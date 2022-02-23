За «Родниками» начали строить огромный район — он может соревноваться в масштабах с аэропортом Северный

22 февраля компания «КПД-Газстрой» официально рассказала о планах: за границей Новосибирска, рядом с «Родниками», застройщик планирует построить огромный микрорайон площадью в три четверти скандального Северного. Начал «КПД-Газстрой», правда, с небольшого участка, на котором за 5 лет должно появиться 6 домов. Каким будет новый проект, узнала Лиза Пичугина.



«Околица» на окраине

Когда осенью 2020 года группа «КПД-Газстрой» анонсировала новый жилой проект на месте корпусов своего же завода, эксперты предупреждали, что 12 га в промзоне — еще не много. В земельной «заначке» у строительной группы припрятана огромная территория площадью больше 100 га, и рано или поздно строительство начнется и на ней. 22 февраля компания рассказала о новом проекте как раз на этой площадке.

