей компании «Дом-Строй» считают, что в план-схеме дорога проходит через парковки.
— Благоустроенная зона будет задета, там парковки выполнены для жителей «Флотилии», и без них «Флотилия» не была бы сдана, не получено бы было разрешение. Это по нормам бы не проходило. Конечно, эти парковки пользуются спросом у жителей, и сейчас они по новому плану. Есть план-схема, где указано, что дорога будет проходить прямо по этим парковкам, — рассказала Татьяна Ващенко, руководитель отдела маркетинга «Дом-Строя».
УК «Дом-Строй» предпринимать никаких действий не собирается, спасением парковки занимаются жители «Флотилии». УК придется выполнить требование ЖК «Академия». Жители же написали письмо мэру города Новосибирска с просьбой отменить разрешение на строительство дороги.
Что говорят в ЖК «Академия»
В ЖК «Академия» же уверяют, что дорога будет проходить через другой парк, который расположен далеко от «Флотилии».
— «Флотилия» вообще никак не пострадает, и их территория не будет затронута. Администрация города Новосибирска выделила место, которое их не затронет. Дорога будет проходить через парк «Хоккайдо», их никак не коснется. У них недостоверная информация, все люди взрослые, никто узнать не может. Там просто будет поворот, и это дальше, чем «Флотилия», — заверяют в ЖК «Академия».
ГК «Дом-Строй» начала передавать владельцам ключи от квартир в последнем доме проекта «Флотилия» в августе 2019 года. Подробнее об этом комплексе мы рассказывали здесь. За несколько лет строительства необычный комплекс со светящимися «коронованными» домами эволюционировал от серьезного раздражителя (часть горожан до сих пор не могут простить застройщику привычную зону для прогулок, которая была на месте домов) до визитной карточки города и одного из открыточных мест.